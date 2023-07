Tour de France 2023, Ion Izagirre: “Era dall’inizio della Grande Boucle che volevo andare in fuga”

Ion Izagirre torna ad esultare al Tour de France. Lo spagnolo regala la seconda vittoria alla Grande Boucle 2023 alla squadra francese, grazie ad una meravigliosa azione in solitaria nella dodicesima frazione che terminava a Belleville-en-Beaujolais e tornando così a vincere nella più grande corsa a tappe del mondo dopo sette anni.

Una giornata movimentatissima, dove in tanti hanno provato ad andarsene in fuga sin dalle prime battute, con tredici uomini che sono riusciti ad andarsene via solo ai -100 dal traguardo con il gruppo che ha lasciato fare. Prima è Mathieu van der Poel a provarci da lontano, ma sul Col de la Croix Rosier Izagirre aveva la gamba migliore di tutti, prendendosi il secondo successo stagionale dopo il GP Miguel Indurain.

“Alla fine la fuga è riuscita ad andare, io stavo bene, sull’ultima salita me ne sono andato di forza: era dall’inizio della Grande Boucle che volevo andare in fuga – afferma Izaguirre ai microfoni di Eurosport – Negli ultimi 30 chilometri mi sono passati in testa emozioni incredibili, il vantaggio che mi sono costruito mi ha dato la forza necessaria“.

Secondo successo per la Cofidis in questo Tour, ed è un grande successo per una squadra che non vinceva nella corsa di casa da quindici anni: “Stiamo facendo un grande Tour de France. Il successo di Lafay, ma anche Guillaume Martin si sta comportando benissimo“.

