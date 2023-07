LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: la Cina conquista l’oro sia nel sincro femminile dalla piattaforma che da 1 metro maschile con Peng

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.20 Termina qui la terza giornata dei Mondiali di tuffi 2023 e con esso anche la nostra DIRETTA LIVE. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire con noi queste finali e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito: buon proseguimento di giornata a tutti.

12.18 Per la seconda volta risuona quest’oggi l’inno cinese, che era già stato riprodotto questa mattina in onore dell’oro vinto da Peng, davanti al messicano Olvera Ibarra e al connazionale Zhang.

12.16 Questa la classifica completa della finale del sincro femminile dalla piattaforma:

1 CHN Yuxi CHEN/Hongchan QUAN 369.84

2 GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON 311.76

3 USA Delaney SCHNELL/Jessica PARRATTO 294.42

4 MEX Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA 291.18

5 JPN Minami ITAHASHI/Matsuri ARAI 284.76

6 GER Christina WASSEN/Elena WASSEN 283.08

7 ESP Valeria ANTOLINO/Ana CARVAJAL 280.38

8 CAN Kate MILLER/Caeli MCKAY 279.93

9 UKR Kseniia BAILO/Sofia ESMAN 252.60

10 FRA Emily HALLIFAX/Jade GILLET 236.16

11 KOR Eunbi CHO/Nayun MOON 222.12

12 MAC Hang U ZHAO/Ka Wai LO 160.38

12.13 Finale dominata dalla Cina, che ha messo a segno cinque tuffi al limite della perfezione, conquistando diversi 10 sin dal primo tuffo. Sarà una fantastica battaglia nella gara individuale tra le due cinesi, che hanno dimostrato di avere un altro livello rispetto alla concorrenza.

12.11 Cina, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America oltre alle medaglie ottengono anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

12.10 Completano il podio la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, autori di una grande rimonta dopo alcune imperfezioni nei tuffi ordinari.

12.09 Tuffo perfetto per la Cina, che ottiene 91.20 con questo tuffo e stramerita l’oro in questa specialità.

12.08 Alle cinesi bastano 33 punti per l’oro. Questo tuffo dovrebbe essere solamente una formalità.

12.07 La coppia americana ottiene 74.88 e si porta in seconda posizione provvisoria, ma con ogni probabilità saranno bronzo alla fine della gara. È il momento della Cina.

12.06 È il momento degli USA che hanno bisogno di 72 punti circa per superare il Messico e posizionarsi sul podio.

12.05 Ottimo tuffo per la coppia britannica, che ottengono 74.88 punti ed ipotecano la medaglia d’argento. Serve un tuffo vicino alla perfezione per gli Stati Uniti per sopravanzare la Gran Bretagna.

12.04 71.04 per il Canada, che però rimane lontana dalla zona podio per via degli errori precedenti. Ora tocca alla Gran Bretagna.

12.03 70.08 per le messicane che balzano in testa davanti alle giapponesi, conquistando momentaneamente la prima posizione.

12.03 Tocca ora al Messico.

12.02 Brutto errore per Itahashi, con il Giappone che totalizza 54 punti, portandosi di poco avanti alle tedesche. Chance per Messico e USA per strappare alle padrone di casa la posizione sul podio.

12.01 69.12 per la Germania, che scavalca la Spagna e si porta in prima posizione provvisoria. È il momento del Giappone, terzo dopo l’ultima rotazione.

12.00 Tuffo non perfetto per la coppia ucraina, con un’atleta che rimane abbondante, ottenendo un 4. Ora tocca alla Germania, che ha bisogno di un super tuffo per puntare al podio.

11.59 Qualche istante di attesa prima del tuffo dell’Ucraina, con le atlete che aspettano sulla piattaforma.

11.57 Buon tuffo per la Spagna, che ottiene 61.44 con l’ultimo tuffo. Punteggio che non dovrebbe bastare per raggiungere le medaglie.

11.56 Tuffo non perfetto per la Francia, con una sincronia a malapena sufficiente, per un totale di 62.40. Ora tocca alla Spagna, sesta dopo l’ultima rotazione.

11.55 La Corea ottiene 55.20 punti con l’ultimo tuffo, con un’esecuzione non perfetta.

11.54 Finisce la finale di Macao, che ottiene 36.00 punti. Termina così la prima esperienza al Mondiale delle giovanissime atlete di Macao.

