LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi (con pass olimpico) in finale! Marsaglia e Tocci agli ultimi due posti nel trampolino 3 metri!

Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con le eliminatorie della piattaforma maschile e la finale dei 3 metri femminili.

12.18: La giornata odierna ha portato altri due pass olimpici per l’Italia con Bertocchi e Pellacani nel trampolino 3 metri. Meno bene sono andate le cose in campo maschile con gli ultimi due posti per Tocci e Marsaglia

12.17: Oro per la Cina con Wang che chiude con 538.10, secondo il messicano Olvera Ibarra con 507.450, terzo posto per il cinese Long con 499.75. Ultimi due posti per gli azzurri: undicesimo Marsaglia con 379.75, dodicesimo Tocci con .365.95

12.16: Leggermente scarso Wang che comunque va a prendersi l’oro con un tuffo da 87.40, totale di 538.10.

12.15: Splendido tuffo fi Long che però ha un coefficiente più basso del messicano, totalizza 91.00 e sarà bronzo. Totale di 499.75

12.14: Gran tuffo finale di Goodfellow che chiude con un punteggio di 81.00, totale di 438.05

12.13: Grande tuffo finale di Olvera Ibarra che totalizza 99.45, totale di 507.450, podio sicuro

12.12: Qualche schizzo di troppo per il tedesco Wesemann che chiude una gara a singhiozzo con 81.90, totale di 433.35

12.11: Buon tuffo finale per Diego Lopez che totalizza 76.,05, totale di 439.80, alle spalle di Capobianco

12.10: Abbondante Tocci in ingresso in acqua. Gli azzurri hanno spento la luce. Punteggio di 47.60, totale di 365.95, sarà ultimo

12.09: Discreto il tuffo finale di Marsaglia che solleva qualche schizzo. Punteggio di 68.40, totale di 379.75

12.08: Buon finale di Capobianco che scompare in acqua. Punteggio di 87.40, totale di 448.00

12.07: Discreto finale per Downs che totalizza 66.30, totale di 389.00

12.06: Errore grave per Restrepo Garcia che ottiene solo 49.95, totale di 382.20

12.05 Punteggio di 76.50 per Rudiger che chiude a 408.25

12.04: Wang, Long, Olvera Ibarra, Diego Lopez, Vapobianco e Goodfellow nelle prime sei posizioni., Azzurri agli ultimi due posti

12.03: Non perfetto anche Wang, ma è sempre un grande punteggio. Totalizza 86.40, totale di 450.70

12.02: Si salva Long con un tuffo problematico ma una buona entrata. Punteggio di 89.30, totale di 408.75

12.01: Scarso il britannico Goodfellow che si gtira fuori dalla lotta per il podio con un punteggio di 60.80, totale di 357.05

12.00: Olvera Ibarra trova un grandissimo tuffo! Punteggio di 98.80, totale di 408.05

11.59: Un po’ scarso Wesemann nella ripetizione. Punteggio di 70.30, totale di 351.45

11.57: Wesemann distratto dalla musica partita per errore. Chiede di ripetere

11.56: Qualche schizzo in ingresso in acqua per il quadruplo e mezzo, punteggio di 83.60, totale di 363.75

11.55: Un plo’ scarso Tocci nel quadruplo avanti, punteggio di 74.10, totale di 318.35

11.54: Ha perso il filo Marsaglia che sbaglia ancora nel triplo e mezzo,. Punteggio di 59.50, totale di 311.35

11.53: Molto bene Capobianco, coefficiente da 3.9, punteggio di 81.90, totale di 360.60

11.52: Qualche difficoltà per Downs che si salva dopo una prima parte problematica. Punteggio di 66.50, totale di 322.70

11.51: Leggermente abbondante Restrepo Garcia ma complessivamente buon tuffo. Punteggio di 77.20, totale di 332.95

11.50: Discreto tuffo di Rudiger che totalizza 77.90, totale di 331.75

11.49: Altro grande tuffo di Wang che totalizza 98.00, totale di 364.30

11.48: Ha cambiato marcia Long che totalizza 88.40, totale di 319.45

11.47: Si salva Goodfellow, dopo un presalto problematico. Punteggio di 64.25, totale di 296.25

11.46: Gran tuffo di Olvera Ibarra che totalizza 89.25, totale di 309.25

11.45: Discreto il tuffo di Wesemann che , nel disastro gereale, risale la china con 75.60, totale di 281.15

11.44: Scarso in ingresso in acqua anche Diego Lopez, totalizza 64.75, totale di 280.15

11.43: Gli azzurri hanno perso smalto. Scarso in ingresso in acqua. Punteggio di 45.00, totale di 244.25

11.42: Anche Marsaglia spegne i sogni per la medaglia. Abbondante in ingresso in acqua. Punteggio di 35.00, totale 251.85. Addio medaglie

11.41: Scarso Capobianco in ingresso in acqua col triplo e mezzo indietro. Punteggio di 54.00, totale di 278.70

11.40: Tanti spruzzi per Downs che ancora una volta non trova il tuffo giusto. punteggio 66.30, totale di 256.20

11.39: Tanti schizzi per Restrepo Garcia che totalizza 64.35, totale di 254.95

11.38: Errore per Rudiger che totalizza 56.10, totale di 235.85

11.37: Marsaglia sesto, Tocci decimo dopo il terzo tuffo. Guida Wang davanti a Goodfellow, terzo Long

11.36: Qualche spruzzo per Wang, coefficiente di 3.9, punteggio di 93.60, totale di 266.30

11.36: Scompare in acqua Long che inizia la sua gara con un tuffo da 92.75, totale di 231.05

11.35: Gran tuffo di Goodfellow. Triplo e mezzo di qualità, punteggio di 84.00, totale di 231.90

11.35: Olvera Ibarra piazzaa un ottimo tuffo. Punteggio di 78.20, totale di 220.00

11.34: Bene Wesemann che entra molto bene in acqua. Punteggio di 79.90, totale di 205.55

11.33: Qualche spruzzo di troppo, l,eggermente abbondante Diego Lopez che ottiene 71.40, totale di 215.40

11.32: Scarso Tocci in ingresso in acqua. Errore pesantissimo. Punteggio di 46.50, totale di 199.25. Niente da fare per le medaglie

11.31: Buono il doppio e mezzo indietro per Marsaglia che totalizza 67.50 e resta in scia con 216.65

11.30: Non perfetto l’inmgresso di Capobianco in acqua, punteggio di 70.00, totale di 224.70

11.29: Abbondante in ingresso in acqua Downs che ottiene 52.50, totale di 189.90

11.28: Abbondante l’ingresso in acqua di Restrepo Garcia che si ferma a 49,00, totale di 190.60

11.27: Buono il terzo tuffo di Rudiger, punteggio di 73.50, totale di 197.75

11.26: Tocci terzo, Marsaglia quarto, alle spalle di Wang e Capobianco dopo due rotazioni

11.25: Ottimo il tuffo di Wang che totalizza 94.50 e va al comando con 172.70

11.24: Buono il tuffo del cinese Long che inizia a risalire con 72.00, totale di 138.30

11.23: Buono il ritornato di Goodfellow, punteggio di 71.40, totale di 147.90

11.22: Non perfetto Olvera Ibarra, che entra abbondante e totalizza 58.50, totale di 141.80

11.21: Scarso in ingresso in acqua di Wesemann, punteggio di 54.25, totale di 125.65

11.20: Buono il tuffo di Diego Lopez con coefficiente più basso, punteggio di 67.50, totale di 144.00

11.19: Scompare in acqua Tocci con lo stesso tuffo di Marsaglia. Punteggio di 79.90, totale di 152.75

