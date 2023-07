LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Adam Yates batte il fratello Simon ed è la prima Maglia Gialla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.34 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui. Se “il buongiorno si vede dal mattino”, ci aspettano tre settimane di spettacolo da lasciare senza fiato. Vi diamo dunque appuntamento a domani per il racconto di una seconda tappa che si preannuncia altrettanto spumeggiante. Su OA Sport troverete tutti gli approfondimenti, le dichiarazioni e gli highlights della tappa. Un saluto sportivo a tutti!

17.32 Abbiamo visto di tutto in questa prima frazione. Dallo sfortunato ritiro di Enric Mas al primo mini-duello tra Pogacar e Vingegaard (con Lafay a fare da terzo incomodo) fino al testa a testa tra i gemelli Yates che ha visto trionfare Adam. A nostro avviso è stata una delle migliori frazioni d’apertura di un Grande Giro degli ultimi anni.

17.29 Questa dunque la top10 della classifica generale dopo la prima tappa:

1 YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 4:22:39 2 YATES Simon Team Jayco AlUla 6″ 0:08 3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 4″ 0:18 4 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 0:22 5 WOODS Michael Israel – Premier Tech ,, 6 LAFAY Victor Cofidis ,, 7 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe ,, 8 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek ,, 9 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma ,, 10 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

17.28 Il migliore italiano al traguardo è Giulio Ciccone, 35° con un distacco di 33” da Yates.

17.27 Proviamo a “mettere insieme i pezzi” ed analizzare i verdetti di questa prima tappa. Il gruppo con Romain Bardet, Egan Bernal, Ben O’Connor e Pello Bilbao è arrivato a 33” dal vincitore. Per loro dunque già un piccolo gap da ricucire in classifica.

17.24 Questa la top10 della prima tappa del Tour:

1 YATES Adam UAE Team Emirates 4:22:49

2 YATES Simon Team Jayco AlUla 0:04

3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:12

4 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 0:12

5 WOODS Michael Israel – Premier Tech 0:12

6 LAFAY Victor Cofidis 0:12

7 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 0:12

8 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:12

9 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:12

10 GAUDU David Groupama – FDJ 0:12

17.23 Per Adam Yates si tratta della 22a vittoria in carriera. La prima al Tour de France e la prima in un Grande Giro.

17.21 Pogacar ha alzato le braccia al cielo sul traguardo, dopo essersi guardato alle spalle. Chissà se festeggiava la vittoria del compagno o se pensava di aver vinto.

17.20 SPETTACOLO ASSOLUTO! Che maniera incredibile di iniziare il Tour de France. Una prima tappa da consegnare alla storia, per disegno, per le battaglie viste e per l’incredibile sfida tra gemelli per la vittoria!

17.19 Ovviamente Adam Yates è la prima Maglia Gialla del Tour 2023! Per lui è la seconda volta con il simbolo del primato sulle spalle, dopo averlo vestito per 4 giorni nel 2020.

17.18 Pogacar vince lo sprint di gruppo e si prende i secondi di abbuono del terzo posto.

17.17 SECONDA PIAZZA PER SUO FRATELLO, SIMON! MOMENTO INCREDIBILE IN APERTURA DEL TOUR!

17.16 ADAM YATES VINCE LA PRIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2023!

17.16 ADAM ALLUNGA!

17.15 NON SI AVVICINA IL GRUPPO! SFIDA TRA FRATELLI PER LA PRIMA MAGLIA GIALLA!

17.15 I due fratelli si avvicinano alla rampa finale!

17.14 2 KM AL TRAGUARDO! 17” per Simon ed Adam Yates sugli inseguitori.

17.14 Sepp Kuss si occupa dell’inseguimento al momento. Sono ben 4 i corridori della Jumbo nel gruppetto inseguitori.

17.13 4 KM AL TRAGUARDO! AUMENTA IL VANTAGGIO DEGLI YATES! SPETTACOLO ALLA PRIMA TAPPA DEL TOUR!

17.12 C’È ANCHE WOUT VAN AERT NEL GRUPPO ALL’INSEGUIMENTO! Vediamo anche Jai Hindley, Victor Lafay, Carlos Rodriguez e Mikal Landa.

17.11 7 km al traguardo! I due Yates in testa con 10” su un gruppetto di 15 corridori di cui fanno parte sia Vingegaard che Pogacar. Ci sono anche Skjelmose, Woods, Gaudu e Pinot!