11.53 Questa la top 6 ad una rotazione dalla fine della gara:

1 CHN Yuxi CHEN/Hongchan QUAN 278.64

2 GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON 236.88

3 JPN Minami ITAHASHI/Matsuri ARAI 230.76

4 MEX Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA 221.10

5 USA Delaney SCHNELL/Jessica PARRATTO 219.54

6 ESP Valeria ANTOLINO/Ana CARVAJAL 218.94

11.52 Tuffo perfetto per la Cina, che ottengono 85.44 per una leggera distanza tra le due atlete.

11.51 Le statunitensi provano a recuperare un molleggio leggermente diverso, totalizzando 66.24 punti. Ora tocca alla Cina.

11.50 70.08 punti per la Gran Bretagna, che si riporta in prima posizione provvisoria, nonostante abbiano ottenuto meno punti del duo giapponese.

11.49 Errore Canada, che sbagliano in maniera opposta individualmente. Per loro 54.60 punti, nonostante il coefficiente di 3.3, il più alto tra i tuffi visti fin’ora.

11.48 Rimane scarso il tuffo di Agundez Garcia, la quale non riesce a rimanere perfettamente in sincronia. Per il Messico un totale di 62.40 punti in questa rotazione.

11.47 Grande tuffo per la coppia giapponese, che ottiene 74.88 punti, balzando provvisoriamente in testa alla classifica.

11.46 Buon tuffo per la Germania, che totalizza 61.20 punti, rimanendo in scia della formazione spagnola.

11.45 61.44 per l’Ucraina, che non è perfetta, ma riesce a sfruttare il coefficiente di 3.2. Ora tocca alla Germania.

11.44 62.64 per la Spagna, che viene premiata soprattutto nei voti del sincro, con diversi 7.5.

11.43 ERRORE FRANCIA! Il duo francese imperfetto sia come esecuzione che come sincronia, totalizzando 34.44 punti. Ora tocca alla Spagna, quarta dopo tre rotazioni.

11.42 Tuffo che rimane scarso per la Corea, che ottiene 41.86 punti e vengono “doppiate” dalla Cina.

11.41 28.20 per Macao, che è troppo inferiore alle avversarie quest’oggi. Ora tocca alla Corea del Sud.

11.40 Si riparte con Macao.

11.39 Questa la top 5 dopo tre rotazioni:

1 CHN Yuxi CHEN/Hongchan QUAN 193.20

2 GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON 166.80

3 MEX Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA 158.70

4 ESP Valeria ANTOLINO/Ana CARVAJAL 156.30

5 JPN Minami ITAHASHI/Matsuri ARAI 155.88

11.39 Per la prima volta non impeccabili le cinesi, che nonostante ciò ottengono 79.20 punti.

11.38 Ottimo tuffo per le statunitensi, che rimediano all’errore della rotazione precedente, ottenendo 69.30 punti. Ora è il momento della Cina, con un triplo e mezzo avanti carpiato.

11.37 Miglior tuffo fino ad ora per la Gran Bretagna, che ottiene 70.20 punti, distanziando il Messico.

11.36 Errore per Caeli Mckay che viene valutata con diversi 5. Nonostante ciò le canadesi sfruttano l’alto coefficiente per ottenere oltre 61 punti.

11.35 Ottimo tuffo per le messicane sia nell’esecuzione che nella sincronia, che conquistano 63.90 punti. Prima posizione provvisoria per il Messico.

11.33 Brave le giapponesi a recuperare ad una leggera sbavatura sullo slancio. La coppia di casa si porta in seconda posizione provvisoria, con 0.52 punti di differenza.

11.32 Triplo e mezzo ritornato eseguito discretamente dalla Germania, che totalizza 58 punti. È il momento della Germania.

11.31 57.60 punti per l’Ucraina, che perde contatto dalla Spagna. Ora è la volta della Germania, quarte dopo due rotazioni.

11.30 Ottimo tuffo per la coppia spagnola, che ottiene 65.70 punti e balza provvisoriamente in testa alla classifica.

11.29 Diversi 6 per la Francia, con un tuffo non perfetto sotto il punto di vista della sincronia. 48.72 i punti per il duo francese.

11.28 Errore per la prima tuffatrice di Corea, che ottiene un 3.5. La coppia coreana in totale conquista 41.16 punti. È la volta della Francia.

