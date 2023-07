Max Verstappen penalizzato a Spa: quante posizioni perde e quando sconterà la sanzione tra Sprint e gara

Sarà probabilmente un Gran Premio del Belgio in salita per Max Verstappen. Il Campione del Mondo in carica, nonché leader incontrastato della classifica piloti, sconterà infatti una penalità nella gara lunga di domenica valida per il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, partendo con cinque posizioni in meno una volta stabilito il suo posto in griglia nelle qualifiche. La notizia è stata raccolta da Erik van Haren, giornalista del “De Telegraaf ” e una delle figure più informate sui retroscena della Red Bull Racing.

Il motivo della sanzione è da individuare in un apporto tecnico alla monoposto. L’olandese in forza alla scuderia austriaca infatti ha sostituito per la quinta volta il cambio della sua macchina, una volta in più rispetto a quanto previsto dal regolamento, il quale impone un massimo di quattro cambi.

Il destino di Verstappen si deciderà dunque già oggi. Dopo le prove libere, previste per le ore 13:30, alle 17:00 scatteranno infatti le qualifiche, in programma nella giornata odierna considerato che nel circuito belga si disputerà domani anche la terza Sprint Race della stagione. A seconda della posizione conquistata, il fuoriclasse scalerà quindi di cinque posizioni. Un imprevisto che garantirà ancora più spettacolo in un weekend già molto difficile, probabilmente contrassegnato da una pioggia costante.

Si ripete dunque un copione in parte già visto lo scorso anno. Dodici mesi fa infatti sempre a SPA il detentore del titolo aveva subito una penalità dopo aver cambiato parti del suo motore. In quell’occasione partì dalla quattordicesima piazza, vincendo poi la gara.

Foto: LaPresse