F1 su TV8, GP Belgio 2023: orario, programma, diretta e differita qualifiche in chiaro

Da questa stagione, i weekend di Formula 1 che comprendono una sprint hanno una struttura a ponte. Difatti il venerdì e la domenica sono collegati tra loro, scavalcando il sabato, che invece resta a sé stante. L’odierna giornata del 28 luglio servirà per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio, che si correrà nel pomeriggio del 30.

Spa-Francorchamps è stata a lungo oggetto di una leggenda urbana, stando alla quale “partire secondi è meglio di partire dalla pole-position”. La ragione alla base del ragionamento era rappresentata dalla fisionomia del tracciato. Si sosteneva che convenisse imboccare il lunghissimo rettilineo del Kemmel alle spalle di un avversario, poiché sfruttandone la scia sarebbe stato facilmente superabile.

“Meglio, dunque, essere l’attaccante che l’attaccato”, si diceva. Già, peccato che 6 delle ultime 8 edizioni del GP siano state vinte da chi è partito dalla pole position! Ecco perché si può parlare di “leggenda urbana”. Conviene qualificarsi il meglio possibile, soprattutto alla luce di un’altra dinamica. La prima curva è il famigerato “imbuto” de “La Source”. Più si è indietro, più aumenta il rischio di collisione. Cosa succederà oggi? Per scoprirlo bisognerà seguire le qualifiche in TV. Come?

F1 – GP BELGIO 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e quello sportivo-generalista Sky Sport Summer (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche. Il turno di prove libere del Gran Premio del Belgio sarà proposto solo sul canale 207. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche . Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento belga. Non sarà altresì proposta in alcun modo la sessione di prove libere.

STREAMING – L’evento di Spa-Francorchamps potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio del Belgio.

PROGRAMMA TV8 GP BELGIO F1 OGGI

VENERDI’ 28 LUGLIO

22.00-23.15, Differita Qualifiche

Le qualifiche saranno eccezionalmente trasmesse in replica su TV8 anche sabato 29, alle ore 15.00.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP BELGIO 2023

VENERDI’ 28 LUGLIO

13.30-14.30, PROVE LIBERE su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

17.00-18.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP BELGIO 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono: 20.30, 23.00 di venerdì; 3.00, 7.15 di sabato.

Foto: La Presse