11.28 28.20 punti per la coppia di Macao, che sbaglia sia individualmente che nella sincronia.

11.27 Ora iniziano i tuffi con coefficiente libero. Inizia Macao.

11.27 Questa la top 3 dopo due rotazioni:

1 CHN Yuxi CHEN/Hongchan QUAN 114.00

2 GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON 96.60

3 MEX Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA 94.80

11.26 Altro tuffo al limite della perfezione per la Cina, che ottiene 57.60 punti con tre 10.

11.25 Tuffo non perfetto per gli Stati Uniti che ottengono 38.40 punti. È la volta della Cina.

11.24 Diversi 8 per la Gran Bretagna, che colleziona un totale di 48 punti con questo tuffo, distanziando il Messico in vetta alla classifica.

11.23 Buon tuffo per il Canada, che ottiene 45.60 punti con questo tuffo. È ora il momento della Gran Bretagna.

11.22 46.20 per il Messico, che pareggia il punteggio della Germania in questa rotazione e si porta avanti provvisoriamente.

11.21 46.80 per il Giappone, che recupera qualche posizione con un ottimo tuffo. Ora è la volta del duo messicano, secondo dopo la prima rotazione.

11.20 Elena Wassen compensa un piccolo errore della sorella, permettendo alla Germania di balzare in testa. Ora tocca al Giappone

11.19 Tuffo non perfetto per l’Ucraina, con Bailo che termina abbondante. 37.80 punti per la coppia ucraina con il secondo tuffo.

11.18 45 punti con il secondo tuffo per la Spagna, che scavalca la Francia in classifica. È il momento dell’Ucraina.

11.17 Discreto tuffo per la Francia, che ottiene lo stesso punteggio della Corea con questo tuffo. Ora è la volta della Spagna.

11.16 43.20 per la Corea, per un totale di 87 punti. Ora tocca alla Francia, quarta dopo la prima rotazione.

11.15 Brutto tuffo per Macao, che ottiene 30.60 punti. Ora è il momento della Corea, che porta il primo tuffo non ordinario.

11.14 Questa la top 3 dopo la prima rotazione:

1 CHN Yuxi CHEN/Hongchan QUAN 56.40

2 MEX Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA 48.60

3 GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON 48.60

11.14 Tuffo perfetto per la Cina, che ottiene il primo 10 della finale per un totale di 56.40.

11.13 Parte in salita la finale degli USA che iniziano con 45.60 punti. Ora tocca alla Cina.

11.12 Gran Bretagna ottiene 48.60, rimediando con un’ottima esecuzione ad una sincronia non perfetta. Ora è il momento degli Stati Uniti d’America.

11.11 47.40 anche per il Canada, che si posiziona in seconda posizione al pari di Francia e Germania, nonostante una sincronia non perfetta.

11.10 Ottimo tuffo per il Messico che ottiene diversi 8 e qualche 9, per un totale di 48.60 che vale la prima posizione momentanea.

11.09 44.40 per il Giappone. Ottima la sincronia, ma penalizza l’esibizione della prima atleta. Ora tocca al Messico.

11.09 Prima posizione provvisoria per la coppia tedesca con 47.40, al pari della Francia. Ora è la volta delle padrone di casa del Giappone.

11.08 L’Ucraina ottiene 43.20 punti. Il duo ucraino è stato penalizzato leggermente per via dell’esecuzione della prima atleta. Ora tocca alla Germania.

11.07 45.60 punti per il duo spagnolo, che si porta in seconda posizione provvisoria. È il momento dell’Ucraina, con l’ordinario indietro carpiato.

11.06 Diversi 8 per la coppia francese, che totalizza 47.40 punti. Ora tocca alla Spagna.

11.05 Buon tuffo per la Corea del Sud che ottiene 43.80 punti. È il momento della Francia, tuffo ordinario in avanti per loro.

11.04 36.60 punti per la coppia di Macao, non perfetta con il primo tuffo. È il momento del duo coreano.

11.02 Inizia la finale!

11.01 Tutto pronto per l’inizio della finale. Le atlete dopo esser state presentate al pubblico stanno salendo sulla piattaforma. La prima coppia sarà quella di Macao, composta da una tredicenne e da una quattordicenne.

