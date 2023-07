Basket, Eurolega 2023-2024: rilasciato il calendario. Olimpia Milano e Virtus Bologna pronte per la nuova stagione

Il calendario di Eurolega 2023-2024 è stato rilasciato da Euroleague Basketball. 34 partite di stagione regolare, quarti di finale (alias playoff), Final Four e la novità del play-in, o meglio quello che qui viene chiamato Play-in Showdown: coinvolgerà dalla settima alla decima e andrà in scena dal 16 al 19 aprile.

Per quanto riguarda l’Olimpia Milano, esordio lontano dalle mura amiche venerdì 6 ottobre contro il Fenerbahce: in sostanza, un inizio con trasferta complicata. Una settimana dopo il debutto in casa contro il Maccabi Tel Aviv, giovedì 12.

La Virtus Bologna, invece, aprirà la seconda campagna consecutiva nella massima competizione europea giovedì 5 ottobre in casa contro lo Zalgiris Kaunas, mentre la prima trasferta si giocherà in casa dell’AS Monaco venerdì 13.

Per quel che concerne i derby, si giocheranno il 14 novembre a Bologna e il 5 aprile a Milano. Final Four il 24 e 26 maggio a Berlino; chiusura della regular season il 12 aprile. La formula è ormai la solita: 18 squadre (le stesse dell’annata passata), girone unico, con la differenza inizialmente citata delle prime sei ai quarti e dei conseguenti play-in per definire le due ultime qualificate.

Credit: Ciamillo