Volley femminile, l’Italia vince gli Europei Under 17: Arianna Bovolenta e Ludovica Tosini stellari, Turchia ko

L’Italia ha vinto gli Europei Under 17 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-12; 25-8; 21-25; 25-19) nella Finale andata in scena a Vrnjacka Banja (Serbia): dopo aver sofferto nella durissima semifinale contro la Grecia, rimontando da 11-8 nel tie-break, la nostra Nazionale ha dominato i primi due parziali nell’atto conclusivo contro le anatoliche e poi ha contenuto il tentativo di recupero delle avversarie, conquistando un titolo continentale ampiamente meritato.

Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello salgono sul gradino più alto del podio al termine di una kermesse di assoluto spessore tecnico e chiusa con una sola sconfitta all’attivo, ovvero quella contro la Croazia (terza classificata) patita nelle prime battute della lunga fase a gironi. Prestazione sopra le righe da parte dell’attaccante Ludovica Tosini (21 punti, 3 muri), ben spalleggiata da Stella Caruso (9 punti, 3 muri), Caterina Peroni (7) e Gaia Novello (5). La palleggiatrice Asia Spaziano (7 punti, 3 ace) ha ben sfruttato anche la centrale Veronica Quero (7 punti) affiancata da una scatenata Arianna Bovolenta, autrice di addirittura 17 punti (8 muri per la sorella di Alessandro e figlia di Vigor).

L’Italia ha conquistato il secondo titolo continentale di categoria consecutivo dopo quello portato a casa lo scorso anno battendo sempre la Turchia nell’atto conclusivo, si tratta del quarto sigillo nella storia considerando anche quelli del 1995 e del 2001 (ma ai tempi era un torneo under 18). Le altre Campionesse d’Europa: la palleggiatrice Caterina Schillkowski, i liberi Stella Cornelli e Carola Bonafede, le centrali Sofia Moroni e Ludovica Sismondi, l’opposto Beatrice Spada, la schiacciatrice Rebecca Aimaretti.

Foto: CEV