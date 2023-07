Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: Italia in top5 secondo Gracenote. Una stima ottimistica

Quando manca esattamente un anno alla cerimonia inaugurale, Gracenote ha pubblicato la sua prima proiezione del medagliere virtuale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una stima parziale e ancora non molto indicativa, vista la distanza temporale dalla rassegna a cinque cerchi ed una fase di qualificazione in pieno svolgimento nella maggior parte delle discipline.

Considerando i risultati delle principali competizioni mondiali e continentali a partire dai Giochi estivi del 2021, Gracenote ha escluso per il momento gli atleti russi e bielorussi da questa analisi iniziale. Detto ciò, le previsioni per l’Italia sono a dir poco clamorose: 20 ori, 13 argenti e 12 bronzi per un totale di 45 podi. Un bottino strepitoso e molto ottimistico che proietterebbe il Bel Paese addirittura al quarto posto del medagliere tradizionale (in cui il numero di ori ha la precedenza) dietro a Stati Uniti, Francia e Cina e al sesto nel medagliere all’americana (dove conta il numero di medaglie prima del valore).

Secondo Gracenote, l’Italia raddoppierà dunque i 10 ori dell’ultima edizione sbriciolando inoltre il record stabilito a Los Angeles 1984 (14) e ritoccando ulteriormente il primato di medaglie complessive firmato a Tokyo 2021 (40). In base a queste proiezioni, il movimento tricolore salirebbe sul podio in 18 sport diversi contro i 14 dell’ultima rassegna giapponese.

Di seguito la prima proiezione di Gracenote sul medagliere virtuale delle Olimpiadi di Parigi 2024:

PREVISIONI DI GRACENOTE, MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024

NOC Oro Argento Bronzo Totale Stati Uniti 43 43 42 128 Cina 26 20 22 68 Francia 32 20 11 63 Gran Bretagna 15 23 24 62 Giappone 12 21 21 54 Italia 20 13 12 45 Australia 12 14 16 42 Paesi Bassi 13 11 17 41 Germania 10 12 13 35 Repubblica di Corea 8 7 14 29

*medagliere all’americana: conta il numero totale delle medaglie prima del valore

