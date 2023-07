LIVE Musetti-Ruud 3-6 5-7, ATP Bastad 2023 in DIRETTA: il toscano si ferma in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:00 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Ruud. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.

14:59 5 ACE, il 65% di prime palle ed il 74% di punti trovati quando lo scambio è iniziato con la prima per Ruud. Un ACE, ed appena il 45% di punti vinti con la seconda di servizio per Musetti, costantemente pressato dal dritto dell’avversario.

14:58 Centrato e costante il norvegese, che non si è scomposto neppure nel secondo set quanto Musetti ha iniziato a variare le giocate. Resta comunque una buona settimana per l’azzurro, che da lunedì comincerà la difesa del titolo ad Amburgo.

CASPER RUUD b. LORENZO MUSETTI 6-3 7-5. Chiude in bellezza con l’ACE al centro il numero 4 ATP, che raggiunge la diciottesima finale in carriera. Affronterà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il russo Andrey Rublev.

AD-40 Servizio e dritto vincente in contropiede. Terzo match point Ruud.

40-40 Con coraggio Musetti spinge a tutta con il dritto, chiudendo con il cross vincente. C’è ancora match!

40-30 Si ferma sul nastro il dritto del norvegese in uscita dal servizio.

40-15 Servizio, dritto, schiaffo al volo, smash e volèe. Due match point Ruud.

30-15 Doppio fallo Ruud, che chiude la serie di punti consecutivi a quota 10.

30-0 Di un soffio largo il rovescio incrociato stretto dell’azzurro.

15-0 Si spegne in corridoio il rovescio lungolinea di Musetti.

6-5 Break Ruud. Comanda lo scambio con il consueto dritto il norvegese, che dopo il cambio di campo servirà per il match.

0-40 Tre palle break Ruud. Fuori giri con il dritto l’azzurro.

0-30 Colpisce in ritardo il dritto in arretramento Musetti. Game che si complica.

0-15 Staffilata con il dritto anomalo di Ruud che spolvera la riga.

5-5 Game Ruud. Larga la risposta di rovescio del toscano. Game rapidissimo nel quale il norvegese non ha sofferto minimamente.

40-0 Sparacchia via la risposta di dritto Lorenzo.

30-0 Servizio vincente Ruud.

15-0 Di un soffio out l’accelerazione lungolinea di rovescio da parte di Musetti.

5-4 Game Musetti. Servizio e dritto a segno per Lorenzo. Dopo il cambio di campo il numero 4 ATP servirà per rimanere nel set.

40-15 Lungo il pallonetto di dritto di Ruud dopo una volèe di rovescio old style dell’azzurro.

30-15 Gran difesa con il rovescio in back di Musetti, con il norvegese che manda in rete il quinto dritto inside out.

15-15 Bravissimo in questo caso Ruud a disinnescare la smorzata dell’avversario.

15-0 Serve and volley perfetto del toscano.

4-4 Game Ruud. Servizio, dritto e smash a rimbalzo. Solita combinazione per il norvegese, davvero molto concentrato quest’oggi.

40-15 ACE Ruud, il quarto.

30-15 Miracolo difensivo di Musetti che provoca l’errore dell’avversario.

30-0 Servizio e dritto a segno per Ruud.

15-0 Palla corta di rovescio che resta nel campo dell’azzurro.

4-3 Game Musetti. Servizio in kick e schiaffo al volo di dritto vincente del numero 16 ATP.

AD-40 Dritto inside out a segno del toscano, che si procura la seconda chance di 4-3.

40-40 Si perde in corridoio il recupero di dritto di Musetti. Game che va ai vantaggi.

40-30 Regalo di Ruud, che manda out non di poco il rovescio lungolinea.

30-30 Colpisce in ritardo il dritto il norvegese.

15-30 Stavolta è Ruud che colpisce con la palla corta di dritto.

15-15 Ricamo delizioso con il rovescio dopo il servizio dell’azzurro.

