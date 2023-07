Motocross MX2, GP Fiandre 2023: Geerts vince gara-1, 4° Adamo che resta in vetta

Si chiude nel segno di Jago Geerts gara-1 del GP delle Fiandre, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 MX2 di motocross. Il belga in sella alla Yamaha, già apparso in buona forma in occasione delle qualifiche, si è reso artefice di una prova impeccabile. Quarto invece Andrea Adamo, bravo a rimanere vicino alla top 3.

Geerts nello specifico ha mantenuto la testa della gara dall’inizio alla fine, chiudendo con il tempo di 35:17.877, rifilando +7.597 sul connazionale Lucas Coenen (Nestaan Husqvarna Factor), secondo classificato davanti a Simon Laengenfelder (Red Bull GASGAS Factory), sul gradino più basso del podio a +23.306.

Adamo (Red Bull KTM) invece, dopo aver gravitato al terzo posto dopo la partenza, è stato superato da Laegenfelder al secondo giro, quest’ultimo è poi stato bravo a staccarlo di quattro secondi intorno alla settima tornata. Il pilota italiano tuttavia ha dimostrato di avere un buon passo, tenendo bene il ritmo fino al traguardo terminando con +51.5111. Male invece De Wolf (Nestaan Husqvarna Factor), costretto al ritiro al nono giro per dei problemi alla propria moto.

Da segnalare infine l’ottima prestazione di Andrea Bonacorsi (Yamaha), sesto con +57.784. In top 20 anche Ferruccio Zanchi (KTM) e Federico Tuani (KTM). Gara-2 si svolgerà a partire dalle ore 16:00. Adamo per il momento resta in vetta al Mondiale MX2 con 30 punti di vantaggio sull’arrembante Geerts.

MX2: GP FIANDRE 2023. LA CLASSIFICA DI GARA-1

1 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:17.877 0.000 50.315 25

2 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:25.474 7.597 50.135 22

3 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:43.183 25.306 49.720 20

4 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:09.388 51.511 49.120 18

5 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:12.212 54.335 49.056 16

6 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Yamaha 36:15.661 57.784 48.978 15

7 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:21.703 1:03.826 48.843 14

8 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 36:26.350 1:08.473 48.739 13

9 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 36:39.096 1:21.219 48.456 12

10 79 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:41.885 1:24.008 48.395 11

11 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO VHR Racing Team GASGAS 36:54.576 1:36.699 48.118 10

12 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 37:08.625 1:50.748 47.814 9

13 122 MC LELLAN, Camden RSA KNMV JM Honda Racing Honda 37:27.366 2:09.489 47.416 8

14 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI KTM 37:39.419 2:21.542 47.163 7

15 125 WECKMAN, Emil FIN SML TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:19.915 -1 Lap 47.125 6

16 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 35:28.827 8.912 46.927 5

17 432 VAN ERP, Ivano NED KNMV Yamaha 35:29.350 9.435 46.916 4

18 123 TUANI, Federico ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 35:50.490 30.575 46.455 3

19 511 KRUG, Jan GER DMSB Husqvarna 35:51.528 31.613 46.432 2

20 912 RIZZI, Joel GBR ACU GASGAS 35:53.311 33.396 46.394 1

21 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:04.866 44.951 46.146 0

22 744 SOULIMANI, Saad FRA FFM Young Motion powered by Resa Yamaha 36:14.794 54.879 45.935 0

23 312 OSTERHAGEN, Haakon NOR NMF Fantic Racing Fantic 36:24.042 1:04.127 45.741 0

24 408 SMULDERS, Scott NED KNMV KMP HONDA RACING Honda 36:30.199 1:10.284 45.612 0

25 207 CAZAL, Xavier FRA FFM VHR Racing Team GASGAS 36:34.386 1:14.471 45.525 0

26 23 HAMMAL, Taylor GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 36:45.846 1:25.931 45.289 0

27 313 POLAK, Petr CZE ACCR Young Motion powered by Resa Yamaha 36:49.413 1:29.498 45.216 0

28 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 37:13.641 1:53.726 44.725 0

29 446 PETIT, Adrien FRA FFM Yamaha 34:06.336 -2 Laps 45.564 0

30 174 VALERI, Alessandro ITA FMI RACESTORE KTM RACING TEAM KTM 35:57.542 1:51.206 43.216 0

31 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO GASGAS 28:57.940 -4 Laps 45.985 0

32 651 VETTIK, Meico EST EMF TM 25:53.189 -5 Laps 47.167 0

33 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Powerbyjjracingteam Husqvarna 26:43.845 50.656 45.678 0

34 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 20:47.381 -7 Laps 48.053 0

35 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 10:28.394 -12 Laps 42.394 0

198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha did not start

696 GWERDER, Mike SUI FMS WZ RACING TEAM KTM did not start

Foto: Valerio Origo