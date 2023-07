Pallanuoto femminile, Mondiali 2023: vittorie di misura per Ungheria e Nuova Zelanda nel Girone D

I Mondiali 2023 di pallanuoto femminile sono scattati oggi, domenica 16 luglio, a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B è andata in scena la prima giornata, che ha visto in casa Italia il larghissimo successo del Setterosa sull’ Argentina, battuta per 27-1.

Nel Girone C, quello delle azzurre, c’è stato un altro risultato con ampio scarto: la Grecia ha battuto il Sudafrica per 24-2. Nel Girone D, invece, sono arrivati due successi di misura, con la Nuova Zelanda che ha superato per 17-16 il Giappone padrone di casa e l’Ungheria che ha piegato per 11-10 il Canada.

Nel Girone A comodo esordio per gli Stati Uniti, che liquidano per 15-6 la Cina, mentre nello stesso raggruppamento l’Australia riesce ad avere la meglio sulla Francia per 10-8. Nel Gruppo B, infine, i Paesi Bassi piegano la Spagna per 7-6 ed Israele passeggia contro il Kazakistan per 17-6.

RISULTATI PALLANUOTO FEMMINILE

Domenica 16 luglio

Gruppo A

Stati Uniti-Cina 15-6

Francia-Australia 8-10

Gruppo B

Paesi Bassi-Spagna 7-6

Israele-Kazakistan 17-6

Gruppo C

Italia-Argentina 27-1

Grecia-Sudafrica 24-2

Gruppo D

Nuova Zelanda-Giappone 17-16

Ungheria-Canada 11-10

Foto: LiveMedia/Luigi Canu