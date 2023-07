Tour de France 2023: impresa per Jordi Meeus, beffato Philipsen a Parigi. Vingegaard in trionfo

Ultimi saluti per il Tour de France 2023. Consueta tappa finale per la Grande Boucle: volata attesa in quel di Parigi, sui Campi Elisi, meno atteso è stato il vincitore. Impresa per Jordi Meeus: il belga della Bora-hansgrohe trova un successo strepitoso, il più bello della carriera.

Prima parte ovviamente dedicata ai consueti festeggiamenti, con la passerella per la Maglia Gialla Jonas Vingegaard, in trionfo per la seconda volta consecutiva. Subito dopo il primo GPM di giornata, la Côte du Pavé des Gardes, con la Lidl-Trek in parata per Giulio Ciccone, si è infiammata la corsa con l’ingresso nel circuito.

A sorpresa a scattare in quel di Parigi è stato Tadej Pogacar: lo sloveno della UAE Emirates seguito a uomo da Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma). Successivamente altri scatti dal gruppo, con anche Alberto Bettiol a muoversi, ma le squadre dei velocisti sono state perfette nel chiudere.

Sprint finale con una gran sorpresa: solito scenario con van der Poel a lanciare Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) a provare ad anticipare. Il belga in Maglia Verde ha sprintato alla perfezione, ma sulla sinistra della carreggiata è spuntato un ottimo Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) che si è imposto al photofinish. Decima posizione per Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic).

Foto: Lapresse