0-15 Un cattivo rimbalzo tradisce Musetti.

3-3 Game Ruud. Chiude in bello stile lo scandinavo, con il dritto in avanzamento in contropiede vincente.

40-30 Passante di dritto incrociato vincente spaziale dell’azzurro.

40-15 Risposta di rovescio d’anticipo sontuosa di Musetti.

40-0 Scappa via il rovescio difensivo del toscano.

30-0 Concede il bis il norvegese.

15-0 ACE Ruud.

3-2 Game Musetti. Termina in corridoio il rovescio difensivo del norvegese, che dopo il cambio di campo tornerà alla battuta.

40-15 Non si lascia ingannare stavolta Ruud dalla smorzata dell’avversario.

40-0 Attacco in controtempo perfetto dell’azzurro.

30-0 Palla corta di dritto e rovescio in back al volo. Lorenzo prova a mischiare costantemente le carte.

15-0 Scambio spettacolare in cui Ruud gioca il tweener, facile preda però della comoda stop volley di Musetti.

2-2 Game Ruud. Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro, che torna alla battuta.

AD-40 Peccato. Strappa con il dritto Musetti nel tentativo di piazzare l’accelerazione di dritto.

40-40 Ancora un errore con il dritto da parte del numero uno del seeding.

AD-40 Servizio vincente Ruud.

40-40 Scambio rocambolesco chiuso dal pessimo errore con il rovescio in avanzamento del norvegese.

40-30 Peccato. Di un soffio lungo il nuovo lob di rovescio dell’azzurro.

30-30 Delizioso il pallonetto di rovescio eseguito magistralmente da Musetti.

30-15 Scappa via in questo caso il dritto in contropiede del numero 4 del mondo.

30-0 Servizio e dritto a segno per il norvegese.

15-0 Comanda lo scambio a suon di dritto Ruud, che porta casa il primo punto del quarto gioco.

2-1 Game Musetti. Servizio in kick e rovescio lungolinea vincente. Alè Lorenzo!

AD-40 CHE PUNTOOOO! Difesa sensazionale del toscano, che prima con il rovescio, poi con il dritto in scivolata, porta a casa un punto praticamente perso.

40-40 Servizio vincente provvidenziale dell’azzurro.

40-AD Palla break Ruud. Doppio fallo Musetti, il secondo.

40-40 Di un soffio lungo il dritto in corsa del numero 16 del mondo.

40-30 Regalo di Ruud, che manda out la risposta di dritto.

30-30 Perfetta questa nuova palla corta di dritto di Musetti.

15-30 Troppo lezioso in questo caso Lorenzo, che manda in rete il tocco con il rovescio tagliato incrociato stretto.

15-15 Servizio e dritto a segno per il toscano.

0-15 Chiude troppo l’angolo con il rovescio in top Musetti.

1-1 Game Ruud. Prima vincente del numero 4 ATP, che pareggia i conti dopo aver annullato una palla break.

AD-40 Servizio e dritto incrociato sulla riga per il norvegese.

40-40 Costantemente in balia dell’avversario Musetti manda in corridoio il rovescio difensivo.

40-AD Palla break Musetti. Scappa via il dritto di Ruud. Arriva la prima palla break del match in favore del toscano.

40-40 Avanza l’azzurro, che trova la parità scagliando un solido dritto inside in.

40-30 Ancora una volta la risposta corta di Musetti concede a Ruud l’inside out di dritto e la benedizione con un facile smash.

30-30 Attacco di rovescio sulla riga del toscano, che toglie il tempo all’avversario.

30-15 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per Ruud.

15-15 Dritto in avanzamento e volèe di rovescio meravigliosa dell’azzurro.

15-0 Prima centrale vincente del numero 4 ATP.

1-0 Game Musetti. ACE di seconda del toscano, che parte bene in questo secondo set.

40-15 Scappa via il rovescio lungolinea del norvegese.

