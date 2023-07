Nuoto, Federico Burdisso: “Ho fatto tanti cambiamenti, il mio lavoro è per le Olimpiadi di Parigi 2024”

Inutile negare che la controprestazione sia stata importante da parte di Federico Burdisso e di Piero Codia nelle batterie dei 100 farfalla uomini della sesta giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. I due azzurri non hanno centrato l’obiettivo della semifinale, nuotando rispettivamente il 20° (51.98) e 21° crono (52.01). Brutta gara di entrambi soprattutto per quanto fatto vedere nella seconda vasca, completamente privi di energie.

Una situazione che può far preoccupare anche nell’ottica della staffetta 4×100 mista, visto che gli azzurri difendono il titolo iridato dell’anno passato. Burdisso, ai microfoni della Rai, ha espresso il proprio pensiero: “Il passaggio ai 50 metri è stato buono, ma la seconda parte no. Ho fatto un crono che solitamente nuoto quando affronto i 200 delfino. Non è andata come speravo“, l’ammissione del lombardo.

Una stagione nella quale l’azzurro ha cambiato molto, venendo gestito da Claudio Rossetto, a inizio anno, al Centro Federale di Ostia: “Ho iniziato una nuova avventura e mi trovo molto bene, sto lavorando per essere pronto per le Olimpiadi di Parigi e quanto sto facendo ha questo ultimo fine“, ha concluso il farfallista italiano.