11.18: Buono il doppio e mezzo con doppio avvitamento di Marsaglia che totalizza 76.50, totale di 149.35. Si tiene in carreggiata

11.17: Leggermente abbondante con qualche schizzo in ingresso in acqua, punteggio di 76.50, totale di 154.70

11.16: Qualche schizzo in ingresso in acqua, punteggio di 63.00, totale di 137.40

11.15: Si salva Restrepo Garcia che riesce a totalizzare 70.20, totale di 141.60

11.14: Non bene Rudiger che totalizza 61.25, totale di 124.25

11.13: Abbondante Wang che inizia con un punteggio di 78.20

11.13: Qualche schizzo di troppo per Long, a cui scappano le mani prima di entrare in acqua. Punteggio di 66.30 e gara di rincorsa

11.12: Ottimo avvio anche per Goodfellow che totalizza 76.50

11.11: Grande avvio di Olvera Ibarra che totalizza 83.30 in avvio

11.10: Abbondante in ingresso in acqua Wesemann che totalizza 71.40

11.09: Discreto il primo tuffo di Diego Lopez, leggermente scarso, coefficiente alto, 76.50

11.08: Leggermente abbondante Tocci che con il triplo e mezzo avanti, totalizza lo stesso punteggio di Marsaglia, 72.85

11.07: Bene anche l’avvio col triplo e mezzo per Lorenzo Marsaglia: 72.85

11.06: Partenza a razzo di Capobianco, punteggio di 78.20

11.05: Ottimo triplo e mezzo per Downs che scompare in acqua e totalizza 74.40

11.04: Qualche schizzo di troppo per Restrepo Garcia 71.40 con coefficiente alto

11.03: Buon avvio per Rudiger che totalizza 63.00

10.59: Questi i protagoniste della finale del trampolino 3 metri maschile:

1 RUDIGER Lars GER 17 APR 1996

2 RESTREPO GARCIA Daniel COL 24 MAR 2000

3 DOWNS Tyler USA 19 JUL 2003

4 CAPOBIANCO Andrew USA 13 OCT 1999

5 MARSAGLIA Lorenzo ITA 16 NOV 1996

6 TOCCI Giovanni ITA 31 AUG 1994

7 DIEGO LOPEZ Rodrigo MEX 2 DEC 1996

8 WESEMANN Moritz GER 10 MAY 2002

9 OLVERA IBARRA Osmar MEX 5 JUN 2004

10 GOODFELLOW Daniel GBR 19 OCT 1996

11 LONG Daoyi CHN 6 MAR 2003

12 WANG Zongyuan CHN 24 OCT 2001

10.55: I due messicani e soprattutto il britannico Goodfellow sono i favoriti per la conquista della medaglia di bronzo, dando per scontato che i due cinesi, Lng e Wang conquisteranno oro e argento

10.52: Gli azzurri si sono classificati rispettivamente settimo ed ottavo, e nella finale proveranno a stupire nella lotta al terzo posto, dato che le prime due posizioni sembrano blindate dai due tuffatori cinesi.

10.49: Sia Giovanni Tocci che Lorenzo Marsaglia hanno superato la fase preliminare e le semifinali, conquistando il pass olimpico e per l’ultimo atto dei tuffi da 3 metri maschili.

10.46: Nella competizione maschile è in programma la finale con 12 atleti e due azzurri in gara

10.43: Dopo la mattinata trionfale con i due pass olimpici e per la finale iridata per Bertocchi e Pellacani nel trampolino 3 metri donne, adesso è il momento della finale del trampolini 3 metri uomini.

10.40: Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone

8.52: Appuntamento ora alle ore 11.00 con la finale dei tre metri maschili, dove saranno protagonisti Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia.

8.50: Termina una semifinale bellissima per l’Italia. Ottava Chiara Pellacani e nona Elena Bertocchi, con quest’ultima che conquista il pass olimpico, già preso dalla compagna di squadra con il titolo europeo nelle settimane precedenti.

8.49: Chen Yiwen chiude la semifinale con un punteggio complessivo di 363.70.

8.48: La giapponese Mikami si candida per un gradino del podio in finale. Chiude con 340.55 punti.

8.47: La cinese Chang Yani conclude con 354.75.

8.44: 319.75 il punteggio finale per l’australiana Keeney.

8.43: L’americana Bacon si porta al comando con 320.10. Davvero una super semifinale per la statunitense.

8.38: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ELENA BERTOCCHI IN FINALE E A PARIGI 2024! Un capolavoro dell’azzurra dopo tutti i problemi avuti negli ultimi mesi. 67.50 con un fantastico doppio e mezzo avanti con un avvitamento. Chiude con 303.05

8.36: CHIARA PELLACANI IN FINALE! 63 punti con il doppio e mezzo ritornato carpiato. La romana chiude con 304.95 e vola in finale.

8.35: La sudafricana Vincent vede la finale con 295.95. Adesso l’ultimo tuffo di Chiara Pellacani.

8.34: L’americana Hernandez supera la messicana Hernandez e si porta al comando con 291.75 punti.

8.32: Proprio Hernandez chiude la sua gara e si porta a 289.75.

8.31: Si chiude la quarta rotazione con la cinese Chen Yiwen in testa con 287.20. Chiara Pellacani è ottava (241.95) ed Elena Bertocchi decima (235.55). Dodicesima la messicana Hernandez con 232.75.

8.29; Molto bene la giapponese Mikami che conquista 71.40 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. Comodamente in finale la padrona di casa.

8.8: Chang Yani si porta al comando con il punteggio di 282.75.

8.27: Errore clamoroso per la malese Sabri con 36.00 punti con il doppio e mezzo rovesciato carpiato. In classifica ha un punteggio con 222.45 dietro alle due azzurre.

8.26: L’americana Bacon si porta al comando 255.60 dopo i 66 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato.

8.24: Doppio e mezzo avanti con un avvitamento e mezzo per Nilsson Garip che sale al comando con 245.15.

8.21: Bravissima Elena Bertocchi! 63 punti anche per lei e si porta 235.55 proprio dietro alla connazionale. La lombarda recupererà posizioni.

8.20: Un importante doppio e mezzo rovesciato carpiato da 63.00 punti per Chiara Pellacani. La romana sale a 241.95 ed allunga su molte rivali.

8.17: Dopo tre tuffi decimo posto per Chiara Pellacani e sedicesima Elena Bertocchi.

8.15: La cinese Chen Yiwen conquista 73.50 punti con il doppio e mezzo rovesciato e si porta al comando con 219.00. Dopo tre tuffi decimo posto per Chiara Pellacani e sedicesima Elena Bertocchi.

8.14: Continua anche l’ottima gara della canadese Ware. 209.40 come punteggio dopo i 72 punti del doppio e mezzo ritornato carpiato.

8.13: Eccellente doppio e mezzo rovesciato carpiato per la cinese Chang con 75 punti. Sale in testa con 213.00.

8.12: 175.50 per l’australiana Keeney che si rilancia con i 69 punti del doppio e mezzo ritornato carpiato.

8.11: 190.50 per l’americana Bacon dopo i 63 punti con il doppio e mezzo indietro carpiato.

8.10: 67.50 con un ottimo doppio e mezzo rovesciato carpiato per Nilsson Garip e sale al comando con 182.15.

8.08: Solo 54 punti per la britannica Mew Jensen con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento. Sale a 180.00

8.07: Non pulitissimo il doppio e mezzo indietro carpiato di Elena Bertocchi, che conquista 58.50 punti e sale a 172.55

8.05: Un triplo e mezzo avanti carpiato da 60.75 per Chiara Pellacani, che eguaglia il punteggio della sudafricana Vincent con 178.95

8.01: Doppio e mezzo indietro carpiato da 76.50 per Chen Yiwen e vola al comando con 145.50 punti. Dopo due tuffi Chiara Pellacani nona e quattordicesima Elena Bertocchi.

