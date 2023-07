Pallanuoto, Mondiali 2023: domani l’esordio del Settebello, sfida alla Francia

“L’esordio per esperienza è sempre un po’ complicato. Avremo la prima partita contro la Francia a cinque giorni dall’arrivo e gli strascichi del doppio fuso orario potrebbero farsi sentire” parole da uomo esperto come Sandro Campagna alla vigilia della sfida d’esordio dei Mondiali di pallanuoto per la Nazionale maschile.

Gli azzurri sfidano domani alle 6.30 italiane in quel di Fukuoka la Francia nel primo incontro del Gruppo B che include anche Canada e Cina e dunque mette Del Lungo e compagni nettamente sul primo gradino a livello di pronostico.

Nettamente favorito il Settebello sui transalpini: gli ultimi precedenti parlano chiaro, tutti in favore del Bel Paese (11-8 in World Cup a marzo, 16-8 agli Europei dello scorso anno i confronti più recenti). In ogni caso la banda transalpina sta mettendo su una squadra di qualità per affrontare al meglio il torneo casalingo di Parigi 2024, anche se ovviamente resta molto lontana dalle superpotenze.

I convocati dell’Italia:

Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

Foto: Lapresse