11.00 Per tutte le nazioni i primi due tuffi avranno un coefficiente di 2.0.

10.58 Questa è la start list della finale del sincro femminile dalla piattaforma:

MAC Hang U ZHAO/Ka Wai LO

KOR Eunbi CHO/Nayun MOON

FRA Emily HALLIFAX/Jade GILLET

ESP Valeria ANTOLINO/Ana CARVAJAL

UKR Kseniia BAILO/Sofia ESMAN

GER Christina WASSEN/Elena WASSEN

JPN Minami ITAHASHI/Matsuri ARAI

MEX Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA

CAN Kate MILLER/Caeli MCKAY

GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON

USA Delaney SCHNELL/Jessica PARRATTO

CHN Yuxi CHEN/Hongchan QUAN

10.55 Questa mattina è andata in scena la finale dei tuffi da 1 metro dal trampolino maschile. A vincere l’oro è stato il cinese Peng, davanti al messicano Olvera Ibarra e al connazionale Zheng. Di seguito la classifica completa:

1 CHN Jianfeng PENG 440.45

2 MEX Osmar OLVERA IBARRA 428.85

3 CHN Jiuyuan ZHENG 418.30

4 MEX Juan Manuel CELAYA HERNANDEZ 406.25

5 AUS Shixin LI 400.55

6 GER Moritz WESEMANN 388.55

7 KOR Haram WOO 385.50

8 GBR Jordan Christopher HOULDEN 382.90

9 USA Jack RYAN 376.35

10 FRA Jules BOUYER 374.15

11 UKR Danylo KONOVALOV 354.15

12 SUI Jonathan SUCKOW 349.40

10.52 Questa notte la Cina ha fatto il vuoto, vincendo la fase preliminare con oltre 70 punti di vantaggio. Si preannuncia serrata la lotta per il podio, con 5 nazioni in meno di 5 punti. Oltre alle medaglie in palio ci saranno anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che verranno assegnate alle prime tre nazioni classificate.

10.49 Questa la classifica della fase preliminare:

1 CHN Yuxi CHEN/Hongchan QUAN 365.40

2 USA Delaney SCHNELL/Jessica PARRATTO 294.12

3 GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON 293.22

4 CAN Kate MILLER/Caeli MCKAY 292.50

5 MEX Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA 290.70

6 JPN Minami ITAHASHI/Matsuri ARAI 289.32

7 GER Christina WASSEN/Elena WASSEN 273.06

8 UKR Kseniia BAILO/Sofia ESMAN 268.20

9 ESP Valeria ANTOLINO/Ana CARVAJAL 259.83

10 FRA Emily HALLIFAX/Jade GILLET 240.24

11 KOR Eunbi CHO/Nayun MOON 209.04

12 MAC Hang U ZHAO/Ka Wai LO 183.87

10.46 Nella notte italiana sono andate in scena le fasi preliminari del sincro femminile dalla piattaforma. Le squadra iscritte erano già dodici, quindi tutte le nazioni partecipanti stanotte saranno presenti anche nella finale delle 11.00.

10.43 Tra poco più di un quarto d’ora prenderà il via la finale del sincro femminile dalla piattaforma. Tra le dodici nazioni ai nastri di partenza non è presente l’Italia.

10.40 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del Mondiale dei tuffi.

08.53 Per il momento è tutto dalla Prefactural Pool di Fukuoka. Il cinese Peng ha conquistato l’oro nella finale da 1 metro maschile, davanti ad Olvera Ibarra e Zheng. Appuntamento alle 11.00 per la finale del sincro femminile dalla piattaforma, dove però non ci sarà l’Italia. A tra poco.

08.51 Jianfeng Peng ha fatto la differenza sul messicano Olvera Ibarra nei tuffi centrali, nei quali ha guadagnato in totale 19 punti in più del rivale odierno, il quale poi non è riuscito a chiudere questo gap.

08.49 Nella classifica finale nelle prime posizioni compaiono i due atleti cinesi e i due messicani. Per lunga parte della finale ha lottato per le medaglie anche il francese Bouyer, che con due errori nel finale ha compromesso la propria gara.

08.47 Questa la classifica completa della finale dal trampolino 1 metro maschile:

1 CHN Jianfeng PENG 440.45

2 MEX Osmar OLVERA IBARRA 428.85

3 CHN Jiuyuan ZHENG 418.30

4 MEX Juan Manuel CELAYA HERNANDEZ 406.25

5 AUS Shixin LI 400.55

6 GER Moritz WESEMANN 388.55

7 KOR Haram WOO 385.50

8 GBR Jordan Christopher HOULDEN 382.90

9 USA Jack RYAN 376.35

10 FRA Jules BOUYER 374.15

11 UKR Danylo KONOVALOV 354.15

12 SUI Jonathan SUCKOW 349.40

08.44 Al primo Mondiale in carriera Osmar Olvera Ibarra si posiziona al secondo posto dei tuffi da 1 metro maschile, ponendosi tra i due cinesi.

