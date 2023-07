Motocross MXGP, GP Fiandre 2023: Prado vince gara-2, rimonta pazzesca di Febvre. Settimo Forato

Jorge Prado vince gara-2 del GP delle Fiandre della classe MXGP del Mondiale motocross 2023. Il pilota spagnolo è riuscito a prendere la testa della gara dopo pochi minuti ed è riuscito a difendersi dal ritorno nel finale da parte di Romain Febvre, che vince comunque il Gran Premio.

Il migliore a scattare dai blocchi era stato Jeremy Seewer, che all’interno era riuscito ad anticipare tutti per prendersi la leadership davanti a Ruben Fernandez. In una curva Prado è riuscito a superare entrambi ed a passare al comando dopo appena due minuti di gara. Chi non parte bene è Febvre, addirittura invischiato tra la 14ma e la 15ma posizione.

Giro dopo giro il francese con la Kawasaki riesce a rimontare posizioni, a macinare metro su metro ed a risalire la classifica in maniera estremamente veloce. Alberto Forato rimonta insieme a lui, salvo poi fermarsi in ottava posizione. Febvre tocca un ritardo di quasi 20 secondi nei confronti di Prado, ma con il suo passo per poco non arriva a passare l’iberico.

Chiude in settima posizione Forato, autore di una gara decisamente costante e senza particolari sbavature. Dietro a Prado e Febvre, chiude il podio di gara-2 Glenn Coldenhoff, sempre costante sin dalla partenza, spesso nascosto, ma anch’egli molto regolare ed efficace.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP FIANDRE MXGP 2023

1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:38.681 16 0:00.000 0:00.000 2:07.434 1 52.262

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:45.230 16 0:06.549 0:06.549 2:10.039 6 51.215

3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:47.257 16 0:08.576 0:02.027 2:11.243 2 50.746

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:49.590 16 0:10.909 0:02.333 2:10.282 2 51.12

5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:10.804 16 0:32.123 0:21.214 2:11.136 2 50.787

6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:18.349 16 0:39.668 0:07.545 2:10.335 2 51.099

7 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 36:22.294 16 0:43.613 0:03.945 2:13.035 16 50.062

8 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 36:23.351 16 0:44.670 0:01.057 2:12.126 2 50.406

9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 36:38.482 16 0:59.801 0:15.131 2:14.176 5 49.636

10 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:40.827 16 1:02.146 0:02.345 2:12.818 2 50.144

11 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:42.673 16 1:03.992 0:01.846 2:14.572 5 49.49

12 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 36:54.748 16 1:16.067 0:12.075 2:14.823 11 49.398

13 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 37:01.312 16 1:22.631 0:06.564 2:12.862 2 50.127

14 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 37:14.088 16 1:35.407 0:12.776 2:15.456 6 49.167

15 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 37:19.704 16 1:41.023 0:05.616 2:15.612 7 49.111

16 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 37:24.132 16 1:45.451 0:04.428 2:14.769 5 49.418

17 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:31.467 16 1:52.786 0:07.335 2:16.370 3 48.838

18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 37:33.711 16 1:55.030 0:02.244 2:17.053 3 48.594

19 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO Husqvarna 37:53.399 16 2:14.718 0:19.688 2:16.725 6 48.711

20 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 35:40.290 15 1 lap 1 lap 2:16.217 2 48.893

21 107 van Berkel, Lars NED FFM Honda 35:43.269 15 1 lap 0:02.979 2:17.661 4 48.38

22 141 Purdon, Tristan RSA ACU KTM 36:36.818 15 1 lap 0:53.549 2:18.945 2 47.933

23 822 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 37:35.154 15 1 lap 0:58.336 2:20.050 2 47.554

24 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 37:38.668 15 1 lap 0:03.514 2:24.448 2 46.107

25 278 Vermijl, Thomas BEL FMB GASGAS 38:15.151 15 1 lap 0:36.483 2:23.954 3 46.265

26 213 Cordens, Nolan BEL FMB KTM 38:27.996 15 1 lap 0:12.845 2:23.582 2 46.385

27 9 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 14:14.454 6 10 laps 9 laps 2:17.228 3 48.532

CLASSIFICA GENERALE MXGP 2023

1 61 Prado, Jorge ESP GAS 665

2 3 Febvre, Romain FRA KAW 566

3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 506

4 70 Fernandez, R. ESP HON 481

5 259 Coldenhoff, G. NED YAM 480

6 10 Vlaanderen, C. NED YAM 444

7 84 Herlings, J. NED KTM 386

8 303 Forato, A. ITA KTM 331

9 92 Guillod, V. SUI HON 276

10 101 Guadagnini, M. ITA GAS 203

Foto: Valerio Origo