LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sfida totale tra Pogacar e Vingegaard sulla Grand Colombier

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Tour de France, la Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier di 138 chilometri. Una frazione breve, finalizzata perlopiù all’ultima salita che promette battaglia, l’ennesima, tra i due grandi protagonisti di questa Grande Boucle, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e la maglia gialla Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Si andrà in pianura per almeno 75 chilometri, dove magari il gruppo lascerà andare la fuga di giornata. Poi si inizia a salire, in maniera nemmeno troppo leggera, verso il traguardo volante di Hauteville-Lompnes (km 97,3); tratto in discesa fino al chilometro 111, otto chilometri di pianura e si arriva ai piedi della salita di giornata.

Il Grand Colombier sarà protagonista degli ultimi 17,4 chilometri, con pendenza media del 7,1%. Ma è una salita che va a tratti: per i primi 7000 metri si è sempre sul 7%, con un picco al 12% nel quinto chilometro; un tratto di salita più leggera e si torna con il naso all’insù per quattro chilometri, toccando di nuovo il 12%. Tratto in falsopiano e si va su fino al traguardo, con l’ultima rampa di 400 metri al 10%.

Sarà dunque una giornata che potrà vedere nuova lotta tra i migliori di classifica. La frazione partirà alle ore 13.45, con la DIRETTA LIVE di OA Sport che partirà alle ore 13.30 per non perdere nemmeno una pedalata. BUON DIVERTIMENTO!

