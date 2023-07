LIVE Italia-Turchia, Finale Europei volley femminile U17 in DIRETTA: le azzurrine si giocano il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, Finale degli Europei Under 17 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Vrnjacka Banja (Serbia) per fronteggiare le anatoliche nel match che mette in palio il titolo continentale di categoria. La nostra Nazionale ha superato la Grecia al tie-break in semifinale e ora è attesa da un’avversaria decisamente ostica, capace di imporsi sulla Croazia per 3-1. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, combattuto e avvincente.

La formazione guidata da coach Pasquale D’Aniello potrà fare affidamento sulle attaccanti Stella Caruso, Gaia Novello e Ludovica Tosini. Attenzione anche alle centrali Arianna Bovolenta e Veronica Quero sotto la regia di Asia Spaziano.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, Finale degli Europei Under 17 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: CEV