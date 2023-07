Pallanuoto femminile, Mondiali 2023: volano gli Stati Uniti, conferme per l’Ungheria

La seconda giornata dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, proseguiti oggi, martedì 18 luglio, a Fukuoka, in Giappone, vede al Marine Messe Fukuoka Hall B il secondo nettissimo successo del Setterosa, questa volta sul Sudafrica, battuto per 24-2. Lo scontro diretto nel Girone C, che deciderà chi andrà direttamente ai quarti, sarà con la Grecia, che liquida l’Argentina per 21-2.

Nel Girone D, invece, resta a punteggio pieno soltanto l’Ungheria, che regola per 26-21 il Giappone padrone di casa, mentre il Canada piega la resistenza della Nuova Zelanda, superata per 13-11. Nel Girone A secondo successo degli Stati Uniti, che battono per 9-5 l’Australia, mentre nello stesso raggruppamento la Francia la spunta di misura sulla Cina per 12-11. Nel Gruppo B, infine, i Paesi Bassi liquidano il Kazakistan per 30-2, mentre la Spagna ha vita facile contro Israele, battuto per 22-5.

MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2023

2a giornata – Martedì 18 luglio

Gruppo A

Risultati

Australia-Stati Uniti 5-9

Cina-Francia 11-12

Classifica

Stati Uniti 6

Australia 3

Francia 3

Cina 0

Gruppo B

Risultati

Kazakistan-Paesi Bassi 2-30

Spagna-Israele 22-5

Classifica

Paesi Bassi 6

Spagna 3

Israele 3

Kazakistan 0

Gruppo C

Risultati

Sudafrica-Italia 2-24

Argentina-Grecia 2-21

Classifica

Grecia 6

Italia 6

Argentina 0

Sudafrica 0

Gruppo D

Risultati

Canada-Nuova Zelanda 13-11

Giappone-Ungheria 21-26

Classifica

Ungheria 6

Canada 3

Nuova Zelanda 3

Giappone 0

Foto: LiveMedia/Simone Boi