Classifica Tour de France 2023, undicesima tappa: Vingegaard resta in maglia gialla, Pogacar a 17”

L’undicesima tappa del Tour de France 2023 era sulla carta una delle più semplici del programma e non ha provocato scossoni in classifica generale. I 180 km da Clermont-Ferrand a Moulins non hanno riservato particolari insidie al gruppo, anche se la pioggia ha fatto capolino negli ultimi trenta chilometri e ha generato un po’ di nervosismo. Come previsto tutto si è deciso con una volata di gruppo, dove ha primeggiato il belga Jasper Philipsen.

In graduatoria tutto rimane invariato. Il danese Jonas Vingegaard ha conservato la maglia gialla di leader con un vantaggio di 17 secondi nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar. Decisamente più attardato l’australiano Jai Hindley, terzo a 2’40” davanti agli spagnoli Carlos Rodriguez (quarto a 4’24”) e Pello Bilbao (quinto a 4’36”) e ai britannici Adam Yates (sesto a 4’41”) e Simon Yates (settimo a 4’46”).

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2023 dopo l’undicesima tappa. Domani (giovedì 13 luglio) andrà in scena la dodicesima frazione: 169 km da Roanne a Belleville-en-Baujolais, con una seconda parte del tracciato caratterizzato da tre GPM (due di seconda categoria e uno di terza categoria) che potrebbero smuovere le acque e stuzzicare la fantasia di qualche big.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023 (dopo l’undicesima tappa)

