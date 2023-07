Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani Inline 2023: Paronetto e Panfili avanti dopo lo short

Sofia Paronetto prende subito il largo. La detentrice del titolo iridato si è imposta con margine nello short program della categoria Senior ai Campionati Italiani 2023 inline, rassegna in fase di svolgimento a Ponte Di Legno, sfiorando quota 60 punti grazie a una performance d’alto profilo.

L’atleta veneta ha inaugurato la sua prova snocciolando la combinazione doppio axel/doppio toeloop, per poi passare in rassegna un doppio axel singolo di qualità. Dopo il salto singolo, il doppio flip, l’allieva di Paolo Colombo ed Elisa Boin ha passato in rassegna le due trottole combinate, intervallate dalla sequenza di passi (livello 3).

Raccogliendo punti preziosi con una delle specialità della casa, le components, l’azzurra ha quindi raggiunto 59.55 (31.05, 28.50), distanziando di dieci lunghezze Metka Kuk, seconda con 49.73 (28.47, 21.26) grazie a un buon riscontro tecnico caratterizzato dall’esecuzione di un triplo salchow, del doppio axel e della catena doppio flip/doppio toeloop/doppio toeloop/loop. Benissimo poi Alessia Bilancioni, terza con 43.41 (22.89, 20.52) scavando un piccolo solco sulle inseguitrici.

In campo maschile a piazzarsi provvisoriamente al comando è stato invece Antonio Panfili che, con uno short da 54.76 (28.15, 26.61) ha preso le distanze su Elvis Martinello, secondo con il punteggio di 48.50 (26.76, 21.74). Più lontano invece Francesco Meloni, sul gradino più basso del podio con 34.15 (17.27, 16.88).

In categoria Junior saldissima la leadership della Campionessa del Mondo Sofia Ciacia, ampiamente al comando con 48.04 (26.30, 22.74). Seguono quindi Clara Barattoni, al posto d’onore con 36.94 (21.43, 15.51) e Angelica Piovesan, terza con 36.69 (15.81, 20.88). Francesco Vittuari infine ha ipotecato la vttoria guadagnando 43.86 (16.73, 27.13) arginando nella sfida a due Nicola Geatti, il quale si è attestato a 17.50 (6.87, 12.63)