08.42 ORO PER PENG! Il cinese non è perfetto con l’ultimo tuffo, ma ottiene 75.20 punti e conquista la prima posizione davanti ad Olvera Ibarra e Zheng.

08.41 Ottimo tuffo per il messicano che ottiene 81 punti e si assicura la medaglia d’argento. Ora tocca al cinese Peng, al quale servono almeno 63.60 punti per l’oro.

08.40 Non perfetto il finale di gara per Houlden, che non riesce a migliorarsi rispetto alla fase preliminare. È il momento di Olvara Ibarra, che ha bisogno di 70.45 punti per portarsi davanti a Zheng.

08.39 Buon tuffo per l’australiano Shixin Li che chiude la propria finale con 74.25 punti.

08.38 76.80 punti per Jiuyuan Zheng, che si porta in prima posizione provvisoria e mette pressione su Olvera Ibarra.

08.37 Termina la propria gara Suckow, che non riesce a levarsi dall’ultima posizione. Ora è il momento di Zheng, che deve fare meglio di Celaya Hernandez per ottenere il podio.

08.35 Grandissimo tuffo per il tedesco Wesemann che mette a segno il punteggio di questa finale, con 81 punti.

08.35 Chiude in crescendo la propria finale Jack Ryan, che ottiene 72 punti con l’ultimo tuffo. Ora è il momento di Wesemann.

08.34 57 punti per il coreano Woo, che chiude alle spalle del messicano.

08.33 Leggermente abbondante il tuffo di Celaya Hernandez che ottiene 67.20 punti. Vedremo se basteranno per puntare al podio.

08.32 58.50 punti per il francese Bouyer, che con gli ultimi due tuffi ha gettato al vento le speranze di medaglia. È il momento di Celaya Hernandez.

08.31 62.40 punti con l’ultimo tuffo per l’ucraino Konovalov.

08.30 Questa la top 5 quando manca un solo tuffo al termine della finale:

1 CHN Jianfeng PENG 365.25

2 MEX Osmar OLVERA IBARRA 347.50

3 CHN Jiuyuan ZHENG 341.50

4 MEX Juan Manuel CELAYA HERNANDEZ 339.05

5 KOR Haram WOO 328.50

08.29 74.25 punti per il cinese Peng, che allunga leggermente in vetta alla classifica.

08.29 Il giovane messicano ottiene 70.50 punti. Ora tocca a Peng, che potrebbe chiudere virtualmente la gara.

08.28 Houlden ottiene 67.50 punti. Ora è il momento del messicano Olvera Ibarra, terzo dopo quattro rotazioni.

08.27 71.40 per l’australiano Shixin Li, che rimane in lotta nelle prime posizioni. Ora è il momento di Houlden.

08.26 69.50 per Zheng, che commette una leggera sbavatura nell’entrata in acqua.

08.25 Rimane in ultima posizione provvisoria lo svizzero Suckow. Ora è il momento del cinese Zheng.

08.24 Non perfetto Wesemann, che ottiene 60.00 punti. Pesa un leggero errore nel finale, in cui ha perso la verticalità ideale.

08.23 Continua la scalata verso le prime posizioni l’americano Ryan, che conquista 70.50 punti.

08.22 72 punti per il coreano Woo, che ottiene tre 8 con questo tuffo.

08.21 Ottimo tuffo per Celaya Hernandez, che ottiene 77.55 punti, continuando sulla falsa riga della rotazione precedente.

08.20 SBAGLIA BOUYER!!Il francese rimane vicino al trampolino, perdendo la concentrazione nel tentativo di recuperare all’errore commesso. 36 punti per lui.

08.19 67.20 punti per l’ucraino Konovalov. È il miglior tuffo della sua finale. Ora tocca al francese Bouyer.

08.18 Questa la top 3 dopo quattro rotazioni.

1 CHN Jianfeng PENG 291.00

2 MEX Osmar OLVERA IBARRA 276.90

3 FRA Jules BOUYER 279.65

08.18 76.50 per Peng, che allunga in testa alla classifica.