8.00: Bellissimo triplo e mezzo avanti carpiato di Pamela ware con 74.70 ed è vicinissima alla Chang.

7.59: Si porta al comando la cinese Chang con 138 punti

7.57: Ancora un errore per l’australiana Keeney che dovrà rimontare molto nei successivi tre tuffi.

7.56: L’americana sporca il doppio e mezzo rovesciato carpiato (58.50) ed è al comando con 127.50

7.55: Rientra in corsa la svedese Nilsson Garip con 66.65 punti. Sale a 114.65.

7.54: Passa al comando la britannica Mew Jensen con 126 punti dopo un doppio e mezzo rovesciato carpiato da 63 punti.

7.53: Scarsa in entrata anche Elena Bertocchi con un triplo e mezzo avanti carpiato da 57.35 punti. La lombarda sale a 114.05, ma bisogna alzare l’asticella per accedere alla finale.

7.51: Non bene Chiara Pellacani con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato. Scarsa in entrata e 55.50 punti, con l’azzurra che sale a 118.50

7.47: Chen Yiwen è al comando con 69 punti, gli stessi dell’americana Bacon. Sesto posto per Pellacani, quattordicesimo per Pellacani.

7.46: 63 punti per la canadese Ware con il doppio e mezzo indietro.

7.45: 66 punti per la cinese Chang Yani che è terza in classifica.

7.44: 67.50 con il doppio e mezzo ritornato carpiato per la malese Sabri.

7.43: Sbaglia anche l’australiana Keeney con i 46.50 del doppio e mezzo indietro carpiato.

7.42: 69 punti con il doppio e mezzo ritornato carpiato per l’americana Bacon.

7.41 Si complica subito la semifinale della svedese Emilia Nilsson-Garip con i 48 punti del doppio e mezzo indietro carpiato.

7.40: Anche la britannica Mew Jensen si porta in testa con 63 punti.

7.38: Buon doppio e mezzo ritornato raggruppato per Elena Bertocchi con 56.70 punti.

7.37: Meglio di questa mattina. Ci sono 63 punti per Pellacani.

7.36: Comincia la semifinale di Chiara Pellacani con il doppio e mezzo indietro carpiato.

7.34: 63 punti per la neozelandese Roussel con il doppio e mezzo indietro carpiato.

7.33: Si parte con la messicana Carolina Hernandez che ottiene 58.50 con il doppio e mezzo ritornato carpiato.

7.30: Comincia la semifinale dai tre metri.

7.25: Non sarà semplice per le due azzurre entrare in finale. Bertocchi ha concluso al dodicesimo posto la semifinale, mentre Pellacani è stata quattordicesima.

7.20: Entrare in finale significa conquistare il pass olimpico, ma solo per Elena Bertocchi, visto che Chiara Pellacani ha già staccato il biglietto per Parigi 2024 con la vittoria ai recenti Giochi Europei.

7.17: I cinque tuffi di Elena Bertocchi

– doppio e mezzo ritornato raggruppato

– triplo e mezzo avanti carpiato

– doppio e mezzo indietro carpiato

– doppio e mezzo rovesciato carpiato

– doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato

7.15: I cinque tuffi di Chiara Pellacani

– doppio e mezzo indietro carpiato

– doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato

– triplo e mezzo avanti carpiato

– doppio e mezzo rovesciato carpiato

– doppio e mezzo ritornato carpiato

7.10: Riprendiamo il nostro live per avvicinarci alla semifinale dei tre metri femminili con presenti Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

Appuntamento alle 07.30 con la semifinale dei 3 metri femminile, con in palio l'ingresso in finale e la conquista dei pass olimpici.

05.27 La semifinale dei 3 metri dal trampolino femminile avrà inizio alle 07.30, con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani protagoniste. Alle 11.00 sarà poi il momento della finale dei 3 metri dal trampolino maschile con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia.

05.25 Questa la classifica delle prime 18 posizioni di questa fase preliminare:

1 CHN Yiwen CHEN 355.00

2 JPN Sayaka MIKAMI 316.05

3 CAN Pamela WARE304.95

4 CHN Yani CHANG 303.60

5 MAS Nur Dhabitah SABRI 303.55

6 AUS Maddison KEENEY 301.00

7 USA Sarah BACON 292.95

8 SWE Emilia NILSSON GARIP 289.80

9 IRL Clare CRYAN 289.55

10 GBR Scarlett MEW JENSEN 288.60

11 KOR Suji KIM 285.05

12 ITA Elena BERTOCCHI 284.85

13 GER Lena HENTSCHEL 282.65

14 ITA Chiara PELLACANI 277.70

14 RSA Julia VINCENT 277.70

16 USA Hailey HERNANDEZ 277.45

17 NZL Elizabeth CUI 277.10

18 MEX Carolina MENDOZA HERNANDEZ 276.15

05.23 Le due azzurre hanno condotto una gara similare, basata su una grande costanza nelle cinque rotazioni, mancando sicuramente i grandi tuffi. Per centrare l’accesso in finale le italiane dovranno sicuramente mettere in mostra qualcosa in più.

05.21 Gara comandata dall’inizio alla fine dalla ventiquattrenne cinese Yiwen Chen, che ha concluso la fase preliminare con quasi 40 punti di vantaggio sulla seconda classificata.

05.19 Terminate le cinque rotazioni della fase preliminare dei tuffi da 3 metri dal trampolino femminile. Sia Chiara Pellacani che Elena Bertocchi sono qualificate per le semifinali.

05.18 48.00 punti per Maha Eissa, che conclude la propria gara in trentottesima posizione.

05.18 58.50 per la svedese, che non centra l’accesso alla semifinale.

05.17 È il momento della svedese Widerstorm, che ha bisogno di 63.75 per qualificarsi.

05.17 Rimane leggermente scarso il tuffo della coreana Suji Kim, che ottiene 58.50, posizionandosi provvisoriamente all’undicesimo posto.

05.16 67.50 per la cinese, che si posiziona al quarto posto.

05.15 54.00 punti per Anna Santos. È il momento della cinese Chang, settima dopo la precedente rotazione.

05.14 43.20 per Caroline Kupka, che chiude questa gara nelle posizioni finali della classifica.

05.14 Termina la propria gara Yasmine Harper, che non prenderà parte della semifinale, nonostante un ultimo tuffo da 58.50.

05.13 40.80 per la rumena Foerster.

05.12 64.50 per Mia Vallee, la quale però deve rinunciare alle speranze di qualificarsi per le semifinali.

05.12 60.00 punti per Mendoza Hernandez, che si posiziona in sedicesima posizione.

05.11 Grandissimo tuffo per Sarah Bacon, che con questo 67.50 completa una grande rimonta, dopo aver commesso una sbavatura nella prima rotazione, conclusa in quarantaduesima posizione.

05.10 Ottimo tuffo per Mew Jensen, che ottiene 65.10 punti e si posiziona provvisoriamente ottava.

05.10 Brutto errore di Enomoto, che chiude la propria gara con 24 punti, salutando le speranze di qualificarsi per le semifinali.

05.09 Le due italiane sono al momento ottava e decima quando mancano una dozzina di atlete.

05.09 43.50 per la spagnola Velazquez.

05.08 Ottimo ultimo tuffo per la messicana Vazquez Montano, la quale chiude la propria gara con 63 punti.

05.07 58.50 per l’americana Hernandez, che si classifica provvisoriamente in dodicesima posizione.

05.07 61.50 per la svedese, che rimane avanti ad entrambe le italiane.

