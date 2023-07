Motocross, GP Repubblica Ceca 2023: programma, orari MXGP e MX2, tv, streaming. Il calendario completo

Dopo il double header indonesiano, il Circus del Motocross torna in azione per il 12° appuntamento nel calendario iridato. MXGP e MX2 si esibiranno a Loket, in Repubblica Ceca, e le emozioni non mancheranno di certo in questo round. Ci si avvia all’ultima fase della stagione e non saranno ammessi errori.

In top-class, lo spagnolo Jorge Prado comanda la graduatoria con 562 punti davanti al francese Romain Febvre (459 punti) e allo spagnolo Fernandez (415 punti). Il migliore degli italiani è Alberto Forato (ottavo con 285 punti). Prado, dopo aver fatto vedere grandi cose in Indonesia, vorrà dar seguito nell’appuntamento ceco.

Nella minima cilindrata Andrea Adamo vorrà dar seguito alle proprie mire. Il centauro italiano, in sella alla KTM, guida le fila con 488 punti davanti al francese Benistant (462) e all’olandese de Wolf (452). Situazione molto equilibrata, con Jago Geerts che sta cercando di risalire la china dopo i problemi fisici che ha dovuto gestire dal GP di Francia.

Il GP della Repubblica Ceca sarà visibile sui canali di Eurosport HD che garantiranno la diretta di tutte e 4 le manche. Su RaiSport HD da chiarire il palinsesto. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della MXGP.

CALENDARIO GP REPUBBLICA 2023 MOTOCROSS

Sabato 15 luglio

ore 16.35 MX2, Qualifying Race

ore 17.20 MXGP, Qualifying Race

Domenica 26 giugno

ore 13.05 MX2, Gara-1

ore 14.05 MXGP, Gara-1

ore 16.00 MX2, Gara-1

ore 17.00 MXGP, Gara-2

PROGRAMMA GP REPUBBLICA CECA 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Eurosport e RaiSport HD (programmazione da chiarire)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport, solo per le gare della MXGP.

Foto: Valerio Origo