Pallanuoto, Mondiali 2023: risultati 21 luglio. Anche la Grecia va ai quarti, Australia agli ottavi

Emessi gli ultimi verdetti del torneo maschile ai Mondiali 2023 di pallanuoto in corso a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B, si è conclusa la terza ed ultima giornata della prima fase, con la Grecia che ha raggiunto Italia, Ungheria e Spagna direttamente ai quarti di finale, mentre l’Australia si è guadagnata gli ottavi.

Nel Girone B l’Italia, già certa del primo posto, ha liquidato la Cina per 18-5, mentre la Francia si è aggiudicata il secondo posto battendo il Canada per 15-11, invece nel Girone D la Spagna ha vinto contro il Sudafrica per 27-6, infine sono serviti i tiri di rigore alla Serbia per piegare il Montengro, battuto per 17-15 dopo il 13-13 dei tempi regolamentari.

Nel Girone C l’Ungheria ha regolato l’Argentina per 21-13, mentre la Croazia ha superato il Giappone, padrone di casa, per 17-12, invece nel Girone A la Grecia ha battuto di misura gli Stati Uniti per 15-14, approdando direttamente ai quarti, infine l’Australia ha surclassato il Kazakistan per 22-6, staccando così il pass per gli ottavi.

MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2023

GIRONI

Gruppo A: Grecia 9, Stati Uniti 6, Australia 3, Kazakistan 0.

Gruppo B: Italia 9, Francia 6, Canada 3, Cina 0.

Gruppo C: Ungheria 9, Croazia 6, Giappone 3, Argentina 0.

Gruppo D: Spagna 9, Serbia 5, Montenegro 4, Sudafrica 0.

CALENDARIO

1a giornata (17 luglio)

02.00 Kazakistan-Stati Uniti (Gruppo A) 5-18

03.30 Australia-Grecia (Gruppo A) 9-13

05.00 Canada-Cina (Gruppo B) 13-10

06.30 Francia-Italia (Gruppo B) 6-13

09.00 Argentina-Croazia (Gruppo C) 5-24

10.30 Montenegro-Sudafrica (Gruppo D) 35-10

12.00 Ungheria-Giappone (Gruppo C) 16-8

13.30 Serbia-Spagna (Gruppo D) 14-16

2a giornata (19 luglio)

02.00 Italia-Canada (Gruppo B) 24-6

03.30 Cina-Francia (Gruppo B) 8-17

05.00 Croazia-Ungheria (Gruppo C) 10-12

06.30 Spagna-Montenegro (Gruppo D) 11-7

09.00 Sudafrica-Serbia (Gruppo D) 5-30

10.30 Grecia-Kazakistan (Gruppo A) 18-2

12.00 Giappone-Argentina (Gruppo C) 20-9

13.30 Stati Uniti-Australia (Gruppo A) 16-8

3a giornata (21 luglio)

02.00 Ungheria-Argentina (Gruppo C) 21-13

03.30 Sudafrica-Spagna (Gruppo D) 6-27

05.00 Serbia-Montenegro (Gruppo D) 17-15 dtr (13-13)

06.30 Stati Uniti-Grecia (Gruppo A) 14-15

09.00 Australia-Kazakistan (Gruppo A) 22-6

10.30 Cina-Italia (Gruppo B) 5-18

12.00 Croazia-Giappone (Gruppo C) 17-12

13.30 Francia-Canada (Gruppo B) 15-11

Semifinali 13° posto (23 luglio)

02.00 Kazakistan-Cina (gara 25)

03.30 Argentina-Sudafrica (gara 26)

Ottavi di finale (23 luglio)

07.00 Stati Uniti-Canada (gara 27)

08.30 Australia-Francia (gara 28)

10.00 Croazia-Montenegro (gara 29)

11.30 Giappone-Serbia (gara 30)

Finale 15° posto (25 luglio)

02.00 Perdente gara 25-Perdente gara 26

Finale 13° posto (25 luglio)

03.30 Vincente gara 25-Vincente gara 26

Semifinali 9° posto (25 luglio)

05.00 Perdente gara 27-Perdente gara 29 (gara 33)

06.30 Perdente gara 28-Perdente gara 30 (gara 34)

Quarti di finale (25 luglio)

08.00 Grecia-Vincente gara 29 (gara 35)

09.30 Italia-Vincente gara 30 (gara 36)

11.00 Ungheria-Vincente gara 27 (gara 37)

12.30 Spagna-Vincente gara 28 (gara 38)

Finale 11° posto (27 luglio)

02.00 Perdente gara 33-Perdente gara 34

Finale 9° posto (27 luglio)

03.30 Vincente gara 33-Vincente gara 34

Semifinali 5° posto (27 luglio)

07.00 Perdente gara 35-Perdente gara 36 (gara 41)

08.30 Perdente gara 37-Perdente gara 38 (gara 42)

Semifinali (27 luglio)

10.00 Vincente gara 35-Vincente gara 36 (gara 43)

11.30 Vincente gara 37-Vincente gara 38 (gara 44)

Finale 7° posto (29 luglio)

04.30 Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 3° posto (29 luglio)

06.00 Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto (29 luglio)

09.30 Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale (29 luglio)

11.00 Vincente gara 43-Vincente gara 44

Foto: Giorgio Scala/DBM/Federnuoto