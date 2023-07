MXGP, Romain Febvre fa sua Gara-1 del GP di Finlandia davanti a Seewer e Prado

Romain Febvre prosegue nel suo ottimo momento di forma e si aggiudica Gara-1 del Gran Premio di Finlandia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MXGP 2023. Sul tracciato sabbioso di Vantaa il portacolori della Kawasaki ha vinto la manche in grande stile, precedendo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) per 1.3 secondi, mentre è terzo il leader della classifica generale Jorge Prado (Gas Gas) a 4.5.

Con questo risultato lo spagnolo si porta a quota 695 punti contro i 600 di Romain Febvre, quindi con 534 Jeremy Seewer, 505 per Glenn Coldenhoff, mentre rimane fermo a 489 Ruben Fernandez, subito out oggi per una brutta caduta che lo ha costretto a lasciare la pista in barella.

Quarta posizione per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 20.3, quinta per il suo connazionale Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 29.1 mentre è sesto Tim Gajser ancora alla ricerca della migliore condizione dopo il lungo stop per infortunio. Lo sloveno della Honda, campione del mondo in carica, ha concluso con un distacco di 32.5. Settima posizione per il nostro Alberto Forato (KTM) a 34.1 davanti ad un altro importante rientrante, ovvero l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) ottavo a 37.6. Nona posizione per il belga Jeremy Van Horebeek (Honda) a 41.9 quindi decimo un altro olandese, Brian Bogers (Honda) a 45.9.

Tutto verrà rimesso in palio nella seconda manche che prenderà il via alle ore 16.00 italiane (le ore 17.00 locali) che andrà ad assegnare il round del Gran Premio di Finlandia e altri 25 punti importanti per la rincorsa al titolo iridato della classe regina.