17.10 Il gruppo riprende gli altri attaccanti.

17.09 La coppia dei fratelli Yates ha raggiunto la testa della corsa. ORA PROVANO LORO AD ATTACCARE!

17.08 Finito il Muro! Ora tutta discesa fino alla rampa di 1 km che porterà al traguardo!

17.07 C’è un quartetto all’inseguimento dei tre di testa guidato da Simon Yates! Con lui suo fratello Adam, Mattias Skjelmose e David Gaudu!

17.06 IL FRANCESE PROVA ADDIRITTURA AD ATTACCARE! AUMENTA IL VANTAGGIO DEI TRE ATTACCANTI!

17.05 POGACAR E VINGEGAARD SE NE VANNO! RIMANE CON LORO VICTOR LAFAY!

17.04 Adam Yates fa l’andatura per Pogacar! SI CREA UN BUCO IN GRUPPO!

17.03 Ripreso Grosschartner. Ci prova ora Burgaudeau! La UAE richiude immediatamente il distacco.

17.02 La prima accelerazione la porta Grossschartner della UAE! Insegue Campenaerts ma l’austriaco allunga!

17.01 CI SIAMO! INZIA IL MURO DE PIKE! Tre uomini della Jumbo davanti, attaccato alle ruote di Vingegaard c’è Pogacar.

17.00 Tornano davanti anche i Soudal QuickStep. ACCELERAZIONE DELLA JUMBO!

16.59 Continua la battaglia per le posizioni. Jumbo, UAE ed INEOS le re squadre in testa al momento. Tutti vogliono prendere in testa il muro che potrebbe decidere la corsa.

16.58 UFFICIALE IL RITIRO DI ENRIC MAS! Subito una pessima notizia per la corsa.

16.57 Carapaz ha un ritardo di 5′ dal gruppo. Se dovesse riuscire ad arrivare al traguardo, potrebbe anche impostare il Tour come la Vuelta dello scorso anno quando uscì di classifica e finì per vincere tre tappe in fuga.

16.55 Torniamo alla corsa. 5 km all’attaco del Muro de Pike! 2ooo metri durissimi con la pendenza media del 9,4% e punte vicine al 20%!

16.54 Carapaz, seppur dolorante, risale in bici. Dal trattamento che sta ricevendo, sembra che Enric Mas abbia probabilmente battuto la testa. Lo spagnolo è fermo a bordo strada, consolato dal DS José Vicente Garcia.

16.53 La corsa chiaramente va avanti e non li aspetta. Tiesj Benoot fa l’andatura nel tratto di pianura che precede il Muro de Pike.

16.51 Coinvolto nella caduta anche il compagno di Carapaz, James Shaw. L’ecuadoriano è ancora a terra. Speriamo che la corsa non perda subito due eccezionali corridori.

16.50 Primo colpo di scena del Tour! Due potenziali protagonisti sono finiti a terra in discesa. Lo spagnolo è in piedi ma sembra dolorante.

16.50 CADUTA PER RICHARD CARAPAZ ED ENRIC MAS!

16.49 Biniam Girmay riesce a riportarsi sul gruppo di testa. Per l’eritreo resistere sull’ultimo muro sarà dura, ma si conferma un corridore completissimo.

16.48 Che sfida tra UAE e Jumbo-Visma per prendere in testa la discesa! Siamo solo alla prima tappa ed il duello è già accesissimo!

16.47 25 KM AL TRAGUARDO!

16.45 Con i cinque punti presi, Powless si porta in testa alla classifica dei GPM e dunque vestirà la prima Maglia a Pois. Nessuno può raggiungerlo pur passando in testa al Muro de Pike.

16.44 Powless sprinta per il GPM e riesce a battere di un soffio Georg Zimmerman! Il tedesco si complimenta immediatamente con lo statunitense.

16.44 Neilson Powless si mette in testa in prossimità dello scollinamento. Si vede nelle prime posizioni anche Esteban Chaves.

16.43 Si staccano Lutsenko e Bilbao! Il secondo, con la corsa che passava sulle strade di casa, era atteso da molti nella battaglia per il successo.

16.42 Manca poco allo scollinamento. L’Alto de Vivero è un GPM di 2a categoria, tanti punti in palio.

16.41 L’andatura fatta dagli uomini in giallo-nero è decisamente meno violenta di quella che aveva impostato la UAE. La Jumbo ha tutto l’interesse a tenere uno come Van Aert nella contesa il più a lungo possibile.

