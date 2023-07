Perché Juventus-Barcellona non si gioca questa notte? Cos’è successo, salta l’amichevole

Se eravate già pronti per la classica “levataccia” alle ore 04.30 italiane per assistere all’amichevole tra Juventus e Barcellona di questa notte, potete tranquillamente rimuovere tutte le sveglie che avevate impostato. Il match di esordio dei bianconeri nel Soccer Champions Tour, che si doveva giocare al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, è stato cancellato.

Il motivo, a quanto si apprende, è davvero particolare. Diversi giocatori dei blaugrana, infatti, sono stati colpiti da un virus gastrointestinale che ha messo ko la rosa di mister Xavi. Il club catalano ha prontamente emesso un comunicato per spiegare quello che stava accadendo all’interno della propria rosa.

“FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale”.

Una notizia che giunge a poche ore dal fischio d’inizio di quella che, in teoria, doveva essere la prima uscita stagionale della squadra allenata da mister Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione 2023-2024. A questo punto è probabile che i bianconeri opteranno per un allenamento nella serata californiana, prima di spostarsi a Los Angeles dove affronteranno il Milan nel prossimo impegno del Soccer Champions Tour 2023.

Foto: LaPresse