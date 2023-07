Palio di Siena 2023, Tittia vince con la Selva ed entra nella leggenda: 5 trionfi consecutivi, impresa dopo 379 anni

Tittia ha firmato una delle imprese più incredibili, affascinanti e palpitanti della storia dello sport alle nostre latitudini. Giovanni Atzeni ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio (quello intitolato alla Madonna di Provenzano) ed è diventato il primo fenomeno capace di trionfare a Piazza del Campo per cinque volte consecutive: mai nessuno ci era riuscito in oltre tre secoli di storia (il celeberrimo evento nacque nel lontano 1644). Il fantino di origini sarde ha dominato la corsa con una prestazione ai limiti del surreale: è scattato in maniera perentoria dai canapi e non ha mai mollato la testa, inscenando tre giri da fuoriclasse e surclassando l’intera concorrenza.

Tittia ha portato in trionfo la Contrada della Selva, alla sua 40ma affermazione, utile per scavalcare il Drago nell’albo d’oro e avvicinare Onda (40,5), Istrice (41) e Nicchio (42), mentre l’Oca continua a svettare con 65 vittorie davanti a Chiocciola (51). Proprio Chiocciola è stata l’ago della bilancia nella serata odierna: cavalli e fantini si sono presentati ai canapi alle 19.30, il mossiere ha poi letto l’ordine e Chiocciola è stato sorteggiato di rincorsa. Jonatan Bartoletti ha tardato nel fare partire la corsa, il mossiere ha anche ordinato per quattro volte di uscire dai canapi e si è andati avanti in questo modo per una quarantina di minuti prima della “valida”.

Tittia aveva già festeggiato il 2 luglio 2019 per Giraffa su Tale e Quale, il 16 agosto 2019 per la Selva su Remorex, il 2 luglio 2022 per Drago su Zio Frac e il 17 agosto 2022 per Leocorno su Violenta da Clodia. Anche oggi era in sella a Violenta da Clodia, un baio di 10 anni di proprietà di Theodore William Thomas Westerman. Si tratta della sua decima vittoria personale in Piazza, ormai ha messo nel mirino il mitico Trecciolino. Secondo posto per la Torre con Enrico Bruschelli su Zio Frac.

Foto: Lapresse