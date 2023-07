Motocross, GP Repubblica Ceca 2023: Vlaanderen vince gara-2, Febvre cade ma conquista il GP

Romain Febvre non completa la doppietta dopo il successo in gara-1, ma il quarto posto di gara-2 è comunque sufficiente per vincere il terzo Gran Premio consecutivo (il 17° complessivo della carriera in MXGP) nel Mondiale Motocross 2023. Il francese della Kawasaki si è imposto sul fondo duro di Loket nel GP della Repubblica Ceca, dodicesimo round della stagione.

In realtà il campione iridato del 2015 si è visto sfuggire la vittoria nella seconda manche a causa di una caduta che gli ha fatto perdere ben tre posizioni proprio mentre si trovava saldamente in testa alla corsa a pochi giri dalla fine. L’olandese Calvin Vlaanderen ne ha approfittato per ottenere la prima affermazione dell’anno con la sua Yamaha davanti alla GasGas dello spagnolo Jorge Prado e alla Yamaha dello svizzero Jeremy Seewer. Da registrare la buona quinta piazza dello sloveno Tim Gajser, al debutto stagionale questo weekend dopo la frattura al femore.

Al termine del GP di Loket, Jorge Prado resta saldamente al comando della graduatoria iridata in MXGP con un margine di 104 punti su Romain Febvre, 149 su Jeremy Seewer, 162 su Ruben Fernandez, 186 su Glenn Coldenhoff, 212 su Calvin Vlaanderen e 228 su Jeffrey Herlings. Sempre ottavo il migliore degli azzurri Alberto Forato, mentre resiste in decima piazza Mattia Guadagnini nonostante il lungo stop per infortunio.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP REPUBBLICA CECA MXGP

1 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:14.549 0.000 51.303 25

2 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:18.953 4.404 51.196 22

3 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:20.091 5.542 51.169 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 35:23.549 9.000 51.085 18

5 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:25.492 10.943 51.039 16

6 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 35:32.411 17.862 50.873 15

7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:40.655 26.106 50.677 14

8 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Standing Construct Honda MXGP Honda 35:44.246 29.697 50.592 13

9 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 35:59.611 45.062 50.232 12

10 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 36:14.138 59.589 49.897 11

11 43 EVANS, Mitchell AUS MA Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 36:22.419 1:07.870 49.707 10

12 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 36:25.471 1:10.922 49.638 9

13 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 36:30.683 1:16.134 49.520 8

14 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 36:33.924 1:19.375 49.447 7

15 48 MONTICELLI, Ivo ITA FMI GASGAS 36:41.429 1:26.880 49.278 6

16 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:46.095 1:31.546 49.174 5

17 53 JOST, Simon SVK SMF Osicka MX Team KTM 36:48.426 1:33.877 49.122 4

18 45 KOHUT, Tomas SVK SMF Osicka MX Team KTM 36:55.241 1:40.692 48.971 3

19 221 JOERGENSEN, Mathias DEN DMU Yamaha 37:09.718 1:55.169 48.653 2

20 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct Honda MXGP Honda 37:14.440 1:59.891 48.550 1

21 52 GERHARDSSON, Albin SWE SVEMO SDMCORSE MX TEAM Husqvarna 35:31.191 -1 Lap 48.223 0

22 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF JWR Honda Racing Honda 35:34.079 2.888 48.158 0

23 141 PURDON, Tristan RSA ACU Gabriel SS24 KTM KTM 35:42.389 11.198 47.971 0

24 499 ALBERIO, Emanuele ITA FMI Husqvarna 35:49.433 18.242 47.814 0

25 491 HABERLAND, Paul GER DMSB Husqvarna 35:53.901 22.710 47.715 0

26 86 KOCH, Tim GER DMSB Husqvarna 36:16.682 45.491 47.215 0

27 137 WESCHTA, Rudolf CZE ACCR KTM 36:25.189 53.998 47.032 0

28 311 DAL BOSCO, Mirko ITA FMI KTM 36:52.282 1:21.091 46.456 0

29 202 NEDVED, Jonas CZE ACCR Honda 36:54.524 1:23.333 46.409 0

30 822 BOLINK, Mike NED KNMV Young Motion powered by Resa Yamaha 36:08.879 -2 Laps 44.753 0

31 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 30:17.074 -3 Laps 50.275 0

32 322 REPCAK, Pavol SVK SMF KTM 31:35.889 1:18.815 48.185 0

33 9 PETROV, Petar BUL BMF AIT Racing Team Yamaha 17:55.429 -10 Laps 47.782 0

34 644 GUARISE, Ismaele ITA FMI KTM 16:44.147 -11 Laps 45.488 0

35 300 LUDWIG, Noah GER DMSB KTM Sarholz Racing Team KTM 12:47.766 -13 Laps 44.620 0

36 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 6:13.834 -16 Laps 45.819 0

37 87 BRUMANN, Kevin SUI FMS JK Racing Yamaha Yamaha 35.512 -19 Laps 0.000 0

CLASSIFICA OVERALL GP REPUBBLICA CECA MXGP

1 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 25 18 43 2 61 Prado, Jorge ESP RFME GAS 20 22 42 3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 20 42 4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 16 25 41 5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 18 14 32 6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 15 15 30 7 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 12 16 28 8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB HON 13 13 26 9 43 Evans, Mitchell AUS MA KAW 14 10 24 10 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 5 12 17 11 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 9 8 17 12 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 4 11 15 13 919 Watson, Ben GBR ACU BET 7 5 12 14 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 11 0 11 15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI BET 1 9 10 16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 3 7 10 17 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 10 0 10 18 189 Bogers, Brian NED KNMV HON 8 1 9 19 48 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 0 6 6 20 53 Jost, Simon SVK SMF KTM 2 4 6

Credit: Valerio Origo