Quanti soldi ha guadagnato Jonas Vingegaard vincendo il Tour de France? Montepremi da urlo per la maglia gialla

Jonas Vingegaard ha vinto il Tour de France 2023. Il danese si è reso protagonista di una superba impresa sulle strade transalpine e ha conquistato la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo per la seconda volta consecutiva in carriera. Il capitano della Jumbo-Visma è riuscito a sconfiggere lo sloveno Tadej Pogacar, proprio come lo scorso anno: dopo due settimane di serrati duelli in montagna, il nordico ha fatto la differenza in una cronometro ai limiti del surreale e nella successiva frazione in montagna.

Il 26enne ha fatto scacco matto nei confronti del suo grande rivale, rimpinguando un palmares che ora diventa davvero sontuoso e annunciando che tra poche settimane cercherà la doppietta alla Vuelta di Spagna. Jonas Vingegaard ha dominato la prova contro il tempo e poi ha mandato Pogacar alla deriva nella giornata di Courchevel, chiudendo così i conti con quasi otto minuti di vantaggio in classifica generale. Oggi salirà sul podio, allestito sui Campi Elisi a Parigi, indossando la maglia gialla e alzando al cielo il trofeo più ambito.

Si tratta di un risultato enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un importante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Jonas Vingegaard vincendo il Tour de France 2023? Il montepremi è davvero elevato, visto che si tratta di 549.380 euro: mezzo milione di euro è legato al primo posto in classifica generale, il resto è frutto di una vittoria di tappa, dei giorni in maglia gialla e dei vari piazzamenti.

Di seguito lo specchietto dettagliato su quanti soldi ha guadagnato Jonas Vingegaard vincendo il Tour de France 2023. Si tratta del premio sportivo previsto dagli organizzatori, sono esclusi eventuali bonus concordati con la Jumbo Visma e gli introiti provenienti dagli sponsor. Ricordiamo che alcune squadre sono solite dividere il montepremi tra compagni di squadra e staff.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JONAS VINGEGAARD VINCENDO IL TOUR DE FRANCE?

VITTORIA TOUR DE FRANCE 2022 (PRIMO POSTO CLASSIFICA GENERALE): 500.000 euro

GIORNI IN MAGLIA GIALLA: 15×500 euro = 7.500 euro

VITTORIE DI TAPPA: 1×11.000 = 11.000 euro

SECONDI POSTI DI TAPPA: 1×5.500 = 5.500 euro

TERZI POSTI DI TAPPA: 2×2.800 = 5.600 euro

QUARTI POSTI DI TAPPA: 2×1.500 = 3.000 euro

QUINTI POSTI DI TAPPA: 1×830 = 830 euro

NONI POSTI DI TAPPA: 1×650 = 650 euro

PIAZZAMENTI DI RINCALZO DI TAPPA (tra 15mo e 20mo posto): 5×300 euro = 1.500 euro

TERZO POSTO CLASSIFICA SCALATORI: 10.000 euro

QUINTO POSTO CLASSIFICA A PUNTI: 3.500 euro

GIORNI IN MAGLIA A POIS: 1×300 euro = 300 euro

MONTEPREMI TOTALE: 549.380 euro

Foto: Lapresse