LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Jasper Philipsen beffa Cavendish e cala il tris. Mozzato ottimo quarto

17.22 Jasper Philipsen dopo la vittoria, quasi dispiaciuto per aver superato Cavendish: “Tutti vogliamo vederlo vincere, anche io. Sembra in grande condizione, sarà difficile da battere nelle prossime volate”.

17.20 Non cambia ovviamente la classifica generale, con Jonas Vingegaard che rimane in giallo:

17.18 Cannonball è andato veramente ad un passo dallo scrivere una pagina importantissima di storia del ciclismo. Gli sono mancati gli ultimi 50 metri per afferrare la vittoria numero 35 al Tour, cifra che gli avrebbe permesso di staccare Eddy Merckx e diventare leader all-time.

17.16 Questa dunque la top10 odierna sul traguardo di Bordeaux:

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 3:46:28

2 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 0:00

3 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty 0:00

4 MOZZATO Luca Team Arkéa Samsic 0:00

5 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 0:00

6 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 0:00

7 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00

8 COQUARD Bryan Cofidis 0:00

9 KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team 0:00

10 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 0:00

17.15 Jasper Philipsen conferma il suo strapotere. Terza vittoria in altrettante occasioni e Maglia Verde consolidata. Uguagliato il tris nelle prime tre volata completato da Marcel Kittel nel 2014.

17.13 Terza piazza per Biniam Girmay, quarto uno splendido LUCA MOZZATO!

17.12 Stavolta l’azione di Van der Poel è partita con troppo anticipo ed aveva lasciato il suo capitano troppo presto. Ci ha provato allora Mark Cavendish, che a sua volta è stato costretto a partire lungo. Philipsen ha dovuto solo accodarsi al britannico e bruciarlo negli ultimi 50 metri.

17.11 E POI VINCE ANCORA LUI! SEMPRE LUI! JASPER PHILIPSEEEEEEEEEEEN!

17.11 CI PROVA CAVENDISH!

17.11 PARTE L’AZIONE DI VAN DER POEL!

17.10 ULTIMO CHILOMETRO! FLAMME ROUGE!

17.10 Risale Jakobsen, con lui anche Groenewegen e Kristoff!

17.09 2 KM AL TRAGUARDO!

17.09 Sul ponte accelera la Alpecin! Dietro di loro Ewan e Bauhaus che sembrano ancora i più brillanti tra gli sfidanti!

17.08 Superate senza patemi le due curve strettissime. Ora il passaggio sul ponte!

17.07 ULTIMI 3 KM! Gli uomini di classifica possono stare tranquilli, ma ora ci sono le due curve a destra!

17.07 I grandi favoriti tutti nelle prime piazze: ci sono Philipsen, Jakobsen, Ewan, Pedersen e Groenewegen, Cavendish un po’ arretrato.

17.06 Si avvicina il passaggio più delicato!

17.06 Alle spalle di Vingegaard e Pogacar si schiera ora la Alpecin. Treno chiuso dalla Maglia Verde di Jasper Philipsen.

17.05 5 KM AL TRAGUARDO!

17.05 Si rialza Peters. Pierre Latour invece insiste nella sua azione da solo!

17.04 6 km al traguardo. Il gruppo ormai ha nel mirino i due battistrada.

17.04 Da come si schiera il gruppo si direbbe anche che ci sia un po’ di vento laterale. Davanti a tutti Nathan van Hooydonck, Christophe Laporte e Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar alla ruota della Maglia Gialla.

17.02 8 km al traguardo. Soli 14” di margine per Latour e Peters!

17.01 Diversi passaggi delicatissimi tra rotonde e spartitraffico. Il gruppo va fortissimo mentre si inizia ad intravedere la città di Bordeaux.

17.00 La strada diventa di nuovo molto larga. Questo non aiuta la causa dei due battistrada.

17.00 10 KM AL TRAGUARDO! Il gruppo accelera ancora e rischia addirittura di spezzarsi!

16.59 Dopo un paio di chilometri di “riposo” torna Declercq a trainare il gruppo. Solo 30” rimangono a Peters e Latour.

16.58 Finiamo la carrellata di chi proverà a sprintare per il successo citando Bryan Coquard, quarto a Nogaro; Mads Pedersen, Peters Sagan e Biniam Girmay, per ora mai realmente vicini alla vittoria.

16.56 15 km al traguardo di Bordeaux. Sempre davanti al gruppo i Jumbo del leader Vingegaard. Arrivano ora anche gli UAE con Tadej Pogacar.

16.54 Ora sembra scendere in maniera inesorabile il margine di Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre Latour (TotalEnergies). Negli ultimi 5 km il distacco è stato dimezzato e portato ad appena 35”.

