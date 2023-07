Si svolgerà domani, venerdì 21 luglio 2023, la diciannovesima tappa della 110ma edizione del Tour de France. Per questa frazione i corridori partiranno da Moirans-en-Montagne alle ore 13:15 e arriveranno, dopo 172,8 chilometri, sul traguardo di Poligny.

La diciannovesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:00.

ALTIMETRIA E PERCORSO

Pronti, via e dopo pochi chilometri ci sarà subito la Côte du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7% di pendenza media). Si proseguirà in seguito per un lungo tratto ricco di saliscendi fino ad arrivare ai piedi della Côte d’Ivory (2.3 km al 6.1%), seconda e asperità di giornata. Si scollinerà su quest’ultima salita a 28,1 km dal traguardo e poi inizierà il tratto finale che sarà diviso tra un pezzo di strada in discesa e gli ultimi chilometri pianeggianti.

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

Venerdì 21 luglio

Diciannovesima tappa: Moirans-en-Montagne – Poligny (172.8km)

Orario di partenza: 13:15

Orario d’arrivo: 17.15 circa

DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