05.06 È il momento di Nilsson Garip, ottava dopo l’ultima rotazione.

05.06 Rimane scarso il tuffo della venezuelana Perez, che termina la propria gara con 43.50 punti.

05.05 Ottimo tuffo per la cinese Chen, che con 72 punti finisce una gara controllata sin dal primo tuffo.

05.04 52.65 punti per l’irlandese Cryan, che si posiziona al momento in quinta posizione provvisoria, davanti ad Elena Bertocchi.

05.03 Ottimo tuffo per l’olandese Van Duijn che ottiene 57.00 punti, rimediando parzialmente al brutto 4.50 rimediato in precedenza, che ha inevitabilmente compromesso la propria gara.

05.03 Termina abbondante il tuffo della finlandese Hallaselka, che aveva compromesso la propria gara con il precedente errore.

05.02 55.50 punti per l’indonesiana Haga, che finirà la propria gara attorno alla venticinquesima posizione.

05.01 Rimane leggermente scarso il tuffo dell’atleta di Malesia NG, che totalizza 54 punti.

05.00 44.40 il punteggio della coreana Park, che termina così la sua gara.

05.00 40.60 per la sudafricana Heydra.

04.59 25.65 punti per Miclau. Gara non perfetta per la ventiduenne di Porto Rico, che chiude sotto ampiamente al di sotto dei 200 punti.

04.58 Termina leggermente abbondante il tuffo di Zapata Correa, che ottiene 54.00 punti.

04.57 55.50 per Nils Gillet, che chiude la propria gara con il suo miglior tuffo.

04.56 Ottimo tuffo per la neozelandese Roussel che ottiene 58.50 punti, posizionandosi in decima posizione provvisoria. Può tirare un sospiro di sollievo Chiara Pellacani, che rimane in ottava posizione provvisoria, con la qualificazione ormai ipotecata.

04.55 49.00 per la sedicenne francese Juliette Landi, che appare comunque soddisfatta della sua gara.

04.54 Gran tuffo per la tedesca Rother, che totalizza 58.90 punti, rimanendo però dietro a Chiara Pellacani.

04.54 49.50 per Patricia Kun, che termina la sua gara con un ottimo tuffo.

04.53 Ottimo tuffo per l’azzurra che ottiene 58.50 punti e blinda la qualificazione alle semifinali.

04.53 È il momento di Elena Bertocchi.

04.52 54.00 punti per Ana Ricci, che è molto soddisfatta di questo tuffo, il quale è il migliore della sua gara.

04.52 55.50 per l’australiana Sheehan. È il momento della peruviana Ana Ricci.

04.51 Grandissimo tuffo per Michelle Heimberg, che ottiene 66 punti e prova a mettere pressione per la qualificazione. L’elvetica aveva tredici punti di ritardo sulla diciottesima.

04.50 Ottimo tuffo per la sudafricana che ottiene 55.50 punti.

04.50 36 punti per la rappresentante di Singapore Tan. È il momento di Vincent, quattordicesima dopo l’ultima rotazione.

04.49 Ottimo tuffo per Ware, che chiude la sua gara con un tuffo da oltre 61 punti.

04.48 58.50 punti per Mikami, che terminerà la propria gara in seconda posizione

04.47 Ricordiamo che prima dell’ultima rotazione Chiara aveva quasi 12 punti sulla prima delle escluse.

04.47 Leggermente abbondante il tuffo di Pellacani, che ottiene 49.50 punti. L’azzurra non è molto soddisfatta della sua prestazione. Vedremo se basterà per accedere alle semifinali.

04.46 Grande tuffo per Lena Hentschel, che chiude la sua gara con 63 punti. È ora il momento dell’ultimo tuffo di Chiara Pellacani.

04.46 51 punti per la cubana Prisis Ruiz. È ora il momento della tedesca Hentschel.

04.45 54.60 punti per Tuxen. Probabilmente questo punteggio non basterà alla norvegese per qualificarsi, dato che aveva una decina di punti di ritardo dalla diciottesima posizione.

04.44 Non riesce a distendere perfettamente le gambe Mosena, che ottiene 40.50 punti. È il momento della norvegese Helle Tuxen, che ha bisogno di un grande tuffo per sperare nella qualificazione.

04.43 54.00 punti per la polacca Skrzek, che trova il miglior tuffo all’ultima rotazione.

04.42 54.40 punti per l’australiana Keeney, che conclude la sua gara con 301.00 punti. Vedremo quante atlete riusciranno a starle davanti.

04.42 58.50 punti per la cubana Garcia Navarro, che termina in crescendo la sua gara.

04.41 54 punti per l’atleta di Malesia, che conclude così la sua gara.

04.41 Inizia l’ultima rotazione con Sabri, terza dopo l’ultima serie di tuffi.

04.40 Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono rispettivamente nona e undicesima, con oltre otto punti di vantaggio sulla prima delle escluse.

04.39 Non perfetta l’egiziana che ottiene 30.00. Alla fine della quarta rotazione la cinese Chen è avanti a tutti con 26 punti di vantaggio sulla giapponese Mikami, che a sua volta ne ha 6 su Sabri.

04.39 57.00 punti per Widerstrom. Ora è il momento dell’egiziana Eissa.

04.38 Grandissimo tuffo della coreana Suji Kim, che totalizza 67 punti, e si porta in decima posizione provvisoria, mettendo a segno una grandissima rimonta.

04.37 Ottimo tuffo per la cinese che ottiene 65.10 punti, nonostante una leggerissima sbavatura commessa nella parte finale.

04.36 47.60 per la brasiliana Anna Santos. È ora il momento di Chang, ottava dopo tre rotazioni.

04.35 Brutto errore per la norvegese Kupka, che completa in ritardo le rotazioni, non riuscendo a trovare la verticalità.

04.35 52.50 per la britannica, che non riesce così a rientrare nelle prime venti posizioni.

04.34 26.60 per la rumena Foerster. È il momento della britannica Harper, che sta provando una complicata rimonta dopo aver sbagliato i primi due tuffi.

04.33 61.50 per Mia Vallee, che prova a rimediare così al precedente errore che l’è costato diversi punti e posizioni.

04.33 51.15 punti per Mendoza Hernandez, con il tuffo che rimane leggermente scarso.

04.32 Ottimo tuffo per Sarah Bacon, che ottiene 60.45 punti e recupera definitivamente dall’errore commesso in apertura, posizionandosi in decima posizione provvisoria.

04.31 52.50 punti per la britannica Mew Jensen, con un tuffo dal coefficiente di 3.0.

04.30 Solamente 48 punti per la giapponese, che forse saluta definitivamente la speranza di qualificarsi per le semifinali.

04.29 42 punti per la spagnola Velazquez, che si posizione in ventiquattresima posizione provvisoria. È il momento di Enomoto, che vorrà rimediare al precedente errore.

04.28 Brutto errore per la messicana Vazquez Montano, che ottiene 7.50 punti. Per lei un errore simile a quelli di Hallaselka e Van Duijn, concludendo con una schienata.

04.28 Non perfetta in questa circostanza l’americana Hernandez, ottenendo 50.80 punti, esponendosi al rientro di diverse avversarie.

04.27 58.50 punti per Nilsson Garip, che mette a segno un ottimo tuffo. È il momento di Hernandez, tredicesima dopo tre rotazioni.

04.27 Rimane ampiamente scarso il tuffo della venezuelana Perez, che ottiene 39.00 punti.

04.26 Grandissimo tuffo per la cinese Chen, che totalizza 77.50 punti e allunga in testa alla classifica.

04.25 Ottimo tuffo per l’irlandese Cryan, che ottiene diversi 7 e qualche 8, per un totale di 58.80 punti, venendo penalizzata leggermente dal coefficiente.