08.17 64.50 punti per il messicano, che viene superato dal francese Bouyer dopo 4 rotazioni.

08.16 67.20 punti per Houlden. Ora è il momento di Olvera Ibarra, con coefficiente di 3.

08.15 63 punti per l’australiano, il quale vede assegnarsi una media di 7 in questa quarta rotazione.

08.14 69.70 punti per il cinese Zheng, che non sfrutta al meglio l’alto coefficiente di questo tuffo. Ora tocca a Shixin Li.

08.13 Sbaglia il quarto tuffo lo svizzero Suckow, che ottiene 37.50 punti. Ora è il momento di Zheng, quarto dopo metà gara.

08.12 Leggermente abbondante il tuffo del tedesco Wesemann, il quale ottiene 54.00 punti, staccandosi dalla zona podio.

08.11 63 punti per l’americano Jack Ryan, che prova a raddrizzare una finale non perfetta fin’ora.

08.10 Prova nel finale a correggere il proprio tuffo il coreano, ma ottiene solo 58.50 punti e perde contatto dal podio.

08.09 Grandissimo tuffo per Celaya Hernandez, che sfiora gli 80 punti con un tuffo di coefficiente 3.4. Ora è il momento del coreano Woo quinto dopo metà gara.

08.08 Ottimo tuffo del francese Bouyer, che ottiene 73.50 punti e rimane nelle posizioni di vertice.

08.07 54 punti per l’ucraino abbondante nell’ingresso in acqua. Ora è il momento del francese Bouyer, terzo dopo metà gara.

08.07 Inizia la quarta rotazione con Konovalov.

08.06 Questa la top 3 dopo metà gara:

1 CHN Jianfeng PENG 214.50

2 MEX Osmar OLVERA IBARRA 212.40

3 FRA Jules BOUYER 206.15

08.05 Prima posizione provvisoria per Peng che ottiene 76.50 punti, con il migliore tuffo di questa finale.

08.04 Ottimo tuffo per il messicano, che ottiene 69.00 punti. Ora tocca al cinese Peng.

08.03 58.50 per il britannico Houlden, che perde ancora contatto dalla zona podio. Ora è il momento del messicano Olvera Ibarra, primo dopo due rotazioni.

08.02 Buon tuffo per Shixin Li, il quale colleziona 67.50 e continua la sua continua scalata verso le prime posizioni.

08.01 Non perfetto il tuffo di Zheng che ottiene 64.50 punti e viene sopravanzato dal francese Bouyer dopo tre rotazioni.

08.00 54 punti per lo svizzero Suckow, che ottiene lo stesso risultato dei preliminari. Ora è il momento di Jiuyuan Zheng, secondo dopo due rotazioni.

07.59 62.40 punti per il tedesco Weseman, che perde contatto dal francese Bouyer dopo questo tuffo.

07.58 Miglior tuffo della sua finale per Jack Ryan, che sfrutta un tuffo di coefficiente di 3.2 per recuperare qualche punto.

07.57 Perde contatto dal francese Woo che ottiene 67.20 con questo terzo tuffo.

07.57 70.40 anche per il messicano Celaya Hernandez, che trova il primo grande tuffo di questa sua finale.

07.56 70.40 per il francese che continua a rimanere in lotta nelle primissime posizioni.

07.56 55.50 con il terzo tuffo per l’ucraino Konovalov. Ora è il momento di Bouyer quarto dopo due rotazioni.

07.55 Questa la top 3 dopo due rotazioni:

1 MEX Osmar OLVERA IBARRA 143.40

2 CHN Jianfeng PENG 138.00

3 CHN Jiuyuan ZHENG 138.00

07.54 70.50 punti per Peng, che recupera con questo tuffo dopo un errore nella prima rotazione e si porta in seconda posizione provvisoria.

07.53 Prima posizione provvisoria per il messicano che ottiene 71.40 punti con questo tuffo. Ora tocca al cinese Peng.

07.52 59.40 per Houlden, che nella fase finale perde leggermente la verticalità. Ora è il momento di Olvera Ibarra in testa dopo la prima rotazione.

07.52 Ottimo tuffo per l’australiano Shixin Li che ottiene 70.40 punti, rimediando ad un errore commesso nella prima rotazione. Ora tocca al britannico Houlden.

