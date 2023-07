Non è cominciata bene per l’Italia la sesta giornata di questi Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Le batterie dei 100 delfino uomini sono andate in archivio e le indicazioni sono state negative per via delle eliminazioni di Federico Burdisso e di Piero Codia, non in grado di entrare nel novero dei migliori sedici che prenderanno parte alle semifinali.

Burdisso, dopo un buon primo 50 metri in 23.96, non ha trovato il ritorno nella seconda vasca il suo punto di forza e il crono è stato di 51.98, molto distante dal suo personale di 51.39 di un paio di anni fa. Solo 20° il lombardo, che da gennaio si allena a Roma con Claudio Rossetto, e un segnale con il segno “-” in ottica staffetta 4×100 mista. Da dire che anche il miglior cinese del lotto delle batterie, ovvero Wang Changhao non ha superato il taglio delle heat mattutine (51.78), parlando della grande forza del quartetto della Cina.

Stesso destino per Piero Codia: il 33enne nostrano, dopo un bel primo 50 da 23.61, non ha avuto le risposte giuste dal proprio fisico e il 52.01 ha posto l’accento sulla sua condizione imperfetta. Primatista italiano con il crono di 50.64, Codia ha visto così concludere il percorso in 21ma piazza immediatamente dietro al compagno di Nazionale.

Parlando dei migliori, considerate le assenze di Caeleb Dressel e di Kristof Milak, il migliore è stato l’australiano Matthew Temple in 50.76 a precedere l’olandese Nys Korstanje (50.78) e il canadese Josh Liendo (50.98).

