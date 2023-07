Mateo Retegui e le sopite sirene di mercato: in primavera era il più desiderato, ma ora…

Dopo alcune settimane ai margini delle cronache calcistiche, Mateo Retegui sembra tornato in auge. L’attaccante italo-argentino, infatti, è un concreto obiettivo di mercato di diverse squadre della Serie A e in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe salutare il Tigre (dove gioca in prestito) e accasarsi nel massimo campionato italiano di calcio.

Fino a qualche mese fa il centravanti classe 1999 sembrava il primo della lista per la dirigenza dell’Inter che, tuttavia, dopo l’ottimo percorso in Champions League (culminato con l’approdo nella Finale di Istanbul contro il Manchester City) ha accumulato fior di milioni che daranno modo alla società nerazzurra di inseguire nuovamente il sogno di riportare Romelu Lukaku a Milano.

A questo punto, quali sono le squadre interessate a Mateo Retegui? Su tutte, a quanto pare, c’è una neo-promossa. Il Genoa ci sta provando in maniera concreta per la punta della Nazionale, ma sa che non sarà una trattativa semplice. Il costo del cartellino parte dai 15 milioni di euro secondo il Boca Juniors che ne detiene il cartellino e che, ovviamente, sogna di monetizzare il più possibile per mezzo di un’asta sul suo giocatore.

Sulla punta classe 1999, tuttavia, sembra si stia muovendo anche la Lazio a caccia di un altro centravanti da alternare a Ciro Immobile che, ormai giunto a 33 anni, non potrà certo giocare ogni match tra Serie A e Champions League. Sembra davvero che inizierà una estate caldissima sul fronte Mateo Retegui. La punta della Nazionale sbarcherà in Italia?

