Basket femminile, Mondiali U19 2023: con la Lituania arriva il secondo ko per l’Italia

Secondo match e seconda sconfitta per l’Italia Under 19 femminile ai Mondiali di categoria che si stanno svolgendo in Spagna. Dopo il Giappone ieri, oggi è stata la Lituania ad avere la meglio, in un match dove le azzurre sono crollate nel secondo tempo, dopo aver lottato alla pari per quasi mezz’ora.

Buona partenza dell’Italia che ruba subito palla e va a segno con Eleonora Villa, per iniziare al meglio la partita. Punteggio che resta basso nei primi minuti, anche se una tripla a testa danno una piccola scossa, con l’Italia avanti 9-7 dopo tre minuti di gioco. Azzurre molto imprecise dalla lunetta, ma nonostante ciò riesce ad allungare sul +3 con Vittoria Blasigh. Controparziale della Lituania, che passa avanti e Italia che inizia a commettere qualche fallo di troppo. Eleonora Villa riaggancia il match a 3’ dal primo stop e si continua a giocare punto a punto, andando così al riposo con l’Italia che chiude avanti 22-21 grazie al canestro di Blasigh praticamente sulla sirena.

Ancora Blasigh parte bene a inizio secondo quarto per il +3 azzurro, poi ancora la numero 5 azzurra per il massimo vantaggio, poi Villa dà il +7, ma reagisce la Lituania che torna velocemente di nuovo a -3. Troppi errori sotto canestro per l’Italia e punteggio che torna in parità sul 30-30 a metà quarto. Due falli costano due giocate da tre punti contro le azzurre, bloccate, e così dal +7 l’Italia si ritrova sul -2, ringraziando qualche libero di troppo sbagliato dalle lituane. Si sbloccano le azzurre con Adele Maria Cancelli e match di nuovo equilibratissimo e con diversi errori, che permettono comunque alle lituane di riallungare sul +4 e alla fine si va al riposo lungo con l’Italia in svantaggio 36-40.

Azzurre che mancano un paio di triple a inizio ripresa e Lituania che così può allungare sul +8, ma da oltre l’arco accorcia la solita Villa. Azzurre che tornano in partita, anche se sono troppe le triple tentate e sbagliate. Proprio due canestri da oltre l’arco riallungano il vantaggio lituano e riportano subito l’Italia a -4. Lituania che, però, resta sempre avanti e un antisportivo di Eleonora Villa vale il nuovo +7 delle avversarie. Lituane che appaiono in controllo del match nel finale di terzo quarto e si va all’ultimo stop sul 53-60.

Azzurre che non sembrano in grado di reagire e un parziale di 5-0 a inizio quarto periodo significa doppia cifra di svantaggio per l’Italia. Prova una reazione la squadra azzurra con due triple di Villa, ma subito riallunga la Lituania. Azzurre che sembrano ormai aver alzato bandiera bianca, mentre la Lituania trova una serie di triple che chiudono il discorso a oltre 3’ dalla fine. Il resto serve solo per le statistiche e la Lituania si impone 84-66. Per le azzurre 25 punti di Villa e 20 di Blasigh, ma non basta per evitare il secondo ko consecutivo.

Foto: fiba.basketball