07.51 Bravo il cinese a correggere il tuffo nella fase finale, conquistando 66 punti che lo portano momentaneamente in testa.

07.51 66 punti di Suckow, che ottiene la media del 7 con questo tuffo. È il momento di Jiuyuan Zheng, leader dopo la prima rotazione.

07.50 64.50 punti per il tedesco, che è leggermente abbondante nell’entrata in acqua. Seconda posizione provvisoria per lui dietro Bouyer.

07.49 54 punti per Jack Ryan, che inizia ad accumulare ritardo pesante dalla testa della gara. Tocca al tedesco Weseman.

07.48 59.40 per il coreano, che nonostante l’alto coefficiente non riesce ad ottenere un buon punteggio da questo tuffo.

07.47 Leggermente abbondante il tuffo di Celaya Hernandez, che ottiene 54 punti. Ora è il momento del coreano Woo terzo dopo la prima rotazione.

07.46 Arriva storto sulla punta del trampolino Bouyer, che riesce in qualche modo a rimediare e ad ottenere 66.00 punti.

07.45 60.45 per l’ucraino, che non è perfetto neppure con il secondo tuffo. Tocca al francese Bouyer.

07.44 Al termina della prima rotazione Zheng ed Olvera Ibarra guidano con 72.00 punti. Ora inizia la seconda rotazione con l’ucraino Konovalov.

07.44 Non perfetto primo tuffo per Peng, che si posiziona in quinta posizione provvisoria con 67.50.

07.43 Parte benissimo il messicano, il quale ottiene 72 punti con il primo tuffo. Ora è il momento del cinese Peng.

07.42 66.30 per il britannico, che nel finale rovina leggermente un ottimo tuffo. Ora tocca al messicano Olvera Ibarra.

07.41 Non perfetto il tuffo dell’australiano, che ottiene 54 punti con il primo tuffo a causa di un avvitamento eccessivo nel finale. È il momento di Houlden, terzo nei preliminari.

07.40 Ottimo primo tuffo per il cinese Jiuyuan Zheng, che ottiene 72.00 punti con un tuffo da 3 di coefficiente. Tocca all’australiano Shixin Li.

07.39 Lo svizzero conquista 62 punti con il primo tuffo, peggiorando quanto fatto nella fase preliminare.

07.39 È il momento dello svizzero Suckow con il doppio e mezzo ritornato carpiato.

07.38 Il tedesco ottiene 66.65 punti con il primo tuffo e si porta in terza posizione provvisoria.

07.37 Non perfetto il primo tuffo dell’americano che ottiene 48.05 punti. Ora è il momento del primo tuffo di Weseman.

07.36 71.40 per il tuffato coreano, che si porta in prima posizione provvisoria. Tocca a Jack Ryan.

07.35 Celaya Hernandez ha portato lo stesso tuffo di Konovalov, con difficoltà di 2.6. Il messicano ha ottenuto 54.60 punti. Ora è il momento di Haram Woo con un doppio e mezzo ritornato carpiato.

07.35 Ottimo tuffo per il francese che sfiora i 70 punti, con un tuffo di difficoltà di 3.1. Tocca al primo atleta messicano.

07.34 Leggermente abbondante nel finale l’ucraino, che ottiene 54.60 con il primo tuffo. Ora tocca a Jules Bouyer.

07.33 Sale sul trampolino Konovalov.

07.32 Prima del tuffo di Konovalov è il momento della sigla dei Mondiali di Fukuoka.

07.30 Tutto pronto all’inizio della finale da 1 metro maschile. Il primo a tuffarsi in ogni rotazione sarà l’ucraino Danylo Konovalov.

07.28 Nelle fasi preliminari andate in scena due giorni fa si è imposto il cinese Jianfeng Peng con poco meno di 8 punti di vantaggio sulla sorpresa messicana di Osmar Olvera Ibarra. Più distante il britannico Houlden, che ha chiuso il podio a quasi 30 punti di distanza.

07.25 Tutti questi atleti classificandosi nelle prime 12 posizioni delle fasi preliminari hanno conquistato sia l’accesso in finale ma anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per le gare individuali infatti ogni atleta che si qualifica in finale conquista un pass per la propria nazione, massimo due per squadra.

