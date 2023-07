Perché è stato cambiato il programma di Berrettini-Alcaraz? Nuovo orario a Wimbledon e cosa è successo

Cambia il programma per la partita di domani, lunedì 10 luglio, tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, match di chiusura sul Centrale di Wimbledon, valida per gli ottavi di finale dei Championships. Che cosa ha portato a questo cambiamento?

La partita nella sessione serale odierna tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz non è stata completata per via del coprifuoco previsto nello Slam londinese, che obbliga alla chiusura del programma entro le 23.00 locali, le 00.00 italiane. Sono stati completati due set, entrambi vinti dal serbo al tie-break 7-6 (6) 7-6 (6).

Pertanto domani ci sarà la continuazione del confronto e sarà la seconda sfida del campo principale, facendo quindi scalare a quarto match quello tra Berrettini e Alcaraz. Di conseguenza, anche l’italiano e lo spagnolo corrono il rischio di non completare la loro partita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Alcaraz, ottavo di finale di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su SkyGo, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-ALCARAZ, OTTAVI WIMBLEDON 2023

Lunedì 10 luglio

Central Court – Dalle 14.30

Beatriz Haddad Maia (BRA) [13] v Elena Rybakina (KAZ) [3]

Non prima delle 15.30

Novak Djokovic (SRB) [1] v Hubert Hurkacz (POL) [17] 7-6 (6) 7-6 (6)

Ons Jabeur (TUN) [6] v Petra Kvitova (CZE) [9]

Carlos Alcaraz (ESP) [1] v Matteo Berrettini (ITA)

PROGRAMMA BERRETTINI-ALCARAZ: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse