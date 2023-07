Volley femminile, l’Italia vola in Finale agli Europei Under 17: Grecia stesa al tie-break, ora una “classica”

L’Italia si è qualificata alla Finale degli Europei Under 17 di volley femminile. La nostra Nazionale aveva messo chiaramente in chiaro le cose nei primi due set dominando in lungo e in largo contro la Grecia e sembrava lanciatissima verso una comoda vittoria, ma non aveva fatto i conti con la voglia di rivalsa delle elleniche. Le avversarie hanno infatti dominato il terzo parziale, ma poi le azzurre comandavano agevolmente la situazione nella quarta frazione e sul 24-21 sembrava fatta.

Ancora una volta le bianco-blu recuperavano lo svantaggio e si guadagnavano il tie-break, annullando complessivamente tre palle match. La Grecia si è issata addirittura sull’11-8 nel momento topico, ma con le spalle al muro l’Italia ha tirato fuori il suo meglio ed è riuscita a imporsi ai vantaggi. Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello si sono imposte per 3-2 (25-21; 25-13; 15-25; 25-27; 16-14) e domani (domenica 23 luglio, ore 18.00) torneranno in campo a a Vrnjacka Banja (Serbia) per affrontare la Turchia, capace di regolare la Croazia per 3-1, nel match che assegnerà il titolo continentale di categoria.

Prestazione di qualità da parte delle attaccanti Stella Caruso (13 punti, 3 muri), Gaia Novello (14 punti, 4 ace) e Ludovica Tosini (21 punti, 2 muri). Scatenata la centrale Arianna Bovolenta (10 punti, 3 muri, 3 ace) affiancata in reparto da Veronica Quero (9) sotto la regia di Asia Spaziano. Alla Grecia non è bastata la vulcanica Elpida Tikmanidou (26 punti), ben spalleggiata da Dimitra Nanou (21 punti).

Foto: CEV