30-15 Servizio vincente dell’azzurro.

15-15 Contro smorzata perfetta di Ruud, che disinnesca il tentativo dell’avversario.

15-0 Con attenzione Musetti gioca un buon dritto dopo il servizio.

SECONDO SET

6-3 PRIMO SET RUUD. Non passa il rovescio del tennista toscano. Dopo 43 minuti di gioco il norvegese si assicura il primo parziale.

40-30 Solito scherma. Servizio, dritto lungolinea e dritto a sventaglio vincente. Set point Ruud.

30-30 Dritto in corsa sensazionale dell’azzurro, che prova a crederci.

30-15 Si perde in corridoio il rovescio in back di Musetti.

15-15 Scappa via invece stavolta il dritto dello scandinavo.

15-0 Robotico il dritto di Ruud, che continua a martellare con l’inside out.

3-5 Game Musetti. Non passa la risposta di rovescio di Ruud, che serve ora per il set.

40-0 Ancora bene con il rovescio l’azzurro. Ci sono tre palle del 3-5.

30-0 Telefonata la palla corta del numero 4 ATP, per Musetti è semplice ottenere il punto.

15-0 Prova l’anticipo con il rovescio Ruud, ma fallisce miseramente.

5-2 Game Ruud. Con il suo marchio di fabbrica, ovvero il dritto inside in vincente, il norvegese conferma il break. Dopo il cambio di campo Musetti servirà per rimanere nel set.

AD-40 A suon di dritti Ruud guadagna campo e confeziona una comoda volèe vincente.

40-40 Questa volta è Musetti a colpire con il contropiede di dritto. Game che si allunga.

40-30 Da campione Ruud piazza il contropiede vincente micidiale di dritto.

30-30 Ancora una volta Lorenzo prova la smorzata di rovescio, che si ferma però sul nastro.

15-30 Serie di rovesci perfetti di Musetti, che costringe Ruud alla stecca in contro balzo.

15-15 Non passa la smorzata di rovescio del toscano.

0-15 Gran dritto dell’azzurro che costringe all’errore l’avversario.

4-2 Break Ruud. Strappa il movimento del dritto Musetti, che cede dunque la battuta dopo 28 minuti.

15-40 Due palle break Ruud. Comanda lo scambio come al solito con il dritto il norvegese, che chiude con il colpo conclusivo in avanzamento.

15-30 Arriva purtroppo il primo doppio fallo del toscano.

15-15 Rovescio lungolinea vincente sensazionale dell’azzurro.

0-15 Scappa via il dritto di Musetti in uscita dal servizio.

3-2 Game Ruud. Rovescio lungolinea vincente del norvegese, che resta al comando in questo primo set.

40-0 Non passa la risposta con il rovescio in back di Musetti.

30-0 Contropiede vincente con il dritto inside out di Ruud.

15-0 Peccato. Di poco in corridoio la risposta aggressiva di dritto del tennista di Carrara.

2-2 Game Musetti. Servizio e smorzata micidiale a segno per il toscano.

AD-40 Spettacolare accelerazione con il dritto anomalo di Musetti, che cambia lato dopo aver martellato sul rovescio del norvegese.

40-40 Si ferma sul nastro il rovescio in contro balzo dell’azzurro.

AD-40 Regalo di Ruud, che manda fuori la risposta di dritto sulla seconda dell’avversario.

40-40 Ancora un errore di Musetti, che spedisce in corridoio il dritto inside out.

40-30 Fuori anche quest’accelerazione di dritto del numero tre del seeding.

40-15 Largo il rovescio in back del toscano in uscita dal servizio.

40-0 Scappa via la risposta di rovescio di Ruud.

30-0 Stupendo il dritto in cross vincente dell’azzurro.

15-0 Servizio e palla corta a segno per l’italiano.

2-1 Game Ruud. Brutta stavolta la risposta di rovescio di Musetti, che dopo il cambio di campo tornerà alla battuta.

