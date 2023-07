Pallanuoto, Mondiali 2023: Italia-Montenegro 10-6. Il Settebello giocherà per il quinto posto

Il Settebello giocherà per il quinto posto ai Mondiali 2023 di pallanuoto, in corso a Fukuoka, in Giappone: l’Italia supera il Montenegro per 10-6 e nell’ultimo match iridato sfiderà la vincente di Stati Uniti-Francia, in acqua alle ore 08.30 italiane.

Sandro Campagna, rispetto al match perso ai quarti contro la Serbia ai tiri di rigore, manda in tribuna Andrea Fondelli e Vincenzo Dolce e butta nella mischia Vincenzo Renzuto Iodice e Francesco Condemi, puntando ancora su Del Lungo tra i pali.

Nel primo quarto i ritmi blandi portano ad un solo gol per parte, col vantaggio montenegrino ed il pareggio di Damonte. Nella seconda frazione nuovo vantaggio del Montenegro, poi l’Italia piazza il primo break dell’incontro grazie ai gol di Bruni, Velotto e Damonte, con cui il Settebello arriva sul 4-2 a metà gara.

Lo strappo dell’Italia diventa di 5-0 in virtù delle reti di Cannella e Di Fulvio ad inizio terzo periodo, poi il Montenegro spezza un digiuno di 9′ con le reti di Radovic ed Ukropina, inframmezzate anche da un rigore parato da Del Lungo. Di Somma a seguire fissa lo score sul 7-4.

Nell’ultimo quarto Damonte doppia gli avversari con la rete dell’8-4, ma il Montenegro torna subito a -3. Botta e risposta tra Marziali e Perkovic, infine Echenique griffa la rete del definitivo 10-6. Il Settebello attende ora di conoscere il nome dell’ultima avversaria per il 5° posto tra Stati Uniti e Francia.

Le semifinali saranno Grecia-Serbia ed Ungheria-Spagna, mentre vanno in archivio altri due match: nella finale per il 9° posto la Croazia regola l’Australia per 17-10, mentre nella finale per l’11° posto il Giappone liquida il Canada, sconfitto per 23-11.

TABELLINO

Montenegro-Italia 6-10

Montenegro: Andric , Macic , Perkovic 3, Averka 1, Vujovic , Popadic , Vidovic , Radovic Duro , Ukropina 1, Spaic , Matkovic , Radovic 1, Tesanovic . All. Gojkovic.

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio 1, Damonte 3, Marziali 1, Velotto 1, Cannella 1, Renzuto , Echenique 1, N. Presciutti , Bruni L. 1, Di Somma E. 1, Condemi , Nicosia . All. Campagna.

Arbitri: Alexandrescu (Romania), Kovacs-Csatlos (Ungheria).

Note – Parziali: 1-1, 1-3, 2-3, 2-3. Uscito per limite di falli Presciutti (I) a 2’50” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Montenegro 3/10 + un rigore e Italia 3/10 + un rigore. Del Lungo (I) para un rigore a Ukropina a 4’20” del terzo tempo. In porta Tesanovic (M) e Del Lungo (I).

MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2023

Finale 11° posto (27 luglio)

02.00 Canada-Giappone 11-23

Finale 9° posto (27 luglio)

03.30 Croazia-Australia 17-10

Semifinali 5° posto (27 luglio)

07.00 Montenegro-Italia (gara 41) 6-10

08.30 Stati Uniti-Francia (gara 42)

Semifinali (27 luglio)

10.00 Grecia-Serbia (gara 43)

11.30 Ungheria-Spagna (gara 44)

Finale 7° posto (29 luglio)

04.30 Montenegro-Perdente gara 42

Finale 3° posto (29 luglio)

06.00 Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto (29 luglio)

09.30 Italia-Vincente gara 42

Finale (29 luglio)

11.00 Vincente gara 43-Vincente gara 44

Foto: Giorgio Scala/DBM/Federnuoto