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 11″ 46:34:27

2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 26″ 0:17

3 3 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 2:40

4 4 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:24

5 5 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 4:36

6 6 – YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 4:41

7 7 – YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 4:46

8 8 – PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 5:28

9 9 – GAUDU David Groupama – FDJ 6:01

10 10 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 6:47

11 11 – BARDET Romain Team dsm – firmenich 6:58

12 12 – MEINTJES Louis Intermarché – Circus – Wanty 8:50

13 13 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 9:09

14 14 – LANDA Mikel Bahrain – Victorious ,,

15 15 – PINOT Thibaut Groupama – FDJ 9:36

16 16 – GALL Felix AG2R Citroën Team 9″ 9:46

17 17 – O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 4″ 11:07

18 18 – MARTIN Guillaume Cofidis 11:12

19 19 – CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 16:33

20 20 – MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 18:56

21 21 – BERTHET Clément AG2R Citroën Team 19:24

22 22 – KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 21:35

23 23 – HARPER Chris Team Jayco AlUla 24:29

24 24 – ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 26:08

25 26 ▲1 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 10″ 27:23

26 25 ▼1 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 27:43

27 27 – WOODS Michael Israel – Premier Tech 10″ 30:41

28 28 – MAJKA Rafał UAE Team Emirates 32:20

29 29 – IZAGIRRE Gorka Movistar Team 32:33

30 31 ▲1 CICCONE Giulio Lidl – Trek 8″ 36:31

31 30 ▼1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 36:58

32 33 ▲1 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 38:09

33 32 ▼1 GUERREIRO Ruben Movistar Team 38:36

34 34 – BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 41:09

35 35 – JUNGELS Bob BORA – hansgrohe 41:15

36 36 – DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 43:32

37 37 – BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 44:34

38 38 – HAIG Jack Bahrain – Victorious 45:16

39 39 – GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 48:49

40 41 ▲1 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 50:03

41 40 ▼1 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 4″ 50:10

42 43 ▲1 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 56:03

43 42 ▼1 IZAGIRRE Ion Cofidis 57:13

44 44 – JORGENSON Matteo Movistar Team 59:09

45 45 – POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 1:00:17

46 46 – CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny 1:01:35

47 48 ▲1 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 1:02:12

48 47 ▼1 HAMILTON Chris Team dsm – firmenich 1:02:40

49 49 – GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team 1:03:37

50 50 – TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 1:05:24

51 51 – NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 1:05:55

52 52 – LOUVEL Matis Team Arkéa Samsic 1:06:34

53 53 – PEDRERO Antonio Movistar Team 1:07:14

54 54 – LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 1:07:19

55 55 – KÜNG Stefan Groupama – FDJ 1:07:22

56 56 – ZIMMERMANN Georg Intermarché – Circus – Wanty 6″ 1:09:25

57 57 – POELS Wout Bahrain – Victorious 1:10:25

58 59 ▲1 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost 1:10:40

59 58 ▼1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:11:49

60 60 – GALLOPIN Tony Lidl – Trek 1:13:58

61 61 – ARANBURU Alex Movistar Team 1:14:33

62 62 – PACHER Quentin Groupama – FDJ 1:15:49

63 64 ▲1 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 1:16:07

64 63 ▼1 SHAW James EF Education-EasyPost 1:16:36

65 67 ▲2 DINHAM Matthew Team dsm – firmenich 1:16:56

66 65 ▼1 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 1:17:32

67 68 ▲1 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 1:17:59

68 66 ▼2 VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma 1:18:49

69 69 – LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 1:19:33

70 70 – MÜHLBERGER Gregor Movistar Team 1:20:44

71 72 ▲1 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 1:20:56

72 73 ▲1 GESCHKE Simon Cofidis 1:21:59

73 74 ▲1 CALMEJANE Lilian Intermarché – Circus – Wanty 1:22:08

74 71 ▼3 CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic 1:22:20

75 75 – MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 4″ 1:24:14

76 76 – PEREZ Anthony Cofidis 1:25:44

77 77 – DELAPLACE Anthony Team Arkéa Samsic 1:26:33

78 78 – FRAILE Omar INEOS Grenadiers 1:27:02

79 79 – BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost 1:27:32

80 81 ▲1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 1:31:18

81 80 ▼1 VAN DEN BERG Lars Groupama – FDJ 1:31:51

82 82 – HOULE Hugo Israel – Premier Tech 1:32:14

83 84 ▲1 EENKHOORN Pascal Lotto Dstny 1:33:11

84 83 ▼1 LATOUR Pierre TotalEnergies 6″ 1:34:19