04.24 Clamorosamente l’olandese Van Duijn fa lo stesso errore di Hallaselka, ottenendo anche il medesimo punteggio.

04.23 Bruttissimo errore per la finlandese Hallaselka che ottiene 4.50 punti. La finnica termina in ritardo le rotazioni, non riuscendo poi a trovare la verticalità corretta, dando una leggera schienata.

04.23 37.50 punti per l’indonesiana Haga. Anche il suo tuffo rimane scarso, come quelli visti in precedenza.

04.22 36.00 punti per NG, che si dà uno slancio molto lontano dal trampolino, terminando il tuffo leggermente scarsa.

04.21 36.45 punti per Hareum Park.

04.20 Ampiamente scarso il tuffo di Heydra, che nel tentativo di rimediare all’errore peggiora la situazione, totalizzando 33 punti.

04.19 Rimane scarso il tuffo di Miclau, che ottiene 44.80 punti in questa rotazione.

04.18 43.40 punti per la colombiana Zapata Correa. Tocca ora all’atleta di Porto Rico Miclau, che vorrà rimediare all’errore commesso in precedenza.

04.18 Nais Gillet ottiene 54.60 punti e prova a rimettere in piedi una gara non brillantissima nelle prime tre rotazioni.

04.17 47.60 punti per la neozelandese Cui. Ora è il momento della seconda francese.

04.16 42.00 punti per la sedicenne francese Juliette Landi, che continua sulla falsa riga dei tuffi precedenti.

04.15 Termina abbondante il tuffo della tedesca, che ottiene 51 punti.

04.14 Brutto tuffo per l’ungherese Kun, che non chiude il movimento con i piedi, ottenendo 27 punti. È ora il momento della tedesca Rother.

04.13 Leggermente abbondante il tuffo dell’azzurra, che ottiene 58.50, lo stesso punteggio della connazionale Pellacani.

04.13 Abbondante nel suo tuffo Ana Ricci, che ottiene 44 punti. Ora è il momento di Elena Bertocchi.

04.12 54.00 punti per l’australiana Sheehan, che non riesce a recuperare punti su Chiara Pellacani, che era di poco avanti dopo tre rotazioni.

04.11 Discreto tuffo per la svizzera Heimberg, che ottiene 49.50 punti in questa rotazione e forse saluta definitivamente le speranze di qualificazione alle semifinali.

04.10 Leggermente abbondante in questo tuffo la sudafricana, che ricava da questo tuffo 51.00 punti.

04.09 Termina molto abbondante l’atleta di Singapore Tan, che ottiene 30.80 punti in questa rotazione. È il momento di Julia Vincent, settima dopo la precedente rotazione.

04.09 Ottimo tuffo per la canadese Ware, che totalizza 61.50 punti in questa rotazione, per la quarta posizione provvisoria.

04.08 La giapponese Mikami ottiene 68 punti ed allunga in seconda posizione.

04.08 Continua la gara costante di Pellacani, che riceve tutti 6.5 per un totale di 58.50 punti.

04.07 63 punti per Lena hentschel, che riceve tutti 7 ad eccezione di un 7.5. Ora è il momento di Chiara Pellacani.

04.06 Buon tuffo per la cubana Ruiz che ottiene 58.50 punti nella quarta rotazione. È il momento di Hentschel, che deve rimediare all’errore commesso nella terza rotazione.

04.05 57 punti per Helle Tuxen, che prova a rimediare all’errore commesso in precedenza, che l’ha fatta scivolare al ventinovesimo posto.

04.04 Errore per l’ungherese Mosena, che rimane abbondantemente scarsa, ottenendo 37.80 punti.

04.04 46.20 punti per la polacca Skrzek.

04.03 Ottimo tuffo per l’australiana Keeney, che ottiene 65.10 punti, provando ad acquisire del vantaggio rassicurante sulle inseguitrici.

04.03 54 punti per la cubana Garcia Navarro, la quale con un tuffo in più è dietro alla cinese Chen.

04.02 66 punti per l’atleta della Malesia Sabri, che continua la grandissima gara.

04.01 Dopo tre rotazioni Chiara Pellacani è dodicesima ed Elena Bertocchi quattordicesima. Il vantaggio delle azzurre sulla prima delle escluse però al momento è minimo.

04.00 L’egiziana Eissa ottiene 36 punti. Termina anche la terza rotazione con Chen davanti a Mikami di quasi 16 punti.

03.59 49.50 punti per la svedese Widerstorm, che perde ulteriore contatto dalla top 18.

03.58 60.20 punti per la coreana Suji Kim, che prova così a rimediare al precedente errore.

03.58 Buon tuffo per la cinese che ottiene 58.50 punti. Chang termina altissima le rotazioni, riuscendo ad avere il tempo per rimediare ad una leggera sbavatura nella verticalità.

03.57 Rimane leggermente scarso il tuffo della brasiliana Anna Santos, che ottiene 46.50 punti. È il momento della cinese Chang, diciassettesima dopo due rotazioni.

03.56 Brutto errore per la norvegese Kupka, che rimane ampiamente scarsa in questo tuffo ottenendo poco più di 29 punti.

03.55 Ottimo tuffo per la britannica, che ottiene 65 punti e prova a risalire la classifica.

03.54 35 punti per la rumena Foerster. Ora tocca alla britannica Harper, quarantesima dopo due rotazioni.

03.54 Errore per la canadese Mia Vallee che non riesce a portare i piedi alla giusta verticalità, ottenendo 39.00 punti con questa rotazione.

03.53 54.00 punti per la messicana Mendoza Hernandez, che rimane leggermente scarsa in questo tuffo.

03.52 Buon tuffo per la statunitense, che ottiene 60.00 punti.

03.52 60 punti per la britannica che sale in ottava posizione provvisoria. Ora tocca a Sarah Bacon, la quale vuole continuare la sua rimonta dopo un errore nella prima rotazione.

03.51 45 punti per la giapponese Enomoto, che perde contatto con le posizioni che contano. È il momento della britannica Mew Jensen.

03.50 49.50 per la spagnola Velazquez, non soddisfatta del proprio tuffo, in cui è entrata in acqua abbondante.

03.49 Rimane leggermente scarso il tuffo della messicana Vazquez Montano, che ottiene 54 punti in questa rotazione.

03.49 Buon tuffo per Hernandez, che ottiene 56.00 punti.

03.48 Rimane leggermente abbondante il tuffo della svedese, che totalizza 54 punti. È ora il momento di Hernandez, che vuole rimediare ad un errore commesso in precedenza.

03.48 42 punti per la venezuelana Perez. Ora è il momento di Nilsson Garip, undicesima dopo due rotazioni.

03.47 Buon tuffo per la cinese, che totalizza 66 punti, mantenendo l’ampio vantaggio sulle inseguitrici.

03.46 Ottimo tuffo per Cryan, che ottiene 62 punti. Brava l’irlandese a trovare la giusta verticalità, nonostante abbia terminato le rotazioni molto vicina all’acqua. Ora tocca alla cinese Chen, prima dopo due rotazioni.

03.45 La tuffatrice olandese ottiene 49.50 punti, non riuscendo a rimediare ad un errore commesso in precedenza.

03.44 52.50 punti per la finlandese Hallaselka. È ora il momento dell’olandese Van Duijn.

03.44 54 punti per l’indonesiana Haga, che prova a risalire qualche posizione dopo aver chiuso in ventitreesima posizione la seconda rotazione.

03.43 Non perfetta neppure in questa circostanza l’atleta di Malesia. Il tuffo rimane scarso, motivo per cui i giudici le assegnano un totale di 42 punti.

