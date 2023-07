Mondiali Softball 2023, Federico Pizzolini: “La squadra mi è piaciuta. Bene le lanciatrici, ora pensiamo al 2024”

Dopo aver ottenuto la qualificazione alle Finali della Coppa del Mondo 2024 di softball, la nazionale italiana può godersi qualche settimana di riposo.

Lo spavento e la tensione dei match giocati contro le Filippine sono alle spalle. A parlare di quanto successo ai microfoni del sito della FIBS è il manager delle azzurre, Federico Pizzolini, che si è così espresso su vari aspetti: “Con le Filippine – esordisce – ci siamo presi una rivincita importante, dopo una prima gara che era stata abbastanza simile per sviluppo ma dove avevamo commesso qualche piccolo errore, delle sbavature, che ci erano costate caro. L’attenzione ha fatto la differenza e alla fine il risultato ci ha dato ragione”.

Sul rendimento: “La squadra in generale mi è piaciuta. La pedana di lancio era quello sotto osservazione e il reparto delle lanciatrici ha risposto presente sin da subito, in particolare con le partenti. L’attacco ha girato bene, ma poteva girare meglio. La difesa? Tolta la prima partita contro le Filippine ci ha comunque portato a ottenere buone prestazioni in tutte le gare”.

Sul futuro pensando alla fase finale del Mondiale, previsto nel 2024: “Io devo fare il commissario tecnico. Devo cercare di convocare un elenco di giocatrici che sia la sintesi di quanto sia stato espresso durante la stagione. A me sta poi dare le direttive giuste per cercare di migliorare le loro prestazioni in generale e in particolare quando sono in nazionale”.

Foto: FIBS / EzR NADOC