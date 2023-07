NASCAR, Pocono torna protagonista per una nuova battaglia

Prosegue l’estate della NASCAR Cup Series 2023 con la tradizionale sfida in quel di Pocono. Il ‘Tricky Triangle’ torna protagonista per un fine settimana da non perdere, 160 passaggi in uno degli impianti più particolari del North America.

Il catino che sorge nello Stato della Pennsylvania prende spunto da altri tre famosi impianti presenti negli USA. Curva 1 (14 gradi di pendenza) ricorda infatti il Trenton Speedway, mentre la seconda piega (8°) evoca il mitico Indianapolis Motor Speedway. Particolare anche la terza ed ultima curva, progettata con i sei gradi del Milwaukee Mile.

L’evento di Long Pond, disputato per la prima volta nel 1971, ha visto primeggiare per ben quattro volte Denny Hamlin (2006, 2009, 2019, 2020), leader della graduatoria di tutti i tempi insieme a Bill Elliott (1985, 1988, 1989, 2002). Alla citata coppia potrebbe unirsi anche Kyle Busch (2017, 2018, 2021), presente nell’albo d’oro con tre successi.

Chase Elliott (2022), Chris Buescher (2016) e Brad Keselowski (2016) sono gli altri protagonisti che si sono imposti per almeno una volta a Pocono in questo specifico round, il ventunesimo della lunghissima stagione della Cup Series che si concluderà a novembre da Phoenix (Arizona).

Foto. LaPresse