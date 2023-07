NASCAR Cup Series, settima meraviglia per Hamlin a Pocono

Denny Hamlin vince per la 50a volta nella NASCAR Cup Series a Pocono. Il 42enne di Joe Gibbs Racing #11 conclude davanti a tutti per la seconda volta in questo 2023, l’alfiere di Toyota festeggia il settimo acuto in carriera a Long Pond.

Il nativo di Tampa (Florida) è stato semplicemente il migliore nei tre giri finali, abile a prendere un piccolo vantaggio sulla Toyota Camry #19 di Martin Truex. Doppietta per la compagine di Joe Gibbs, formazione che settimana scorsa aveva messo tutti in riga nel complesso catino di Loudon.

Tyler Reddick (RCR #8/Chevy), Kevin Harvick (Haas #4/Ford) e Ty Gibbs (Gibbs #54/Toyota) hanno concluso nell’ordine una gara che si è conclusa in regime di caution dopo un testacoda nel corso del penultimo passaggio da parte di Ryan Preece.

Da segnalare il ventunesimo posto di Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5). L’ex campione di Chevrolet ha dovuto arrendersi a tre giri dalla fine dopo esser stato portato verso le barriere di curva 1 da Denny Hamlin che successivamente vincerà la corsa. Tanto disappunto da parte del pubblico presenti sugli spalti, fans che non hanno successivamente gradito anche la ‘lenta chiamata’ della bandiera gialla che ha automaticamente messo fine alla corsa visto che il leader stava già percorrendo l’ultimo giro.

Tra una settimana l’appuntamento su short-track in quel di Richmond, ultimo impegno del mese di luglio prima di una serie di week-end da non perdere che finalmente eleggerà i sedici piloti che da settembre si contenderanno il titolo nei NASCAR Playoffs.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES POCONO

1 11 RUN Denny Hamlin Tyt 160 1:03.487 141.761 53.688 167.635 4

2 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 160 1.239 1.239 1:03.803 141.059 53.382 168.596 4

3 45 RUN Tyler Reddick Tyt 160 1.906 0.667 1:04.492 139.552 53.559 168.039 5

4 4 RUN Kevin Harvick Frd 160 2.453 0.547 1:04.184 140.222 53.903 166.967 5

5 54 RUN Ty Gibbs Tyt 160 2.621 0.168 1:03.960 140.713 53.495 168.24 4

6 20 RUN Christopher Bell Tyt 160 3.241 0.620 1:04.168 140.257 53.745 167.457 6

7 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 160 3.556 0.315 1:04.197 140.193 53.740 167.473 6

8 21 RUN Harrison Burton Frd 160 4.707 1.151 1:04.924 138.624 54.276 165.819 7

9 43 RUN Erik Jones Chv 160 5.460 0.753 1:05.566 137.266 53.720 167.535 8

10 9 RUN Chase Elliott Chv 160 5.994 0.534 1:05.974 136.417 53.799 167.289 6

11 10 RUN Aric Almirola Frd 160 6.301 0.307 1:06.049 136.262 54.290 165.776 6

12 23 RUN Bubba Wallace Tyt 160 6.314 0.013 1:05.919 136.531 53.870 167.069 6

13 1 RUN Ross Chastain Chv 160 6.843 0.529 1:06.233 135.884 53.932 166.877 6

14 24 RUN William Byron Chv 160 7.571 0.728 1:06.849 134.632 53.548 168.074 5

15 38 RUN Todd Gilliland Frd 160 8.224 0.653 1:07.279 133.771 54.540 165.017 10

16 6 RUN Brad Keselowski Frd 160 8.774 0.550 1:07.743 132.855 53.828 167.199 6

17 16 RUN AJ Allmendinger Chv 160 9.325 0.551 1:08.054 132.248 53.646 167.766 6

18 17 RUN Chris Buescher Frd 160 10.045 0.720 1:08.538 131.314 53.723 167.526 5

19 34 RUN Michael McDowell Frd 160 10.617 0.572 1:08.756 130.898 53.917 166.923 5

20 42 RUN Noah Gragson Chv 160 11.096 0.479 1:09.271 129.924 54.298 165.752 6