16.39 Finito il lavoro di Bjerg. Ora cinque uomini della Jumbo-Visma davanti a tutti: Van Baarle, Van Aert, Vingegaard, Kuss e Kelderman.

16.38 Il gruppo continua a perdere pezzi. Si staccano anche Wout Poels e Warren Barguil.

16.36 Mikkel Bjerg si mette a lavorare facendo un’andatura fortissima. Dietro di lui Michal Kwiatowski, poi Van Baarle e Van Aert. Poco più dietro Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe. La qualità è immensa, tutti gli ultimi sei citati hanno vinto almeno una classica monumento in carriera.

16.35 Primi due km subito durissimi. Poi le pendenze si addolciranno nella fase centrale prima di tornare vicine alla doppia cifra nel finale.

16.34 Inizia l’Alto de Vivero! 4,2 km al 7% che potrebbero risultare già decisivi!

16.33 Matteo Trentin in testa al gruppo. Dietro a lui Tadej Pogacar. Ecco, se cercate qualcuno che non ha certo paura di accelerare da lontano, non guardate oltre lo sloveno.

16.32 Tratto in leggera discesa prima che la corsa si accenderà sull’Alto de Vivero. Nonostante l’Alto de Pike faccia paura, non è impossibile che qualcuno provi qualcosa anche sulla penultima ascesa.

16.30 Ricordiamo che il vincitore odierno sarà ovviamente premiato anche con la prima Maglia Gialla di questa edizione. Questo rende ancora più appetibile la vittoria di tappa. Sarà spettacolo negli ultimi chilometri.

16.29 35 km al traguardo. Diversi corridori si sono staccati, tra cui quasi tutti i velocisti più puri. Oggi non è un percorso per loro, ma il loro momento arriverà.

16.27 Ora sono i Trek a prendere in mano il gruppo. Sarà Mattias Skjelmose il capitano designato per oggi? O Giulio Ciccone potrebbe avere la possibilità di giocarsi le proprie chance?

16.26 Superata dunque la terzultima asperità di giornata. Ora breve discesa prima di avvicinarsi all’Alto de Vivero, salita ben più impegnativa di quella appena completata.

16.25 Nessuna battaglia per i punti. Il primo a passare è stato un uomo della Uno-X che stava facendo il ritmo per la squadra norvegese. Occhio nel finale anche al giovane Tobias Johannessen.

16.24 Si avvicina la cima. Vedremo se qualcuno proverà a prendere i punti del GPM o se si proseguirà con questa andatura.

16.23 A proposito di maglie di campione nazionale, ora il gruppo è comandato da Quinn Simmons, con le sue stelle e strisce in bella mostra.

16.22 La tensione sale lentamente. Tutte le squadre vogliono stare davanti e cresce il nervosismo. Si avvicina il gran finale.

16.21 Per la Jumbo-Visma ora è il turno di lavorare per Dylan van Baarle, con la sua splendida maglia di campione neerlandese.

16.20 Si mette in azione anche il treno UAE. Bjerg davanti a Trentin e Majka, a protezione del capitano Pogacar, uno dei grandissimi favoriti per la vittoria odierna.

16.18 Si vedono per la prima volta anche le maglie rosa della EF Education in testa. In particolare è Alberto Bettiol a fare l’andatura per il capitano Richard Carapaz.

16.17 45 km al traguardo. Superato il tratto di contropendenza, ora la salita si farà più dura.

16.15 Sale l’andatura sotto la spinta di Lotto Dstny e Alpecin Deceuninck. In cima saranno assegnati 3 punti per il GPM di 4a categoria.

16.12 Salita divisa in due parti da un tratto di contro pendenza. Il tratto più duro arriverà nell’ultimo chilometro, costantemente intorno all’8%.

16.11 Inizia la salita dell’Alto de Morga (3.8 km al 4.9%). Vedremo quale sarà l’atteggiamento del gruppo sulla prima (nonché la meno dura) delle tre asperità di questo finale.

