Motocross MXGP, GP Fiandre 2023: Febvre vince gara-1, Forato sesto in rimonta!

Gara-1 è di Romain Febvre. Il pilota della Kawasaki si è imposto nella prima prova del GP delle Fiandre, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MXGP, consolidando il suo secondo posto nella classifica piloti.

Il francese, secondo in qualifica, ha compiuto l’impresa rendendosi protagonista di una prova di grande forza. Dopo l’uscita dal cancelletto infatti il centauro insegue subito Coldenhoff (Yamaha) che, però, giunto al terzo giro, a causa di una défaillance, spalanca le porte all’avversario, consentendogli dunque un facile sorpasso. Da quel momento in poi Febvre conduce la gara in scioltezza, tenendo un ottimo ritmo, chiudendo in 35:24.776 e precedendo l’avversario, secondo a 13.310.

Prima del decimo giro accade poi un’altra situazione spartiacque, ovvero la caduta di Seewer (Yamaha), in quel momento terzo (chiuderà poi quinto), che lancia la rincorsa degli inseguitori Vlaanderen (Yamaha) e Prado (Gasgas). Proprio l’iberico in testa al Mondiale nelle battute finali compie una magia delle sue, inventandosi dal nulla un sorpasso pazzesco sull’olandese nelle ultime curve, chiudendo dunque al terzo posto a 17.629.

Prestazione importante poi per Alberto Forato (KTM), sesto classificato con una grande rimonta dalla diciannovesima posizione con un tempo di 36:44.659.

MXGP, GP DELLE FIANDRE: LA CLASSIFICA DI GARA-1

1 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 35:24.776 0.000 50.151 25

2 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:38.086 13.310 49.839 22

3 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:42.405 17.629 49.738 20

4 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:43.685 18.909 49.709 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:49.399 24.623 49.577 16

6 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 36:44.659 1:19.883 48.334 15

7 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Standing Construct Honda MXGP Honda 36:47.719 1:22.943 48.267 14

8 43 EVANS, Mitchell AUS MA Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 36:53.566 1:28.790 48.140 13

9 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:54.693 1:29.917 48.115 12

10 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct Honda MXGP Honda 36:56.796 1:32.020 48.069 11

11 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 36:57.433 1:32.657 48.056 10

12 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 37:04.172 1:39.396 47.910 9

13 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 37:07.084 1:42.308 47.847 8

14 151 KULLAS, Harri EST EMF Yamaha 37:12.094 1:47.318 47.740 7

15 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 37:14.794 1:50.018 47.682 6

16 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 37:37.031 2:12.255 47.212 5

17 142 HAAVISTO, Jere FIN SML KTM 35:25.665 -1 Lap 46.997 4

18 87 BRUMANN, Kevin SUI FMS JK Racing Yamaha Yamaha 35:28.225 2.560 46.941 3

19 9 PETROV, Petar BUL BMF AIT Racing Team Yamaha 35:29.485 3.820 46.913 2

20 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 35:30.777 5.112 46.884 1

21 52 GERHARDSSON, Albin SWE SVEMO SDMCORSE MX TEAM Husqvarna 35:40.969 15.304 46.661 0

22 107 VAN BERKEL, Lars NED FFM JWR Honda Racing Honda 35:47.407 21.742 46.521 0

23 822 BOLINK, Mike NED KNMV Young Motion powered by Resa Yamaha 36:38.118 1:12.453 45.448 0

24 278 VERMIJL, Thomas BEL FMB Becker Racing GASGAS 37:38.378 2:12.713 44.235 0

25 241 HOENSON, Michel NED KNMV KTM 37:58.811 2:33.146 43.839 0

26 141 PURDON, Tristan RSA ACU Gabriel SS24 KTM KTM 35:39.463 -2 Laps 43.581 0

27 213 CORDENS, Nolan BEL FMB KTM 35:55.733 16.270 43.252 0

28 491 HABERLAND, Paul GER DMSB Husqvarna 18.997 -16 Laps 0.000 0

Foto: Valerio Origo