03.42 47.60 punti per la coreana Park. È ora il momento di NG, che vuole riscattare un brutto errore commesso nella scorsa rotazione.

03.41 Medesimo punteggio anche per l’atleta sudafricana. Tocca ora alla coreana Park.

03.41 39.20 per l’atleta di Porto Rico Emma Miclau. Ora è il momento della sudafricana Heydra.

03.40 Non richiama perfettamente i piedi la colombiana Zapata Correa, nel tentativo di recuperare ad un leggero errore. 54.60 punti per lei in questo tuffo.

03.39 Brutto errore per la francese Gillet, che rimane ampiamente scarsa in questo tuffo, ottenendo solamente 40.60 punti.

03.38 Leggermente abbondante il tuffo della neozelandese Roussel, che ottiene 51 punti, perdendo qualcosa rispetto alla rotazione precedente, in cui aveva terminato quinta.

03.38 Rimane scarso il tuffo della sedicenne francese, che ottiene 42 punti.

03.37 49.50 punti per la teutonica Rother. Ora è il momento della francese Juliette Landi.

03.36 Vistoso errore per Patricia Kun, che termina molto abbondante, vedendosi assegnare solamente 29.40 punti. Tocca ora alla tedesca Rother.

03.35 Buon tuffo per l’azzurra, che rimane leggermente scarsa, motivo per cui ottiene 54 punti.

03.34 Non riesce a mantenere la verticalità corretta Ana Ricci, totalizzando 37.80 punti. È il momento di Elena Bertocchi, che presenta un tuffo di coefficiente 3.0.

03.34 Rimane scarso il tuffo dell’australiana Sheehan, che ottiene un totale di 51 punti.

03.33 57.35 punti per la svizzera Heimberg, che rimedia leggermente alla sbavatura commessa in precedenza.

03.32 La sudafricana Vincent si posiziona provvisoriamente in quinta posizione, alle spalle di Pellacani.

03.32 51.80 punti per l’atleta di Singapore Tan, che appare soddisfatta della prestazione messa in scena in questa terza rotazione.

03.31 Stesso punteggio ottenuto anche dalla canadese Ware, la quale ha ricevuto solamente 7.0 dai giudici per questo tuffo.

03.30 63 punti per la giapponese Mikami, che aveva concluso in seconda posizione entrambe le rotazioni precedenti.

03.30 52.70 punti per Chiara Pellacani, che non è perfetta con il suo terzo tuffo. L’azzurra però sta conducendo una gara all’insegna di una grande costanza.

03.29 La tedesca Hentschel commette un errore ed ottiene solamente 31.50 punti, perdendo contatto dalle posizioni che contano dopo aver chiuso in terza posizione la seconda rotazione. è il momento di Chiara Pellacani.

03.28 La brasiliana Lira ottiene uno “zero”, non riuscendo ad interrompere la propria rincorsa una volta notato un errore. La sudamericana era già al secondo tentativo, dopo esser riuscita a fermarsi in precedenza.

03.27 Buon tuffo per la cubana Ruiz, che ottiene 55.80, grazie a diversi 6.0.

03.26 45 punti per la tuffatrice norvegese, che perde così contatto con le posizioni che contano.

03.25 46.50 punti per l’ungherese Mosena. Ora è il momento di Helle Tuxen.

03.24 43.80 punti per la polacca Skrzek, che continua a rimanere nelle ultime posizione della classifica. È il momento di Mosena.

03.23 Ottimo tuffo per Maddison Keeney, che totalizza 64.50 punti.

03.23 Errore per Garcia Navarro, che non va oltre ai 33 punti con il secondo tuffo.

03.22 61.50 punti per Sabri, che continua a condurre un’ottima gara.

03.22 Inizia la terza rotazione con l’atleta di Malesia Sabri.

03.20 Termina la seconda rotazione Chiara Pellacani in ottava posizione ed Elena Bertocchi in quindicesima. Davanti a tutti con ampio distacco c’è la cinese Chen.

03.20 55.80 per l’egiziana, che recupera qualche posizione.

03.19 Leggermente abbondante il tuffo della svedese, che ottiene 54.60 punti. Ora è il momento di Maha Eissa, che concluderà la seconda rotazione.

03.19 41.85 punti per la coreana Suji Kim. Ora è il momento della svedese Widerstrom.

03.18 Ottimo tuffo per la cinese, che totalizza 57 punti, recuperando qualcosina sulle posizioni che contano.

03.17 Sbaglia la brasiliana, che ottiene solamente 45 punti. Ora è il momento della seconda cinese in gara, Yani Chang, la quale ha terminato in ventiquattresima posizione la prima rotazione.

03.16 39.20 per la norvegese Kupka. Tocca ora alla brasiliana Anna Santos, undicesima dopo la prima rotazione.

03.16 Rimane leggermente scarso il tuffo della britannica, che ottiene 52.50 punti. Gara che rimane ampiamente in salita per lei.

03.15 44.55 punti per la rumena Foerster. Ora tocca alla britannica Yasmin Harper, che vuole riscattare l’errore commesso in precedenza.

03.14 L’atleta canadese ottiene 55.80 punti, ottenendo la media di 6.0 come voto.

03.14 58.50 per la messicana Mendoza Hernandez. Ora è il momento di Mia Vallee.

03.13 Ottimo tuffo per la statunitense, che totalizza 61.50 punti e risale alcune posizioni, dopo l’errore nella prima rotazione.

03.12 L’atleta britannica totalizza 52.50 punti con la seconda rotazione. Ora è il momento di Sarah Bacon, che deve riscattare un primo tuffo non eccellente.

03.12 55.80 punti per la giapponese Enomoto, che aveva terminato la prima rotazione in settima posizione. Ora è il momento della britannica Mew Jensen.

03.11 Brutto tuffo anche per la spagnola Velazquez, la quale riceve come voto più alto un 4 per un totale di 35.65 punti.

03.10 Errore per la messicana Vazquez Montano, che ottiene 37.20 punti.

03.09 51.50 punti per l’americana Hernandez, che vanifica così un’ottima prima rotazione.

03.09 Nillson Garip ottiene 55.80 punti, venendo superata da entrambe le italiane in questa rotazione.

03.08 52.70 punti per la venezuelana Perez.

03.07 Ottimo tuffo per la cinese che ottiene 72 punti, grazie a molteplici 8 ed allunga in prima posizione.

03.06 L’irlandese Cryan ottiene 54.60 punti e sale in nona posizione provvisoria. Ora tocca a Yiwen Chen, prima dopo la prima rotazione.

03.06 49.60 punti ottenuti dall’olandese, con il suo tuffo che rimane scarso.

03.05 41.85 punti per l’atleta finnica, che perde contatto con le posizioni importanti. Ora è il momento dell’olandese Van Duijn, che presenta un tuffo di coefficiente 3.1.

03.04 52.70 punti per l’atleta dell’Indonesia. Ora tocca alla finlandese Hallaselka.

03.03 Abbondante il tuffo dell’atleta della Malesia, che vede assegnarsi quasi solamente dei 4 a questo tuffo. Ora è il momento dell’indonesiana Haga.

03.03 51.30 punti per la coreana Park. È ora il momento di NG, undicesima dopo la prima rotazione.

03.02 Errore per la sudafricana Heydra che ottiene 37.80, a causa di una sbavatura nella verticalità per lei.

03.01 38.40 punti per la rappresentante di Porto Rico Miclau.

03.00 54 punti per la colombiana Zapata Correa, che vede assegnarsi quasi totalmente 6 dalla giuria.

02.59 Ottimo tuffo per la transalpina, che totalizza 54.60 punti, rimediando in parte ad una sbavatura commessa nella prima rotazione.