85 87 ▲2 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 1:35:49

86 85 ▼1 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty 1:36:27

87 86 ▼1 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:36:33

88 89 ▲1 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team 1:37:25

89 90 ▲1 POLITT Nils BORA – hansgrohe 1:38:09

90 91 ▲1 NAESEN Oliver AG2R Citroën Team 1:38:54

91 92 ▲1 BOASSON HAGEN Edvald TotalEnergies 1:39:07

92 93 ▲1 VAN HOOYDONCK Nathan Jumbo-Visma ,,

93 88 ▼5 VERMAERKE Kevin Team dsm – firmenich 1:39:29

94 96 ▲2 HALLER Marco BORA – hansgrohe 1:41:39

95 97 ▲2 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 1:42:39

96 94 ▼2 LAFAY Victor Cofidis 10″ 1:42:48

97 95 ▼2 SOLER Marc UAE Team Emirates 1:42:56

98 100 ▲2 TEUNISSEN Mike Intermarché – Circus – Wanty 1:44:05

99 99 – FERRON Valentin TotalEnergies ,,

100 98 ▼2 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 1:44:21

101 101 – CRADDOCK Lawson Team Jayco AlUla 1:44:37

102 102 – PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 46″ 1:45:35

103 103 – STRONG Corbin Israel – Premier Tech 1:45:46

104 104 – PETERS Nans AG2R Citroën Team 1:47:56

105 105 – CLARKE Simon Israel – Premier Tech 1:48:16

106 106 – CORT Magnus EF Education-EasyPost 1:49:51

107 107 – LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 1:49:54

108 108 – ASGREEN Kasper Soudal – Quick Step 1:50:19

109 109 – WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 1:50:48

110 111 ▲1 SMITH Dion Intermarché – Circus – Wanty 1:52:58

111 113 ▲2 TURGIS Anthony TotalEnergies 1:53:04

112 115 ▲3 COQUARD Bryan Cofidis 1:53:22

113 112 ▼1 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 1:53:56

114 110 ▼4 OSS Daniel TotalEnergies 1:54:21

115 116 ▲1 TILLER Rasmus Uno-X Pro Cycling Team 1:54:55

116 114 ▼2 HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck 1:55:17

117 118 ▲1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 10″ 1:57:25

118 117 ▼1 CHARMIG Anthon Uno-X Pro Cycling Team 1:58:35

119 119 – RICKAERT Jonas Alpecin-Deceuninck 1:58:42

120 120 – MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 1:58:48

121 121 – LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates 1:59:50

122 124 ▲2 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty 4″ 2:01:12

123 123 – DILLIER Silvan Alpecin-Deceuninck 2:02:09

124 122 ▼2 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 2:02:27

125 125 – ARNDT Nikias Bahrain – Victorious 2:03:17

126 127 ▲1 KIRSCH Alex Lidl – Trek 2:03:41

127 126 ▼1 BOIVIN Guillaume Israel – Premier Tech 2:04:09

128 128 – TURNER Ben INEOS Grenadiers 2:05:18

129 129 – TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 2:06:47

130 132 ▲2 SAGAN Peter TotalEnergies 2:06:53

131 130 ▼1 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic 2:07:40

132 131 ▼1 GOGL Michael Alpecin-Deceuninck 2:08:58

133 133 – KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team 2:09:38

134 134 – TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 2:10:09

135 135 – CAVAGNA Rémi Soudal – Quick Step 2:10:46

136 136 – KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin-Deceuninck 2:10:49

137 137 – LAMPAERT Yves Soudal – Quick Step 2:11:12

138 138 – BIERMANS Jenthe Team Arkéa Samsic 2:11:37

139 139 – AMADOR Andrey EF Education-EasyPost 2:14:15

140 140 – JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla 2:14:38

141 142 ▲1 DE BUYST Jasper Lotto Dstny 2:15:26

142 141 ▼1 DURBRIDGE Luke Team Jayco AlUla 2:15:44

143 143 – DECLERCQ Tim Soudal – Quick Step 2:18:20

144 144 – EEKHOFF Nils Team dsm – firmenich 2:18:24

145 145 – MOZZATO Luca Team Arkéa Samsic 2:19:07

146 147 ▲1 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 6″ 2:21:21

147 148 ▲1 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Pro Cycling Team 2:21:28

148 149 ▲1 REINDERS Elmar Team Jayco AlUla 2:21:36

149 146 ▼3 PETIT Adrien Intermarché – Circus – Wanty 2:21:56

150 153 ▲3 RENARD Alexis Cofidis 2:24:05

151 152 ▲1 VERMEERSCH Florian Lotto Dstny 2:24:29

152 151 ▼1 DEVENYNS Dries Soudal – Quick Step 2:24:30

153 154 ▲1 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 2:24:44

154 155 ▲1 PICHON Laurent Team Arkéa Samsic 2:25:36

155 156 ▲1 MOSCON Gianni Astana Qazaqstan Team 2:25:39

156 150 ▼6 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 2:25:48

157 157 – EWAN Caleb Lotto Dstny 10″ 2:26:14

158 158 – MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 2:28:15

159 159 – DEGENKOLB John Team dsm – firmenich 2:28:53

160 160 – SINKELDAM Ramon Alpecin-Deceuninck 2:28:59

161 161 – WELSFORD Sam Team dsm – firmenich 2:29:47

162 162 – EDMONDSON Alex Team dsm – firmenich 2:32:04

163 163 – BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 14″ 2:34:40

164 164 – BOL Cees Astana Qazaqstan Team 2:35:36

165 165 – FRISON Frederik Lotto Dstny 2:39:10

166 166 – ZINGLE Axel Cofidis 2:40:15

167 167 – FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team 2:45:53

168 168 – JAKOBSEN Fabio Soudal – Quick Step 2:47:34

169 169 – MØRKØV Michael Soudal – Quick Step 2:48:26

Foto: Lapresse