07.22 Questa è la start list della finale da 1 metro maschile. L’ordine è inverso alla classifica dei preliminari di due giorni fa:

UKR Danylo KONOVALOV

FRA Jules BOUYER

MEX Juan Manuel CELAYA HERNANDEZ

KOR Haram WOO

USA Jack RYAN

GER Moritz WESEMANN

SUI Jonathan SUCKOW

CHN Jiuyuan ZHENG

AUS Shixin LI

GBR Jordan Christopher HOULDEN

MEX Osmar OLVERA IBARRA

CHN Jianfeng PENG

07.19 Nel sincro femminile dalla piattaforma sono stati dei preliminari particolari, in quanto erano 12 le coppie iscritte e quindi tutte erano già qualificate in Finale. Italia non era presente in questa prova. Giova ricordare che le prime tre classificate dell’atto conclusivo, in programma dalle 11.00 italiane assegnerà anche i pass olimpici alle prime tre coppie classificate.

07.16 Nella notte si sono svolti i preliminari della gara femminile syncro dalla piattaforma con le cinesi Chen Yuxi/Quan Hangchan ad aver conquistato il miglior score di gran lunga (365.40) davanti alle americane Jessica Parratto/Delaney Schnell (294.12) e alle britanniche Andrea Spendolini Sirieix/Lois Toulson (293.22).

07.13 Tra meno di venti minuti si parte con la finale da 1 metro maschile dal trampolino. Ai nastri di partenza non ci sarà nessun azzurro, dato che sia Giovanni Tocci che Lorenzo Marsaglia non hanno centrato le prime 12 posizioni nelle fasi di qualificazione.

07.10 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare dei Mondiali 2023 di tuffi.

04.15 Appuntamento alle 07.30 con la Finale dal metro maschile, che purtroppo non vedrà Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, entrambi eliminati nei preliminari. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

04.13 Conclusi i preliminari della gara femminile syncro dalla piattaforma con le cinesi Chen Yuxi/Quan Hangchan ad aver conquistato il miglior score di gran lunga (365.40) davanti alle americane Jessica Parratto/Delaney Schnell (294.12) e alle britanniche Andrea Spendolini Sirieix/Lois Toulson (293.22). Preliminari particolari in quanto erano 12 le coppie iscritte e quindi tutte erano già qualificate in Finale. Italia non presente in questa prova, giova ricordare che le prime tre classificate dell’atto conclusivo, in programma dalle 11.00 italiane assegnerà anche i pass olimpici alle prime tre coppie classificate.

04.10 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare di questi Mondiali 2023 di tuffi.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di Tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone. Seconda giornata di finali per i Tuffi in questa edizione iridata. Quest’oggi si assegnano i titoli dei tuffi da 1m dal trampolino maschile e del sincronizzato femminile dalla piattaforma.

Il programma inizierà alle 03.00 italiane con i preliminari del sincronizzato femminile, con dodici nazioni che si daranno battaglia per strappare il pass della finale. Tra queste manca l’Italia. Molte le coppie giovani ai nastri di partenza, come quella cinese, formata da Yuxi Chen, 17 anni, e Hongchan Quan, 16. Il duo anagraficamente più piccolo è quello di Macao, composto da Hang U Zhao, 13, e Ka Wai Lo, 14.

Le fasi preliminari del tuffo da 1 metro maschile sono andate in scena nella prima giornata di gare, con 63 atleti ai nastri di partenza. Erano due gli atleti italiani in gara, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, ma nessuno dei due è riuscito a strappare il pass per la finale, essendo arrivati rispettivamente quattordicesimi e diciottesimi. Nella giornata di qualificazione si è imposto il cinese Jianfeng Peng, con 8 punti di vantaggio sul messicano Osmar Olvera Ibarra. Per arrivare al terzo c’è molta distanza, dato che il britannico Jordan Houlden ha terminato la gara con oltre venti punti di ritardo dal messicano.

Il programma inizierà quindi alle 03.00 italiane con le fasi preliminari del sincronizzato femminile dalla piattaforma. Alle 07.30 invece sarà il momento della finale maschile da 1 metro trampolino. Alle 11.00 appuntamento per la finale del sincro femminile dalla piattaforma. Tutte e tre le gare saranno visibili su Sky Sport Summer, canale 201 del decoder Sky, e su Rai 2. La copertura streaming è affidata a Sky Go, Rai Play e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della finale dal metro maschile e del sincro femminile dalla piattaforma a partire dalle 07.30, con aggiornamenti tuffo dopo tuffo: buon divertimento!