16.09 GRUPPO COMPATTO A 50 KM DALLA FINE! Ripresi i cinque fuggitivi. Può succedere di tutto nei chilometri rimanenti.

16.08 La rincorsa di Lutsenko è completata. Il kazako si è riagganciato alla coda del gruppo.

16.07 Torniamo alla corsa: 50 km al traguardo, il gruppo sta ormai per chiudere il gap coni battistrada!

16.05 Secondo passaggio per le strade di Gernika-Lumo e ad attendere la corsa c’è nuovamente una folla oceanica. Inevitabile il pensiero a quanto accaduto qui nel 1937, quando l’esercito di Francisco Franco, aiutato dall’esercito italiano, bombardò la citta radendola al suolo, come immortalato nel celebre ed omonimo dipinto di Picasso (Guernica).

16.02 Davanti a tutti sempre Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies). Il loro destino sembra comunque segnato ormai da diversi chilometri.

15.59 I battistrada sono quasi ai piedi della discesa. Il percorso prevede ora 7 km in piano, prima di attaccare l’Alto de Morga, con i suoi 3.8 km al 4.9%.

15.57 Lutsenko è segnalato ora ad 1 minuto di ritardo dal gruppo. Non sarà una passeggiata per il kazako riportarsi sui migliori.

15.56 Completate le prime tre ore di corsa. Media oraria appena superiore ai 40 km/h.

15.55 Il vantaggio dei cinque battistrada rimane sempre tra i 20 ed i 25 secondi.

15.54 Inizia la discesa. Tim Declercq (Quick-Step), si occupa di fare le traiettorie per il gruppo. Dietro di lui gli uomini di Vingegaard.

15.52 Continua nel frattempo lo spettacolo a bordo strada. I baschi si confermano per l’ennesima volta un popolo speciale quando si tratta della passione per le corse in bicicletta.

15.50 Problema meccanico per Alexey Lutsenko che attende l’ammiraglia per un cambio di bicicletta. Piuttosto lenti i tempi dei meccanici Astana, il kazako ha perso molto tempo.

15.48 Il vantaggio dei cinque attaccanti ora si è stabilizzato intorno ai 25”. Tra poco inizierò la picchiata verso Gernika-Lumo, dove i corridori sono passati in precedenza per lo sprint intermedio.

15.46 Arrivano ora gli uomini del Team Jayco AlUla in testa al gruppo. Anche Simon Yates vorrà provare a lanciarsi nella mischia nell’imprevedibile finale odierno.

15.44 Ultimi 3 km di questo tratto di salita. Vedremo probabilmente a breve una nuova accelerazione in gruppo, con tanti corridori che vorranno prendere la ripida discesa nelle posizioni di testa.

15.42 70 km al traguardo. Tornano a collaborare i cinque di testa: Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies).

15.41 Il distacco tra i battistrada e gruppo, sceso addirittura fino a 20” su quella accelerazione improvvisa delle squadre dei favoriti, risale ora a 40”.

15.39 Un’inquadratura in fondo al gruppo ci ha mostrato Van der Poel e Carapaz di nuovo insieme a tutti gli altri. Nelle posizioni di coda anche Wout van Aert.

15.38 Calmejane, Ferron e Eenkhorn si riportano sui due attaccanti. Al momento però l’accordo tra i fuggitivi sembra saltato.

15.36 Con il gruppo che si è fatto ormai minacciosissimo, Jonas Gregaard e Simon Guglielmi accelerano e provano a staccare i compagni di fuga.

15.34 Mathieu van der Poel e Richard Carapaz non sono in gruppo! I due devono aver avuto qualche problema e ora si trovano a dover rimontare.

15.33 In gruppo è iniziata la battaglia! Tutti vogliono stare davanti ed il ritmo si è alzato improvvisamente! Le squadre che occupano le posizioni di testa ora sono Jumbo, FDJ e UAE.

15.32 Sul primo tratto di salita i fuggitivi stanno facendo grande fatica ed il loro vantaggio scende nuovamente sotto il minuto.

15.29 Mentre Christophe Laporte e Silvain Dillier continuano a lavorare, si vedono nelle posizioni di testa anche le maglie di Israel Premier Tech e AG2R Citroen Team.

15.26 Sale nuovamente sopra il minuto il vantaggio dei fuggitivi. Non aveva senso per il gruppo ricucire il gap così presto e con così tanti ostacoli prima del traguardo.

15.23 Ricordiamo la compozione del gruppo in fuga: Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies).

15.22 Torstein Træen è fermo a bordo strada, evidentemente dolorante. Probabilmente una caduta in fondo al gruppo, la prima di questo Tour, per il norvegese della Uno-X. Lentamente risale in bici e si rimette in corsa.