02.59 Quarta posizione provvisoria per la neozelandese Roussel, che ottiene 58.50 punti. Ora tocca alla francese Gillet.

02.58 Brutto errore per la francese, che non riesce a mantenere la verticalità, ottenendo solamente 32 punti.

02.58 Leggermente abbondante il tuffo della tedesca, che ottiene 54 punti con il secondo tuffo della sua gara. È il momento di Juliette Landi.

02.57 45 punti per l’ungherese Kun. Ora tocca alla tedesca Rother.

02.56 Buon tuffo per Elena che ottiene solamente 6, per un totale di 55.80. L’italiana perde leggermente contatto con la testa, ma rimane nelle prime posizioni.

02.55 Brutto tuffo per la peruviana, che totalizza 29.40 punti. Ora tocca ad Elena Bertocchi, con un tuffo dal coefficiente di 3.1.

02.55 57.50 punti per l’australiana Sheehan. Ora tocca ad Ana Ricci.

02.54 Piccolo errore per la svizzera Heimberg che ottiene 49.50, con il tuffo che rimane scarso.

02.53 Poco più di 46 punti per l’atleta di Singapore, che perde contatto dalla testa della gara. È il momento della sudafricana Vincent.

02.52 Buon tuffo per Pamela Ware, che ottiene 60.45 punti. Una leggera sbavatura per lei nell’ingresso in acqua dei piedi, che le costa qualche punto.

02.51 Prima posizione provvisoria per la nipponica Mikami, che ottiene 63.65 punti, perdendo qualche punto rispetto ad Hentschel.

02.50 Buon tuffo per Chiara, che però è leggermente abbondante, motivo per cui ottiene 58.50 punti anche con questa rotazione.

02.49 Ottimo tuffo per la tedesca che ottiene 66.65 punti e balza momentaneamente in testa. Ora tocca a Chiara Pellacani!

02.48 Rimane scarso il tuffo della brasiliana Lira, che ottiene 45 punti totali con questo tuffo. È il momento della tedesca Hentschel, undicesima dopo la prima rotazione.

02.48 La cubana Ruiz ottiene 45 punti, iniziando ad accumulare distacco importante dalla zona qualificazione.

02.47 53.20 punti per la tuffatrice norvegese, che rimane leggermente scarsa in questo tuffo.

02.46 Errore per l’ungherese Mosena che ottiene 40.60 punti con il secondo tuffo. Ora è il momento della norvegese Helle Tuxen.

02.45 Errore per la polacca Skrzek, che ottiene 41.85 punti a causa di una mancata verticalità nel finale.

02.45 63 punti per Keeney, che ottiene solamente 7 con questo tuffo.

02.44 Rimane scarso il tuffo della cubana Garcia Navarro, che totalizza 48 punti con la seconda rotazione.

02.44 Inizia la seconda rotazione con Sabri, che ottiene 63.55 punti con il secondo tuffo.

02.42 Dopo la prima rotazione ampiamente in testa la cinese Chen. Pellacani e Bertocchi sono rispettivamente in undicesima e diciottesima posizione, a meno di 5 punti dal secondo posto.

02.42 49.85 per la tuffatrice egiziana. Termina qui la prima rotazione.

02.41 Leggermente abbondante il tuffo della svedese Widerstrom. Per lei 51.30 punti. Ora è il momento dell’egiziana Eissa, che concluderà la prima rotazione.

02.40 57 punti per la coreana Kim, che si posiziona in diciassettesima posizione provvisoria quando mancano due atlete al termine della prima rotazione.

02.40 Non perfetta l’esecuzione della cinese, che perde la verticalità nel finale, conquistando solamente 55.50 punti.

02.39 58.50 punti per la brasiliana. Ora sale sul trampolino la seconda cinese in gara: Yani Chang.

02.38 45.90 punti per la norvegese Kupka. Ora è il momento della brasiliana Anna Santos.

02.38 Brutto errore per la britannica, con il tuffo che rimane molto scarso ed un totale di 37.50 punti. Gara in salita per lei.

02.37 Solamente 42 punti ottenuti dalla rumena Foerster. È ora il momento della seconda britannica, Yasmin Harper.

02.36 Ottimo tuffo per la canadese Mia Vallee, che ottiene 54 punti totali a causa di un coefficiente non altissimo.

02.36 Parere discordante per i giudici sul tuffo della messicana Mendoza Hernandez, che alla fine totalizza 52.50 punti.

02.35 Rimane scarso il tuffo dell’americana Bacon, che ottiene 43.50 punti.

02.34 58.50 punti per la britannica Mew Jensen, che ottiene il medesimo punteggio di Chiara Pellacani.

02.34 Stesso punteggio anche per la nipponica Enomoto.

02.33 60 punti totali per la spagnola. Classifica cortissima quando mancano 12 atlete al termine della prima rotazione.

02.32 Diversi 6 per la messicana Vazquez Montano, che ottiene un totale di 57 punti. Ora è il momento della spagnola Velazqeuz.

02.32 60.75 punti totalizzati dall’americana, la quale sale così in sesta posizione provvisoria.

02.31 60 punti per la svedese Nilsson Garip, che si posiziona avanti alle due azzurre. Ora tocca a Hailey Hernandez.

02.30 56.70 punti per la venezuelana Perez. È ora il momento di Nilsson Garip.

02.29 Di gran lunga il miglior tuffo visto finora per la cinese, che ottiene 67.50 punti.

02.28 Grande tuffo dell’irlandese, che viene premiata con molti 7 ed un totale di 61.50 punti, che vale la seconda posizione provvisoria. È ora il momento della prima cinese: Yiwen Chen.

02.27 Stesso punteggio anche per l’olandese Van Duijn. Ora è il momento dell’irlandese Cryan, trentatreesima atleta in gara.

02.27 54 punti per la tuffatrice finnica, che si posiziona alle spalle delle italiane con lo stesso coefficiente di difficoltà.

02.26 55.50 per Haga, con il suo tuffo che rimane leggermente scarso. Ora tocca alla finlandese Hallaselka.

02.25 58.50 punti totalizzati dall’atleta di Malesia. È ora il momento dell’Indonesia con Haga.

02.25 46.80 punti ottenuti dalla coreana Park. Ora tocca a NG.

02.24 37.80 punti per l’atleta sudafricana, la cui entrata in acqua è stata abbondante.

02.24 45 per l’atleta di Porto Rico, che rimane abbondante nel suo tuffo. Tocca alla sudafricana Heydra.

02.23 57 punti per la tuffatrice colombiana.

02.22 La tuffatrice transalpina totalizza 48.60. Ora è il momento della colombiana Zapata Correa.

02.21 Il tuffo della neozelandese divide i giudici, con le valutazioni che variano da un 6.0 ad un 7.5. Alla fine Roussel ottiene un totale di 61.50 punti. Ora tocca alla francese Gillet.

02.20 Rimane leggermente scarso il tuffo della francese Landi, che ottiene un totale di 45.90 punti. Ora tocca alla neozelandese Roussel.

02.19 61.50 punti per la tedesca, che si posiziona in seconda posizione provvisoria, sfruttando il coefficiente di 3.0.

02.18 38.40 punti per l’ungherese Kun, non premiata né dall’esecuzione né dal coefficiente. Ora tocca alla tedesca Rother.

02.17 Ottimo tuffo per Elena Bertocchi, che conquista diversi 7 ed un 7.5, per un totale di 58 punti.

02.17 Rimane scarso il tuffo della peruviana, che totalizza 44 punti. Ora è il momento del primo tuffo di Elena Bertocchi.

02.16 57 punti per la tuffatrice australiana. Ora tocca alla peruviana Ana Ricci.

