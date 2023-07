MX2, Jago Geerts fa doppietta in gara-2. Cade Andrea Adamo ed è 13°, Zanchi 11°

Calato il sipario sul tredicesimo round del Mondiale 2023 di MX2, minima cilindrata del campionato iridato di Motocross. Gara-2 del GP delle Fiandre ha sorriso ancora una volta al padrone di casa Jago Geerts. Il belga, in sella alla Yamaha Factory, si è imposto come nella prima manche, precedendo di 20.636 il connazionale Lucas Conen (Husqvarna) e di 39.030 il tedesco Simon Laengenfelder (GasGas).

Una run dominata da Geerts che ha dimostrato un feeling speciale con questa pista, dando seguito a quanto era accaduto precedentemente. Nella top-5 troviamo il terzo belga del lotto, Liam Everts (KTM), a 50.215 e l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 1:13.586.

Una brutta prestazione di Andrea Adamo, coinvolto in una caduta nel primo giro. Il centauro italiano, sulla KTM, costretto a ripartire dal fondo, producendosi in una buona rimonta, conclusa in 13ª piazza, ma chiaramente il distacco dai rivali principali è stato sensibile. Il miglior in casa nostrana è stato Ferruccio Zanchi (KTM) in undicesima piazza.

Con questo risultato Adamo conserva sempre la vetta, ma vede Geerts avvicinarsi, visto che il centauro del Bel Paese ha 564 punti, 13 in più rispetto al belga. Di seguito la classifica di gara-2:

CLASSIFICA GARA-2 GP FIANDRE MX2

1 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:28.603 0.000 50.061 25

2 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:49.239 20.636 49.580 22

3 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 36:07.633 39.030 49.160 20

4 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:18.818 50.215 48.907 18

5 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 36:42.189 1:13.586 48.388 16

6 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:47.326 1:18.723 48.276 15

7 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 37:03.947 1:35.344 47.915 14

8 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO VHR Racing Team GASGAS 37:10.572 1:41.969 47.772 13

9 432 VAN ERP, Ivano NED KNMV Yamaha 37:14.480 1:45.877 47.689 12

10 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 37:18.824 1:50.221 47.596 11

11 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI KTM 37:21.732 1:53.129 47.535 10

12 125 WECKMAN, Emil FIN SML TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 37:22.798 1:54.195 47.512 9

13 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:31.515 -1 Lap 46.868 8

14 122 MC LELLAN, Camden RSA KNMV JM Honda Racing Honda 35:51.139 19.624 46.441 7

15 912 RIZZI, Joel GBR ACU GASGAS 35:58.106 26.591 46.291 6

16 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Powerbyjjracingteam Husqvarna 36:05.870 34.355 46.125 5

17 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 36:08.834 37.319 46.062 4

18 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 36:27.465 55.950 45.669 3

19 511 KRUG, Jan GER DMSB Husqvarna 36:30.916 59.401 45.597 2

20 313 POLAK, Petr CZE ACCR Young Motion powered by Resa Yamaha 36:31.494 59.979 45.585 1

21 23 HAMMAL, Taylor GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 36:03.579 32.064 46.173 0

22 207 CAZAL, Xavier FRA FFM VHR Racing Team GASGAS 36:42.881 1:11.366 45.350 0

23 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 37:09.782 1:38.267 44.803 0

24 446 PETIT, Adrien FRA FFM Yamaha 37:25.742 1:54.227 44.484 0

25 123 TUANI, Federico ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 36:10.105 38.590 46.035 0

26 174 VALERI, Alessandro ITA FMI RACESTORE KTM RACING TEAM KTM 35:36.078 -2 Laps 43.650 0

27 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 35:40.975 4.897 43.550 0

28 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO GASGAS 36:43.949 1:07.871 42.306 0

29 312 OSTERHAGEN, Haakon NOR NMF Fantic Racing Fantic 22:54.060 -7 Laps 43.623 0

30 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Yamaha 18:48.499 -8 Laps 47.213 0

31 744 SOULIMANI, Saad FRA FFM Young Motion powered by Resa Yamaha 20:10.801 1:22.302 44.004 0

32 408 SMULDERS, Scott NED KNMV KMP HONDA RACING Honda 18:11.361 -9 Laps 42.717 0

33 79 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 9:57.847 -12 Laps 44.560 0

Foto: Valerio Origo