15.20 Il distacco del gruppo scende ora sotto il minuto. I battistrada sono distanti appena 50” quando mancano ancora 84 km.

15.19 Tra 5 km la strada inizierà a salire verso la prima salita del finale di tappa. Questa sarà anche la più semplice, tanto da non essere neanche classificata come GPM.

15.17 Ora un uomo della Alpecin Deceuninck a fare l’andatura. Dietro di lui un Soudal QuickStep e poi la fila giallo-nera della Jumbo-Visma. Le squadre dei favoriti di oggi si stanno alternando nelle posizioni di testa.

15.14 L’accelerazione in gruppo per lo sprint ha portato il distacco a 1’05”. 88 km al traguardo.

15.12 Problemi meccanici per Michael Gogl (Alpecin) e Juan Pedro Lopez (Trek). I due rincorrono il gruppo.

15.11 Questo l’ordine di transito allo sprint intermedio, con i relativi punti assegnati:

1 EENKHOORN Pascal 20

2 GUGLIELMI Simon 17

3 FERRON Valentin 15

4 CALMEJANE Lilian 13

5 GREGAARD Jonas 11

6 PEDERSEN Mads 10

7 SAGAN Peter 9

8 PHILIPSEN Jasper 9

9 CAVENDISH Mark 8

10 COQUARD Bryan 7

15.08 Ed è Mads Pedersen che si aggiudica lo sprint in gruppo. Tantissimi corridori si sono lanciati a cercare i punti rimasti. Dietro al danese sono transitati Peter Sagan, Jasper Philipsen e Mark Cavendish. Primo piccolo assaggio della spettacolare battaglia per la Maglia Verde che ci aspetta.

15.05 Pascal Eenkhorn batte i suoi avversari sulla linea del traguardo. Anche il gruppo si prepara alla mini-volata.

15.04 I battistrada sono ormai prossimi allo sprint di Gernika-Lumo.

15.03 In testa al gruppo un uomo che vedremo in quella posizione spesso e volentieri nelle prossime settimane: il belga Tim Declercq della Soudal Quick-Step.

15.01 Ricordiamo la composizione del gruppo di testa: Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies).

14.59 Ancora 15 chilometri al traguardo volante di Gernika-Lumo.

14.57 Mancano 100 chilometri al traguardo!

14.54 Siamo a due ore di corsa, media oraria di 39,5 km/h.

14.51 Il ritardo del gruppo è tornato a 1’30” adesso.

14.48 Ora un tratto di discesa, poi si passerà in una zona di mangia e bevi, viaggiando verso il traguardo volante di Gernika-Lumo (km 88,2).

14.45 Mancano 110 chilometri al traguardo, problemi meccanici per Alex Kirsch (Lidl-Trek).

14.43 Ora il gruppo è segnalato a 2’05” da Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies).

14.40 Pascal Eenkhoorn passa per primo sul FPM e colleziona altri due punti avanti a Guglielmi. L’olandese è al momento leader virtuale della classifica GPM.

14.38 Ci riprova Gregaard a scattare, Guglielmi gli si mette dietro. Perde un po’ di metri Calmejane.

14.37 Lilian Calmejane sta tirando il gruppo dei fuggitivi ad un chilometro dallo scollinamento.

14,35 Intanto è rientrato in gruppo Cosnefroy.

14.32 Gruppo segnalato a 1’15” nelle prime rampe del secondo GPM, sempre trainato da Declerq

14.29 Fra poco inizia la seconda salita di giornata, la Cote de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km al 7,6%).

14.26 Problemi meccanici per Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen).

14.23 Il gruppo ha lasciato al massimo due minuti e mezzo sulla vetta della prima salita, per il resto non ha concesso minimo spazio.

14.20 Sempre 1’40” per Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies).

14.17 Da sottolineare come Giulio Ciccone vesta una maglia differente rispetto a tre giorni fa. La sua squadra, la Trek-Segafredo, ha cambiato difatti sponsor principale diventando Lidl-Trek.

14.14 Tra chi vuole almeno il terzo posto del Tour, c’è anche Richard Carapaz, che quest’anno avrà finalmente una squadra al suo servizio come la EF Education-Easypost. Francia che invece ripone le sue speranze in David Gaudu.