16.52 Qui sotto il finale di tappa. Ben evidente quale sia il passaggio più delicato con le due curve a destra ed il passaggio sul ponte prima del rettilineo finale:

16.50 20 KM AL TRAGUARDO! Il distacco del gruppo scende ora sotto al minuto!

16.49 Tra i grandi candidati al successo in questa tappa non abbiamo ancora menzionato Caleb Ewan e Phil Bauhaus, per ora gli unici ad essere arrivati vicini a Philipsen. Entrambi non hanno un vero e proprio treno da sfruttare, dovranno cercare la ruota giusta.

16.47 In testa al gruppo il solito Tim Declercq della Soudal QuickStep. L’azione del “trattore” belga non ha però sortito grandi effetti per ora, il distacco non scende.

16.46 Strade molto strette in questo finale. In gruppo si percepisce grandissima tensione.

16.45 Non mollano Peters e Latour. Nonostante l’accelerazione il gruppo rimane a 1’07” di distacco. Da non dimenticare che i due attaccanti sono partiti ai -70 km e sono più freschi di due “classici fuggitivi”.

16.44 25 KM ALLA CONCLUSIONE DELLA SETTIMA TAPPA!

16.41 Ecco che inizia la vera battaglia per le posizioni! Accelerazione improvvisa portata da Soudal-QuickStep e Alpecin, i team dei due grandi favoriti di giornata, rispettivamente Jakobsen e Philipsen.

16.40 Ricordiamo che su richiesta dei corridori, oggi i tempi saranno neutralizzati (in caso di cadute o problemi meccanici) ai -3,6 km invece che ai canonici -3 km. Nel finale infatti, prima del lungo rettilineo, la strada sarà piuttosto stretta e tortuosa e passerà su un ponte, punto che potrebbe rivelarsi anche decisivo.

16.38 Rimane stabile nel frattempo il vantaggio di Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre Latour (TotalEnergies). I due battistrada hanno 1’10” di margine sul gruppo.

16.36 Gli avvicendamenti delle squadre in testa al gruppo ci permettono di passare in rassegna i candidati al successo di oggi: arrivano a lavorare il Team dsm-firmenich per Sam Welsford e la BORA hansgrohe con la doppia carta Van Poppel-Meeus.

16.34 I giallo-neri sono in testa più per proteggere Jonas Vingegaard che per lo sprint di Van Aert. Il belga ha detto di volersi prendere una giornata di “riposo” dopo il weekend di fuoco e finora ha sempre soggiornato in fondo al gruppo.

16.32 Tornano davanti le squadre che abbiamo visto negli ultimi km: Jumbo-Visma, INEOS e Uno-X. Anche la Alpecin nelle prime posizioni del gruppo.

16.30 Già finita la breve salita. Peters transita per primo al GPM, il gruppo riprende Guglielmi e scollina con 1’02” di ritardo.

16.28 Si spezza dunque il trio tutto francese, sia per nazionalità dei corridori che dei team di appartenenza. Rimangono in testa Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre Latour (TotalEnergies). Guglielmi è già vicino ad essere ripreso dal gruppo.

16.27 Non appena la strada inizia ad andare verso l’alto, Simon Guglielmi perde contatto da Peters e Latour.

16.27 Mancano 40 km al traguardo ed i tre fuggitivi iniziano a scalare la Côte de Béguey.

16.26 Prende le redini del gruppo ora il Team Jayco-AlUla. Chissà che dopo due sprint piuttosto deludenti, oggi non riesca a reagire Dylan Groenewegen.

16.24 La strada ora offre diverse rotonde e restringimenti prima dello strappo. Non a caso il gruppo accelera improvvisamente, tutti vogliono stare davanti.

16.23 Si avvicina nel frattempo l’unica salita di giornata, la Côte de Béguey. Poco più di uno strappo, 1.2 km al 4.3 %, GPM di 4a categoria.

16.22 In fondo al gruppo chiacchierano e se la ridono Van der Poel e Van Aert. Bello vedere queste scene tra due fenomeni e due grandi rivali.

16.20 Van der Poel è uno degli uomini più attesi della giornata: nelle due precedenti volate il suo lavoro è stato fondamentale per Jasper Philipsen. Quest’ultimo andrà a caccia di un tris di successi nelle prime tre volate, obiettivo centrato per l’ultima volta da Marcel Kittel nel Tour 2014.

16.18 In testa alla corsa sempre il terzetto composto da Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic), Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre Latour (TotalEnergies). Il gruppo insegue a 45”, mentre Cavendish e VdP tornano in scia.

16.15 Il gruppetto con Cavendish e Van der Poel deve recuperare poco più di 20” dal gruppo. Il ricongiungimento non dovrebbe essere lontano.

16.14 50 KM AL TRAGUARDO DI BORDEAUX!

