I PIÙ VELOCI D’EUROPA! Jacobs si conferma re dei 100 metri: il Messia fa doppietta con Ali!

Dobbiamo sempre inchinarci al cospetto del Messia dell’atletica tricolore. Nessuno è mai stato e mai sarà come lui. Marcell Jacobs ci ha fatto toccare vette indimenticabili e inesplorate, portando tutta l’Italia laddove anche il più temerario ottimista non avrebbe sperato. Campione Olimpico dei 100 metri, la gara regina, quella seguita da mezzo pianeta, nella specialità più ancestrale e praticata. Non dimentichiamoci mai l’apoteosi di Tokyo 2020 e prostriamoci ogni volta dinnanzi all’icona della velocità italiana.

Marcell Jacobs ha regalato un’enorme gioia a tutta la Nazione, ancora una volta, laureandosi Campione d’Europa sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma. In casa. Per la seconda volta consecutiva, difendendo il sigillo di Monaco con grande personalità. Confermarsi sul trono continentale della gara simbolo non è cosa banale e non va assolutamente sottovalutata, un italiano non ci era mai riuscito (anche perché l’unico a imporsi prima del bresciano era stato Pietro Mennea nel 1978).

Il 29enne ha vinto con il tempo di 10.02 (0,7 m/s di vento a favore): l’uscita dai blocchi è stata positiva (0.158 il tempo di reazione), la partenza è stata convincente, buona la parte centrale di gara ma poi non è riuscito ad andare via in maniera brillante come nei giorni migliori, pur riuscendo a emergere nel finale. Brividi per la smorfia che ha fatto dopo il traguardo, che l’atleta ha spiegato con un po’ di affaticamento al polpaccio. Non è sceso sotto i dieci secondi (l’ultima volta due anni fa a Monaco), ma la strada intrapresa è quella giusta verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Marcell Jacobs ha ritoccato di un centesimo il suo stagionale corso una decina di giorni fa a Oslo. Il Campione Olimpico ha preceduto Chituru Ali, per una spettacolare doppietta italiana. Il velocista comasco si è espresso in 10.05 (personale migliorato di un centesimo rispetto al 10.06 di Dubai dello scorso mese), tra l’altro dopo una partenza falsa. Micidiale uno-due che fa sognare, il bronzo finisce al collo del britannico Romell Glave (10.06). La velocità è italiana, come alle Olimpiadi quando Jacobs vinse e poi trascinò la 4×100 verso l’apoteosi da antologia.