14.11 Al momento i due nomi spendibili per il successo sono Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Ma ci sarà qualcuno che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote? C’è molta attesa per Egan Bernal, che arriva senza particolari ambizioni a questo Tour, ma chissà che non ritrovi la gamba durante la corsa..

14.08 Mancano 130 chilometri al traguardo.

14.05 Immagini degli uomini in avanscoperta, dal profilo Twitter della corsa:

⏱️The gap is stable with the peloton, with a 1’30” lead to the breakaway, as we near the second KOM of the day! ⏱️L’écart se stabilise avec le peloton, l’échappée dispose d’une avance d’1’30”, à l’approche du second KOM de la journée !#TDF2023 @letour_euskadi pic.twitter.com/iR5p3XVMwk — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023

14.02 Tra gli uomini in fuga, il più vincente è Lilian Calmejane, che si è portato a casa 12 successi in carriera.

13.59 Poco più di 20 chilometri alla vetta della Corte de San Juan de Gaztelugatxe.

13.56 In testa al gruppo principale c’è la rappresentazione perfetta del gregario che tutti vorrebbero, Tim Declerq (Soudal-QuickStep).

13.53 Siamo a 140 chilometri dal traguardo, fuggitivi di nuovo su un tratto in salita.

13.50 Prosegue l’azione dei cinque fuggitivi, che continuano ad avere un minuto e mezzo di margine sul gruppo.

13.47 Riepiloghiamo la composizione dei fuggitivi: Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies).

13.44 Problema meccanico anche per Alex Aranburu (Movistar).

13.41 Meno di 150 chilometri al traguardo.

13.39 A proposito della Bahrain-Victorious, da segnalare come a loro siano stati assegnati i numeri dal 62 al 69; il 61 è stato dato, alla memoria, al povero Gino Mader.

13.36 Problema meccanico per Fred Wright (Bahrain-Victorious), il campione britannico è immediatamente ripartito.

13.34 Siamo intanto in una fase abbastanza tranquilla del percorso. Ancora una decina di chilometri di pianura prima di un po’ di mangia e bevi e del secondo GPM di giornata, la Cote de San Juan de Gaztelugatxe, fra una quarantina di chilometri.

13.31 Si vedono già Jumbo-Visma e Alpecin-Deceuninck a lavorare in gruppo. Un primo assaggio per la sfida odierna tra Wout Van Aert e Mathieu van der Poel?

13.28 Il gruppo si sta riavvicinando, ora segnalato a 1’39” dai cinque fuggitivi.

13.25 Intanto da notare una piccola variazione: sulla Cote de Pike, ultima salita di giornata, non saranno dati i sei secondi di abbuono.

13.22 Ricompattato il gruppetto dei fuggitivi, che vede dunque Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies).

13.19 E con questi scatti, il vantaggio dei primi cinque è aumentato fino a 2’37”.

13.18 Gregaard può dunque rialzarsi per ricompattare il gruppetto dei fuggitivi.

13.16 Eenkhoorn si riporta su Gregaard, che resiste e passa per primo a questo GPM. Due punti per lui.

13.14 Controscatto di Gregaard a 600 metri dallo scollinamento. Il danese lascia sul posto gli avversari.

13.13 Scatto di Liliane Calmejane, che vuole prendersi il primo GPM del Tour. Gli altri fuggitivi non mollano.

13.12 Mentre Guillaume Martin (Cofidis) si sta riportando sul gruppo, siamo sulla Cote de Laukiz: il primo GPM della Grande Boucle!

13.10 Il gruppo continua a lasciare spazio alla fuga, che ha ora un minuto e mezzo di margine.

13.07 Tra gli uomini in fuga, giornata speciale per Simon Guglielmi, che compie 26 anni.

13.04 Sono cinque gli uomini che sono evasi dal gruppo: Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies). Per loro un minuto di vantaggio.

13.01 Intanto Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan) è già costretto ad inseguire per un problema meccanico.

12.58 Quattro corridori all’attacco con un uomo ad inseguire, il gruppo lascia andare la fuga.

12.56 Ovviamente subito attacchi, il primo a muoversi è Campenaerts. Il gruppo non lascia spazio.

12.55 SI COMINCIA! PARTE IL TOUR DE FRANCE 2023!

12.50 Tutto pronto per il via: corridori che sono vicinissimi al chilometro 0, sale la tensione.

12.44 Attenzione alla prima parte di gara, potrebbe esserci battaglia per la fuga.

12.41 Ancora 5 chilometri da percorrere per le strade di Bilbao. Corridori ovviamente che procedono a passo molto lento, tantissimo pubblico sulle strade.

