Basket femminile, brivido e prima vittoria Italia ai Mondiali Under 19 2023. Blasigh corsara contro il Brasile

Prima vittoria per l’Italia ai Mondiali Under 19 di Madrid: arriva contro il Brasile e in forma di un 84-74 molto più netto di ciò che dice il punteggio. Le azzurre guidate da Luca Andreoli chiudono bene il girone C e sanno già che agli ottavi, in programma domani con orario ancora da definire, affronteranno la Repubblica Ceca.

Performance stellare di Vittoria Blasigh con 27 punti, ma si distingue bene anche Eleonora Villa con 14. Nel Brasile, allenato dalla leggenda del basket locale Adrianinha (Phoenix Mercury, Faenza e Parma, oltre a tre Olimpiadi disputate e un bronzo a Sydney 2000), bene Taissa Nascimento Queiroz a quota 16.

Quel che di fatto decide il match è l’inizio, con 34 punti (a 16) messi a segno nel corso del primo quarto: una prestazione offensiva di altissimo livello in cui non solo Blasigh e Villa (8 e 7 punti) si fanno valere, ma anche il resto del gruppo. A rotazione sono protagoniste Arado, Caloro, Cancelli, Tomasoni, sostanzialmente tutte quelle che mettono piede in campo. Il secondo periodo diventa così una sorta di gestione fino all’intervallo (50-33).

L’Italia, fino a metà terzo periodo, resta agilmente attorno ai 20 punti di vantaggio, poi Freitas guida una prima carica del Brasile fino al -13 (55-42). Le sudamericane si riavvicinano fino ai 10 punti di svantaggio, poi le azzurre riescono a ristabilire un’ampia distanza e all’ultimo quarto si arriva sul 69-55. Dopo un lungo rimanere bloccate sul 71-58, le cose si muovono e anche abbastanza in fretta, con il Brasile che risale incredibilmente fino ai 5 punti di svantaggio sotto la spinta di due triple di Alves da Silva. L’Italia resta lucida con Blasigh, Cancelli, Zanetti e Villa, riprendendo subito la concentrazione necessaria per chiudere i conti.

ITALIA-BRASILE 84-74

ITALIA: Tomasoni 8, Villa* 14, Streri, Blasigh* 27, Carraro, Caloro* 6, Di Stefano*, Zanetti 4, Ngamene Takougang 7, *Cancelli 8, Arado 8, Jakpa 2. All. Andreoli

BRASILE: Freitas 10, Alves da Silva* 12, Ubaka, de Oliveira* 7, Borges 2, Araujo Dagba 3, Rocha da Silva* 13, Carrera 4, de Freitas Luiz, de Oliveira 4, Alves* 3, Queiroz* 16. All. Adrianinha

Foto: fiba.basketball