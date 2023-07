Pallanuoto, Universiadi 2023: Italia-Stati Uniti 13-11. Esordio ok per gli azzurri in Cina

La 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, si è aperta a Chengdu, in Cina, con l’inizio della fase a gironi della pallanuoto maschile: l’Italia di Daniele Bettini ha vinto contro gli Stati Uniti per 13-11 nella prima giornata del Girone B.

Gli USA hanno chiuso in vantaggio il primo quarto per 5-4, arrivando poi a metà gara sull’8-7. Nel terzo tempo è arrivato il sorpasso azzurro, con l’Italia in vantaggio per 10-9. Nell’ultimo quarto sono stati respinti i tentativi di rimonta statunitense e gli azzurri si sono imposti per 13-11. Miglior marcatore Alessandro Vitale, con 5 gol.

TABELLINO

Italia-Stati Uniti 13-11

Italia: Da Rold, Del Basso 3, Vitale 5, F. Faraglia 1, Panerai 2, Occhione, Guerrato 1, Lanfranco, Campopiano 1, Guidi, P. Faraglia, Podgornik, De Michelis. All. Bettini.

Usa: Griggs, Alessandria, E. Liechty 1, Sherlock, Kenney 4 (2 rig.), Merk 1, B. Larsen, B. Liechty, Carson, J. Larsen 3, Rowe, Loth 2, Tauscher. All. Wright.

Arbitri: Teixido Bermudez (Spagna) e Axladiotis (Grecia).

Note: parziali 4-5, 3-3, 3-1, 3-2. Uscito per limite di falli F. Faraglia. Superiorità numeriche: Italia 5/8, Usa 5/11 + 2 rigori.

PALLANUOTO UNIVERSIADI 2023

Risultati

27 luglio – 1^ giornata

(A) Giappone-Germania 8-14 (3-6, 1-1, 3-3, 1-4)

(A) Singapore-Ungheria 2-27 (0-5, 0-8, 1-6, 1-8)

(A) Riposa: Grecia

(B) Slovacchia-Corea del Sud 11-9 (2-2, 4-4, 2-1, 3-2)

(B) Italia-Stati Uniti 13-11 (4-5, 3-3, 3-1, 3-2)

(B) Cina-Georgia 7-13 (2-3, 1-5, 2-3, 2-2)

Classifiche

A: Ungheria 2, Germania 2, Giappone 0, Singapore 0, Grecia* 0.

B: Slovacchia 2, Italia 2, Georgia 0, Stati Uniti 0, Corea del Sud 0, Cina 0.

* = una partita in meno

Foto: comunicato stampa Federnuoto