12.38 Ancora 8 chilometri di trasferimento.

12.35 Immagini dal via:

https://twitter.com/LeTour/status/1675090098029772802

12.33 Sono ben trentasei i debuttanti al Tour.

12.30 Inizia la prima tappa: ora la partenza fittizia, trasferimento e poi km 0.

12.27 Tutti i campioni nazionali in linea al via:

# RIDER NATION 1 VAN BAARLE Dylan Netherlands 2 MADOUAS Valentin France 3 WRIGHT Fred Great Britain 4 CHAVES Esteban Colombia 5 SKJELMOSE Mattias Denmark 6 BUCHMANN Emanuel Germany 7 POGAČAR Tadej Slovenia 8 SIMMONS Quinn United States 9 MÜHLBERGER Gregor Austria 10 KIRSCH Alex Luxembourg 11 LUTSENKO Alexey Kazakhstan 12 CARAPAZ Richard Ecuador

12.24 Alla scoperta della tappa odierna, subito una frazione molto interessante per assegnare la prima Maglia Gialla.

Cinque gran premi della montagna da scalare, ma tante altre piccole salitelle non segnalate come valide per la classifica della maglia a pois. Si comincia con il Cote de Laukiz (2,1 km al 6,8% di pendenza media, seguito dalla Cote de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km al 7,6% al chilometro 67,8). Tanti piccoli dentelli faranno da cornice, con la fuga di giornata che a questo punto potrebbe già essere partita.

Gli altri tre gpm sono tutti nello spazio degli ultimi 40 chilometri. Prima il Col de Morga (3,9 km al 4,1%), poi la Cote de Vivero (4,2 km al 7,3%), unica salita di seconda categoria. Ma la rampa più temibile è la Cote de Pike, 2 km al 10% ma che ha vette del 15% nel secondo chilometro. Si scollina ai -10, poi è discesa fino al finale, situato al termine di un’altra rampa.

12.21 Folla pazzesca in quel di Bilbao ad accogliere i corridori al foglio firma.

https://twitter.com/LeTour/status/1675085092522188806

12.19 La partenza ufficiale della frazione odierna sarà data alle 12.55, ovviamente preceduta da un tratto di trasferimento.

12.16 Sin da oggi ci si aspettano scintille tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, i due favoritissimi per il titolo a Parigi.

12.14 Parlando dal lato italiano, questa sarà un’edizione veramente molto dura, almeno da pronostico. Solo sette azzurri al via, con nessun uomo di classifica, nessun velocista puro ed il solo Giulio Ciccone come stella. Ci si affiderà poi alle fughe di Alberto Bettiol per sperare in qualcosa.

12.12 Comincia finalmente la Grande Boucle, attesissima vista la sua startlist di lusso.

12.10 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prima tappa del Tour de France 2023.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de France 2023! La Grande Boucle inizia dalla Spagna, con una frazione che inizia e termina a Bilbao; percorso quantomeno mosso, che strizza l’occhio agli scalatori dallo scatto veloce, soprattutto per il finale.

Prima frazione con cinque gran premi della montagna da scalare, ma tante altre piccole salitelle non segnalate come valide per la classifica della maglia a pois. Si comincia con il Cote de Laukiz (2,1 km al 6,8% di pendenza media, seguito dalla Cote de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km al 7,6% al chilometro 67,8). Tanti piccoli dentelli faranno da cornice, con la fuga di giornata che a questo punto potrebbe già essere partita.

Gli altri tre gpm sono tutti nello spazio degli ultimi 40 chilometri. Prima il Col de Morga (3,9 km al 4,1%), poi la Cote de Vivero (4,2 km al 7,3%), unica salita di seconda categoria. Ma la rampa più temibile è la Cote de Pike, 2 km al 10% ma che ha vette del 15% nel secondo chilometro. Si scollina ai -10, poi è discesa fino al finale, situato al termine di un’altra rampa.

La prima tappa del Tour de France 2023 inizierà alle ore 12.15 con la partenza dal chilometro zero. La DIRETTA LIVE di OA Sport partirà attorno a quell’orario, per non perdere nemmeno una pedalata di questa Grande Boucle! BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse