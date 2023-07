Lukaku meglio di Vlahovic? La scelta della Juventus fa discutere: quanti soldi vale l’operazione

La manovra della Juventus per Romelu Lukaku non era solo un’azione di disturbo nei confronti dell’Inter.

I bianconeri puntano davvero al belga che piace a Massimiliano Allegri.

Il costo dell’operazione non può essere troppo diverso dal prezzo strappato dai nerazzurri: 35 milioni di euro più bonus.

Soldi che in questo momento, però, a Torino non possono investire, mentre il Chelsea vorrebbe chiudere la questione il prima possibile.

La strategia della Juventus, per regalare Lukaku ad Allegri, prevede il sacrificio di Dusan Vlahovic.

Il serbo in bianconero non ha mai ingranato, un po’ per problemi fisici un po’ per un contesto tattico che non ne esaltava le caratteristiche.

Per l’ex Fiorentina la Juventus ha investito molto e vorrebbe ricavare almeno 80 milioni di euro dalla cessione del serbo.

Alla finestra c’è il Paris Saint-Germain, ma anche lo stesso Chelsea potrebbe rappresentare un’opzione.

Il tempo, però, stringe: i Blues vogliono cedere in fretta Lukaku e in questo senso non sono da sottovalutare le sirene che arrivano dall’Arabia Saudita.

Al tempo stesso, per quanto improbabile, la ritirata dell’Inter potrebbe essere più strategica che sostanziale.

Rimane, al di là dell’aspetto finanziario dell’operazione che porterebbe il belga a Torino e Vlahovic lontano dalla Juventus, difficilmente comprensibile dal punto sportivo per età e margini di miglioramento.

Una crescita che però in casa bianconera non hanno visto, a partire da Allegri, per cui preferirebbero andare su un profilo già pronto, ma la partenza del serbo potrebbe essere una di quelle di cui pentirsi.

Foto: LaPresse