NASCAR, Chicago: van Gisbergen trionfa sulla pioggia

Shane van Gisbergen trionfa sotto la pioggia a Chicago nella NASCAR Cup Series. Debutto e successo per il neozelandese al termine della prima prova della storia della nota categoria americana all’interno di un inedito percorso non permanente.

Il #91 di Trackhouse Racing, presente in via eccezionale in scena sulla falsariga di quanto fatto da Kimi Raikkonen ad inizio anno e lo scorso anno, ha messo tutti in riga al termine di una sfida che è stata ridotta a 78 giri (due di overtime) per l’arrivo della notte.

La disputa dell’intero evento è stata resa difficile dalla pioggia che ha caratterizzato l’intero fine settimana ed ha costretto gli organizzatori a posticipare il via della gara. SVG è stato in ogni perfetto, il tre volte campione del Supercars Championship si è imposto su Justin Hanley (Benesch Law Chevrolet #11) e Chase Elliott (Hooters Chevrolet #9).

Seguono Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) e Kyle Busch (3CHI Chevrolet #8), rispettivamente in quarta e quinta piazza al termine di una prova particolarmente complicata con ben nove bandiere gialle. Tra una settimana si torna in scena in quel di Atlanta, nuovo atto su ovale.

Foto. LaPresse