16.13 Foratura anche per Mathieu van der Poel. Anche il neerlandese ora deve inseguire e trova la compagnia di Mark Cavendish e degli altri due corridori dell’Astana.

16.11 Si mette ora la Uno-X a tirare in gruppo. Tra i potenziali protagonisti oggi anche Alexander Kristoff.

16.08 Foratura per Mark Cavendish, costretto a cambiare bicicletta. Il velocista dell’Astana è ora costretto a rimontare, scortato da due compagni di squadra.

16.06 Il gruppo prosegue con andatura regolare. I tre fuggitivi non preoccupano particolarmente le squadre dei velocisti.

16.04 Sale a 1’15” il vantaggio di Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic), Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre Latour (TotalEnergies).

16.02 60 km al traguardo di Bordeaux.

15.59 A tirare in testa al gruppo ci sono sempre l’Alpecin-Deceunick e la Lotto Dstny.

15.56 Tra poco più di 25 km ci sarà la Côte de Béguey (1.2 km al 4.3%).

15.53 Il gruppo ha leggermente rallentato e il vantaggio del terzetto di testa è salito a 50”.

15.50 Mancano poco più di 70 km al traguardo.

15.47 Peters e Latour raggiungono Guglielmi. Questo terzetto ha 25” di margine sul plotone principale.

15.45 Dopo lo sprint intermedio sono usciti dal gruppo Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre Latour (TotalEnergies). I due francesi hanno guadagnato 20” di vantaggio sul gruppo.

15.44 Questa la nuova top ten della classifica a punti:

1 PHILIPSEN Jasper 165 pts.

2 COQUARD Bryan 117 pts.

3 VAN AERT Wout 92 pts.

4 PEDERSEN Mads 86 pts.

5 LAFAY Victor 80 pts.

6 POGAČAR Tadej 74 pts.

7 EWAN Caleb 73 pts.

8 CAVENDISH Mark 69 pts.

9 MEEUS Jordi 55 pts.

10 HINDLEY Jai 51 pts.

15.41 Questi i risultati del traguardo volante di Grignols:

1 GUGLIELMI Simon 20 pts.

2 GIRMAY Biniam 17 pts.

3 PHILIPSEN Jasper 15 pts.

4 COQUARD Bryan 13 pts.

5 MEEUS Jordi 11 pts.

6 PEDERSEN Mads 10 pts.

7 STRONG Corbin 9 pts.

8 KRISTOFF Alexander 8 pts.

9 CAVENDISH Mark 7 pts.

10 BJERG Mikkel 6 pts.

11 RENARD Alexis 5 pts.

12 POGAČAR Tadej 4 pts.

13 TRENTIN Matteo 3 pts.

14 SOLER Marc 2 pts.

15 VERMAERKE Kevin 1 pts.

15.39 Con l’accelerazione precedente è sceso addirittura a 45” il ritardo del gruppo nei confronti del fuggitivo Guglielmi.

15.37 Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) conquista la seconda posizione allo sprint intermedio grazie a una grande volata. Terzo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e quarto Bryan Coquard (Cofidis)

15.37 Grandissima accelerazione in gruppo!

15.35 Simon Guglielmi passa ovviamente per primo al traguardo volante di Grignols. Ora si attende la volata nel gruppo per aggiudicarsi la seconda posizione.

15.32 Ricordiamo che oggi ci sarà soltanto una salita, ovvero quella sulla Côte de Béguey (1.2 km à 4.3%) a circa 40 km dal traguardo.

15.29 2’20” ora il vantaggio del francese Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic).

15.26 Sempre Alpecin-Deceunick, Lotto Dstny e Astana Qazaqstan Team a tirare in testa al gruppo.

15.23 Superate la due ore di corsa. La media finora è stata di 40.2 km/h.

15.20 Mancano poco più di 90 km al traguardo.

15.17 -10 km al traguardo volante di giornata. Sicuramente in gruppo ci sarà una bella volata per la seconda posizione.

15.14 Il gruppo sta continuando a guadagnare. A Guglielmi ora restano soltanto 2’30” di vantaggio.

15.08 Oggi dovrebbe essere una giornata tranquilla per i big. Ricordiamo la top ten della classifica generale dopo sei tappe:

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 11″ 26:10:44

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 26″ 0:25

3 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 1:34

4 YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 3:14

5 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 3:30

6 YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 3:40

7 GAUDU David Groupama – FDJ 4:02

8 BARDET Romain Team dsm – firmenich 4:42

9 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,,

10 KUSS Sepp Jumbo-Visma 5:28

15.05 Nel frattempo è sceso a 3’05” il vantaggio di Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic).

15.02 Mancano poco più di 20 km al traguardo volante di Grignols.

14.59 Tratto adesso di falsopiano favorevole nel quale si può spingere e generare grande velocità.

14.56 Ricordiamo che al comando c’è sempre Simon Guglielmi in solitaria.

14.53 Un’ora e mezza di corsa, mancano 110 chilometri alla conclusione.

14.50 Restano davanti a mantenere costante il ritmo la Alpecin-Deceunick e la Lotto Dstny.

14.47 Simon Guglielmi continua a fare la sua cronometro individuale e mantiene 3’45” di vantaggio sul gruppo.

14.44 Questi i punti che saranno assegnati oggi per la classifica della maglia verde:

Sprint | Grignols (88 km) 20,17,15,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

