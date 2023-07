Brucia davvero tanto l’eliminazione della 4×100 mista ai Mondiali di nuoto. Da campioni in carica, il quartetto azzurro composto da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Manuel Frigo è rimasto escluso dalla finale con il nono crono in 3.33.54.

Fa ancora più male pensando al successo dello scorso anno a Budapest. Mentre si pensava a cosa può essere successo, è arrivato il direttore tecnico Cesare Butini a tranquillizzare gli animi, parlando di come si tratti esclusivamente di uno scivolone ai microfoni di Sky Sport.

“Qualche passo falso lo fanno anche i campioni di altre nazioni. Purtroppo ci è successo stamattina nella 4×100 mista, ora i ragazzi – afferma Butini – dovranno prendere monito dalla situazione, fare esperienza e capire che purtroppo, anche se la mista arriva all’ultimo giorno con gare impegnative, bisogna che i ragazzi siano forti nel reagire a queste avversità, il grande campione si adatta alle avversità“.

Butini non rimpiange nulla sulla squadra schierata in acqua quest’oggi: “Miressi non inserito subito? Ho schierato una formazione con tre titolari, con Ceccon, Martinenghi che mi ha chiesto lui stesso di gareggiare, Codia che è a tre centesimi da Burdisso e Frigo che è un atleta solidissimo. Una parziale analisi va fatta, con 3’33” saremmo stati terzi in batteria nel 2022, c’è stata una accelerazione. I ragazzi forse non hanno percepito che bastava spingere un tre decimi per uno in più, sarà un’esperienza per il prossimo anno“.

Foto: LaPresse