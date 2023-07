Marcell Jacobs non corre i Campionati Italiani: assente nella startlist! Quando rientra il Campione Olimpico?

Marcell Jacobs non è presente nella lista dei partecipanti ai Campionati Italiani Assoluti, che andranno in scena nel weekend del 28-30 luglio a Molfetta (in provincia di Bari). Il Campione Olimpico dei 100 metri non figura nella startlist dell’evento che si disputerà tra poco meno di tre settimane in Puglia e la sua assenza non lascia ben sperare in vista dei Mondiali, previsti a Budapest dal 19 al 27 agosto. Il velocista lombardo sta facendo i conti con una serie di problemi fisici che lo hanno attanagliato nelle ultime due annate agonistiche (durante le quali ha comunque vinto la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali Indoor e sui 100 metri agli Europei) e l’unica uscita stagionale (10.21 a Parigi) non aveva fornito ottime indicazioni.

L’auspicio è che il Messia dell’atletica tricolore riesca a recuperare quantomeno per la rassegna iridata, in modo da essere competitivo nell’evento più importante del 2023 e lanciare in maniera più convinta la volata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento non si sa ancora se Marcell Jacobs prenderà parte a una gara prima dei Mondiali o se, eventualmente, si presenterà direttamente nella capitale ungherese. A questo punto il capofila degli Assoluti sarà Samuele Ceccarelli, capace di correre un doppio 10.13 a giugno (tra il Golden Gala di Firenze e la vittoria agli Europei a squadre).

Il toscano, Campione d’Europa dei 60 metri indoor, incrocerà Lorenzo Patta (il Campione Olimpico della 4×100, autore di 10.25 in stagione e con un personale di 10.13) e Roberto Rigali (reduce dal 10.25 del Challenge di Modena, suo personale). Ai blocchi di partenza anche Luca Cassano, Mattia Donola, Andrea Federici, Freider Fornasari, Junior Tardioli, Matteo Melluzzo e Chituru Ali, uomo da 10.12 che non ha ancora corso nel 2023.

Foto: Lapresse