Points at finish 50,30,20,18,16,14,12,10,8,7,6,5,4,3,2

14.40 Percorsi oltre 50 chilometri dall’inizio di questa tappa.

14.36 Questa la situazione attuale in corsa:

130 KM

14.33 Gruppo che si è stabilizzato a quattro minuti di ritardo in questa fase della corsa.

14.30 Non si è ancora presa la responsabilità di gestire la corsa la squadra del leader della classifica generale, la Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard.

14.27 Ci sarà un solo traguardo volante quest’oggi: a Grignols i corridori arriveranno fra poco meno di 50 chilometri.

14.24 Siamo arrivati a un’ora di corsa, media oraria compresa tra i 40 e i 41 km/h.

14.21 Gap tra il fuggitivo e il gruppo che si è stabilizzato ora intorno ai quattro minuti.

14.17 Guglielmi che può contare anche sull’ammiraglia accanto: un bel supporto essendo da solo in fuga.

14.14 Altro minuto recuperato dal plotone che si porta a cinque minuti da Guglielmi.

14.11 Tappa che ha pochissimo dislivello: meno di 700 metri in tutta la frazione.

14.08 Guglielmi che è stato riportato a sei minuti di distacco.

14.05 Arriva stavolta il Team Jayco AlLula a lavorare per Dylan Groenewegen: la volontà è quella di tenere sotto controllo Guglielmi.

14.02 Percorsi i primi 25 chilometri di questa settima tappa senza particolari sussulti.

13.59 Ora arriva anche la Lotto Dstny che non vuole far scappare oltre i sette minuti Simon Guglielmi.

13.56 Arriva adesso la Alpecin-Deceunick a controllare la situazione in testa al gruppo: vantaggio di Guglielmi che è salito a sette minuti.

13.53 150 chilometri al traguardo, percorsi i primi 20 chilometri di questa settima tappa.

13.50 Incrementa ancora Simon Guglielmi che ora ha un margine di quasi sei minuti.

13.47 Questo il momento in cui Simon Guglielmi è rimasto da solo davanti a tutti:

13.44 Il gruppo se la sta prendendo decisamente comoda e scivola addirittura a quattro minuti da Guglielmi.

13.41 Piuttosto indietro Tadej Pogacar nel gruppo accanto a Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen: tutti stanno coperti.

13.38 Questi i corridori che partono oggi con le quattro maglie di leader delle quattro classifiche:

13.35 Gruppo che è partito decisamente piano: Guglielmi ha 1’20” di vantaggio dopo appena cinque chilometri.

13.32 Si ferma anche Burgaudeau, rimane da solo davanti Simon Guglielmi.

13.30 Nelson Oliveira si rialza, mentre proseguono nel loro tentativo Burgaudeau e Guglielmi.

13.28 Qualcuno prova ad evadere dal gruppo in questi primi chilometri:

OLIVEIRA Nelson (Movistar Team)

BURGAUDEAU Mathieu (TotalEnergies)

GUGLIELMI Simon (Team Arkéa Samsic)

13.25 COMINCIA UFFICIALMENTE LA SETTIMA TAPPA!

13.23 Lars Van den Berg (AG2R Citroen Team) festeggia oggi il 25° compleanno e porta un fiocco blu all’altezza del collo.

13.20 Tratto neutralizzato che è lungo 5,4 chilometri.

13.17 E’ iniziato il trasferimento il chilometro zero da parte dei corridori.

13.15 Parte oggi con il numero rosso Wout Van Aert, combattivo di giornata della tappa di ieri:

13.12 Tornano i velocisti: finora i due arrivi in volata sono andati appannaggio di Jasper Philipsen, che ha battuto in entrambe le occasioni Caleb Ewan e Phil Bauhaus che si sono alternati in seconda e terza posizione.

13.08 Le due tappe pirenaiche sono state durissime e hanno lasciato degli strascichi in classifica generale: Jonas Vingegaard è la nuova maglia gialla, ma ieri Tadej Pogacar a Cauterets-Cambasque ha reagito alla grande.

13.04 Si parte da Mont-de-Marsan per raggiungere Bordeaux: 169.9 chilometri che si svolgeranno nei pressi della costa atlantica nell’ovest della Francia.

13.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Tour de France 2023.

Foto: Lapresse