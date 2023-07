LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani a caccia della finale, Tocci e Marsaglia per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone. Quest’oggi sarà la volta delle competizioni dai 3 metri trampolino, sia femminile che maschile. Italia presente in entrambe le gare con due atleti.

Si inizia con la fase preliminare dei 3 metri trampolino femminile, con 52 atlete ai nastri di partenza. L’Italia si gioca due carte in questa gara: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che nel sincro da 3 metri hanno conquistato il bronzo in questa rassegna iridata. Le azzurre vanno a caccia prima della top 18 che vale l’accesso alla semifinale, in scena alle 7.30 italiane, e poi l’ingresso in finale, che si terrà venerdì alle 11.00.

Nella competizione maschile si assegnano le medaglie, in quanto è il momento della finale. Sia Giovanni Tocci che Lorenzo Marsaglia hanno superato la fase preliminare e le semifinali, conquistando il pass per l’ultimo atto dei tuffi da 3 metri maschili. Gli azzurri si sono classificati rispettivamente settimo ed ottavo, e nella finale proveranno a stupire nella lotta al terzo posto, dato che le prime due posizioni sembrano blindate dai due tuffatori cinesi.

La settima giornata dei Mondiali di tuffi avrà inizio alle 02.00 italiane, con la fase preliminare dei 3 metri femminili. Le migliori 18 di questo turno saliranno nuovamente sul trampolino alle 07.30 per le semifinali. Alle 11.00 sarà invece la volta della finale dei 3 metri maschili. La fase preliminare femminile sarà visibile su Sky Sport Arena, mentre le altre due gara verranno mostrate su Sky Sport Summer. La copertura streaming è affidata a Rai Play, Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali di tuffi a partire dalle 02.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: LaPresse