40-30 Con attenzione Ruud piazza lo smash a rimbalzo vincente dopo la grande difesa del toscano.

30-30 Risposta con il rovescio incrociato stretto dell’azzurro che manda in tilt l’avversario.

30-15 Smorzata di Musetti sulla quale si avventa il numero 4 del ranking mondiale, chiudendo poi con il rovescio in arretramento.

15-15 Primo ACE del norvegese.

0-15 Attacco pentito di Ruud, che manda in rete la volèe alta di rovescio.

1-1 Game Musetti. Costruzione del punto impeccabile di Lorenzo, che forza all’errore l’avversario.

AD-40 Meraviglioso cambio con il rovescio lungolinea di Musetti. Palla dell’1 pari.

40-40 Ancora gran prima esterna provvidenziale dell’azzurro.

30-40 Palla break Ruud. Rovescio lungolinea e smash a rimbalzo vincente di un aggressivo Ruud.

30-30 Ottimo servizio in kick dell’italiano.

15.30 Tradito ancora una volta dal dritto il tennista di Carrara.

15-15 Primo scambio prolungato dell’incontro chiuso con l’errore di dritto dell’azzurro.

15-0 Servizio e dritto a segno per Musetti.

1-0 Game Ruud. Con un servizio vincente il norvegese chiude il primo gioco del match.

40-15 Risposta carica e profonda seguita dal dritto inside in vincente del toscano.

40-0 Colpisce male il rovescio incrociato l’azzurro.

30-0 Stesso copione del punto precedente, con Musetti che manda out il dritto difensivo.

15-0 Comanda lo scambio a suon di dritti Ruud.

PRIMO SET

13:04 Lorenzo Musetti e Casper Ruud danno avvio al riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con il norvegese al servizio!

12:59 Ancora pochi minuti di attesa ed i protagonisti della prima semifinale entreranno sul Campo Centrale dell’impianto della città svedese.

12:55 Nell’unico confronto diretto disputato sulla terra battuta Ruud si è imposto in due comodi parziali. Parliamo della sfida agli Internazionali d’Italia 2019, quando un giovanissimo Musetti iniziò a prendere confidenza con il circuito internazionale.

12:51 Il vincente del match affronterà domani in finale uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il russo Andrey Rublev.

12:47 Quello che ci apprestiamo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ad oggi ferma sull’1 pari.

12:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima semifinale dell’ATP 250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese tra pochi minuti entreranno in campo Lorenzo Musetti ed il norvegese Casper Ruud.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo ATP 250 di Bastad 2023 tra Lorenzo Musetti ed il norvegese Casper Ruud. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione finora in parità dopo il successo dello scandinavo sulla terra rossa di Roma 2019, e quello del toscano sul cemento indoor di Parigi-Bercy 2022. Il vincente troverà in finale uno tra il russo Andrey Rublev e l’argentino Francisco Cerundolo.

Musetti, ventunenne di Carrara, si presenta a questa semifinale dopo aver sconfitto in tre parziali prima l’azzurro Arnaldi, poi l’austriaco Misolic. Dopo la buona parentesi sull’erba, dove ha raggiunto i quarti ad Halle e Queen’s, e si è issato fino al terzo turno di Wimbledon, Lorenzo si rituffa sulla sua superficie più amata. Per balzare in finale dovrà cimentarsi contro uno dei tennisti maggiormente rognosi sul rosso.

Ruud, ventiquattrenne di Baerum, arriva al penultimo atto del torneo svedese dopo aver piegato in due set rispettivamente il russo Shevchenko e l’austriaco Ofner. Vincitore dell’ATP di Estoril 2023, il norvegese vanta 10 titoli in carriera, ed occupa al momento la quarta piazza nel ranking mondiale.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud inizierà alle 13.00 sul Campo Centrale di Bastad. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: Shutterstock