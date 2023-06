Judo, Giochi Europei 2023: Italia outsider per le medaglie nella prova a squadre continentale

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista dell’unica giornata riservata al judo nella terza edizione dei Giochi Europei, manifestazione multisport in corso di svolgimento in Polonia. Domani si accenderanno i riflettori della Krynica-Zdrój Arena per il Team Event, valevole anche come Campionato Europeo a squadre 2023 con in palio punti per il ranking mondiale e olimpico.

Saranno ben 22 i Paesi impegnati nella rassegna continentale (per un totale di 213 atleti), tra cui un’Italia che proverà a farsi strada nel tabellone fino alla zona podio da outsider. Molto dipenderà inevitabilmente dal sorteggio, che si svolgerà quest’oggi e che condizionerà pesantemente le possibili chance di medaglia della compagine azzurra.

La stella della formazione tricolore è Odette Giuffrida, due volte medagliata olimpica nei -52 kg che ha sfilato anche come portabandiera (insieme all’arciere Mauro Nespoli) del Bel Paese durante la cerimonia inaugurale della kermesse, mentre il punto di riferimento italiano in campo maschile sarà l’argento mondiale 2022 dei -90 kg Christian Parlati.

Nelle categorie femminili sono a disposizione anche l’emergente Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Cecilia Betemps (-70 kg), Giorgia Stangherlin (+70 kg) e Asya Tavano (+70 kg), mentre tra gli uomini potremo contare su Edoardo Mella (-73 kg), Luigi Centracchio (-73 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Lorenzo Agro Sylvain (+90 kg) e Kwadjo Anani (+90 kg).

Difficile indicare una singola favorita per il titolo, anche se la Francia sarà come sempre la squadra da battere e proverà a bissare l’oro dell’ultima edizione casalinga andata in scena lo scorso novembre a Mulhouse. Probabili candidate alle medaglie anche le varie Azerbaigian, Georgia, Germania, Olanda, Turchia e Ucraina.

Foto: IJF