02.15 49.50 per l’atleta elvetica, costretta subito a rincorrere dopo il primo tuffo. Ora è il momento dell’australiana Sheehan.

02.14 54 punti per la sudafricana Julia Vincent, che si classifica in settima posizione provvisoria. Ora tocca alla svizzera Heimberg.

02.14 L’atleta di Singapore ottiene 37 punti, a causa di un vistoso errore.

02.13 58.50 per la tuffatrice canadese, che si posiziona a pari punti di Pellacani. Ora tocca a Tan, che rappresenta Singapore.

02.13 Ora è la volta della canadese Pamela Ware.

02.12 Il tuffo della giapponese è il migliore fino ad adesso, con i giudici che premiano Mikami con diversi 7 per un totale di 63 punti.

02.11 58.50 punti anche per Chiara Pellacani, che ha perso la verticalità nell’entrata in acqua dei piedi. Ora è il momento della giapponese Mikami.

02.11 Per l’azzurra un tuffo di coefficiente 3.0.

02.10 Ottimo tuffo per la teutonica che si porta in seconda posizione provvisoria a 58.50. Ora tocca a Chiara Pellacani.

02.09 Stesso punteggio della cubana ottenuto anche da Lira. Si presenta ora sul trampolino la tedesca Hentschel, poi sarà la volta di Chiara Pellacani.

02.09 Perde la verticalità nel finale la cubana Ruiz che ottiene solamente 40.50 punti. Ora è il momento della brasiliana Lira.

02.08 52.65 punti totalizzati dalla tuffatrice norvegese, che ha ottenuto diversi 6.5 ed un paio di 7.

02.08 50.40 punti per l’ungherese che inizia con una sbavatura la propria gara. Si presenta ora sul trampolino la norvegese Helle Tuxen.

02.07 Leggermente abbondante il tuffo della polacca, che ottiene solamente 43.50 punti, posizionandosi in ultima posizione provvisoria. Ora è il momento dell’ungherese Mosena.

02.06 Tuffo sufficiente per l’australiana che totalizza 54 punti. Ora è la volta della polacca Skrzek.

02.05 Diversi 6.5 per la cubana che ottiene un totale di 60.00 punti. Tocca all’australiana Keeney.

02.04 Buon tuffo ad aprire la gara per lei con 58.50. Ora tocca ad Anisley GARCIA NAVARRO.

02.03 Si parte con Nur Dhabitah Sabri.

02.03 INIZIATA LA FASE PRELIMINARE DEI 3 METRI FEMMINILI!

02.02 Non partirà la neozelandese Maggie Squire. Saranno quindi 51 le atlete in gara.

02.01 Tutto pronto per l’inizio della fase preliminare dei 3 metri dal trampolino femminile. Presentati i giudici al pubblico presente.

01.58 Sia Chiara Pellacani che Elena Bertocchi hanno già conquistato una medaglia in quest’edizione iridata. Le due azzurre si sono classificate sul podio nei 3 metri sincro femminile dal trampolino, alle spalle di Cina e Gran Bretagna.

01.55 Con l’accesso in finale le atlete oltre a conquistare la possibilità di giocarsi le medaglie in questo Mondiale strapperanno un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per l’Italia c’è solo un pass a disposizione in quanto ne ha già conquistato uno grazie al successo nei Giochi Europei 2023 di Chiara Pellacani.

01.52 Queste le atlete che si giocheranno l’accesso in semifinale:

MAS Nur Dhabitah SABRI

CUB Anisley GARCIA NAVARRO

AUS Maddison KEENEY

POL Kaja SKRZEK

HUN Estilla MOSENA

NOR Helle TUXEN

CUB Prisis RUIZ

BRA Luana LIRA

GER Lena HENTSCHEL

ITA Chiara PELLACANI

JPN Sayaka MIKAMI

CAN Pamela WARE

SGP Ashlee Yi Xuan TAN

RSA Julia VINCENT

SUI Michelle HEIMBERG

AUS Georgia SHEEHAN

PER Ana RICCI

ITA Elena BERTOCCHI

HUN Patricia KUN

GER Jana Lisa ROTHER

FRA Juliette LANDI

NZL Elizabeth CUI

FRA Nais GILLET

COL Daniela ZAPATA CORREA

PUR Elizabeth Emma MICLAU

RSA Bailey Savannah HEYDRA

NZL Maggie SQUIRE

KOR Hareum PARK

MAS Yan Yee NG

INA Gladies Lariesa Garina HAGA

FIN Lauren HALLASELKA

NED Celine VAN DUIJN

IRL Clare CRYAN

CHN Yiwen CHEN

VEN Elizabeth PEREZ

SWE Emilia NILSSON GARIP

USA Hailey HERNANDEZ

MEX Aranza VAZQUEZ MONTANO

ESP Rocio VELAZQUEZ

JPN Haruka ENOMOTO

GBR Scarlett MEW JENSEN

USA Sarah BACON

MEX Carolina MENDOZA HERNANDEZ

CAN Mia VALLEE

ROU Amelie-Enya FOERSTER

GBR Yasmin HARPER

NOR Caroline KUPKA

BRA Anna Lucia RODRIGUES MARTINS DOS SANTOS

CHN Yani CHANG

KOR Suji KIM

SWE Elna WIDERSTROM

EGY Maha EISSA

01.49 Il programma di questa settima giornata vede la fase preliminare dei 3 metri femminili alle 02.00. Alle 07.30 avrà inizio la semifinale di questa competizione, mentre alle 11.00 sarà il momento della finale dei tuffi da 3 metri dal trampolino maschili, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia.

01.46 L’Italia si gioca due carte in questa competizione: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Le due azzurre puntano a conquistare l’accesso in semifinale prima e in finale poi, per poi provare a stupire eventualmente nell’ultimo atto.

01.43 Tra meno di venti minuti avrà inizio la settima giornata dei Mondiali di Fukuoka, con la fase preliminare dei tuffi dai 3 metri dal trampolino femminile. 52 atlete si giocheranno l’accesso in semifinale, in cui si daranno battaglia in 18 atlete.

01.40 Buonanotte amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 dei tuffi.

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone. Quest’oggi sarà la volta delle competizioni dai 3 metri trampolino, sia femminile che maschile. Italia presente in entrambe le gare con due atleti.

Si inizia con la fase preliminare dei 3 metri trampolino femminile, con 52 atlete ai nastri di partenza. L’Italia si gioca due carte in questa gara: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che nel sincro da 3 metri hanno conquistato il bronzo in questa rassegna iridata. Le azzurre vanno a caccia prima della top 18 che vale l’accesso alla semifinale, in scena alle 7.30 italiane, e poi l’ingresso in finale, che si terrà venerdì alle 11.00.

Nella competizione maschile si assegnano le medaglie, in quanto è il momento della finale. Sia Giovanni Tocci che Lorenzo Marsaglia hanno superato la fase preliminare e le semifinali, conquistando il pass per l’ultimo atto dei tuffi da 3 metri maschili. Gli azzurri si sono classificati rispettivamente settimo ed ottavo, e nella finale proveranno a stupire nella lotta al terzo posto, dato che le prime due posizioni sembrano blindate dai due tuffatori cinesi.

La settima giornata dei Mondiali di tuffi avrà inizio alle 02.00 italiane, con la fase preliminare dei 3 metri femminili. Le migliori 18 di questo turno saliranno nuovamente sul trampolino alle 07.30 per le semifinali. Alle 11.00 sarà invece la volta della finale dei 3 metri maschili. La fase preliminare femminile sarà visibile su Sky Sport Arena, mentre le altre due gara verranno mostrate su Sky Sport Summer. La copertura streaming è affidata a Rai Play, Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali di tuffi a partire dalle 02.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

